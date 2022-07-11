  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美歐各有難念的經　市場急調啟大幕

11/07/2022

　　綿延千里的北溪1號管道周一(11日)將啟「例行年度維護」，面對「斷氣」噩夢，仰賴廉價俄羅斯能源推動經濟增長的德國，愈來愈難拉動歐洲這列殘舊的火車。另一邊廂，將於周三(13日)揭盅的美國6月CPI按年漲幅料續逼近9%，加上強美元恐加劇業績期的驚嚇度，本季市場急劇調整大幕將啟。


　
住房車貸壓力爆煲，業績期恐驚嚇多



　　「賺著2500美元的月薪，還著1000美元的車貸」，盡顯美國就業市場火熱背後的魔幻現實。連續三個月超預期的新增非農就業，令預期「衰退」聽起來像天方夜譚，但全美住房負擔能力指數挫至2006年7月以來最低、月付車貸逾千美元的比例創下新高，齊指向消費支撐的繁榮已到強弩之末。

 

 

 

 


　　前途風高浪急的最新驗證，則是將於周二(12日)開啟的二季度財報季，率先登場的是百事公司及達美航空，緊隨其後為摩通、大摩、富國、花旗等金融巨擘。FactSet數據顯示，標普500成份股公司次季每股收益料按年增4.3%，為2020年第四季以來最慢；撇開風光一時的能源行業，金融、公用事業、非必需消費品等行業料錄負增長。

 


　　寒意四起、積谷防飢，無疑是首富馬斯克(Elon Musk)確定終止440億美元推特交易的原因之一；自4月14日宣布收購計劃，用於交易抵押的特斯拉股票股價已下跌近四分一，而馬斯克上月底則將兩間超級工廠稱為「燒錢熔爐(money furnaces)」。其他科技巨頭如Meta、Snap、Netflix等亦正放緩招聘甚至開始裁員。


　
北溪管道今檢修，德國工業如履薄冰


　
　　美國經濟在聯儲驟雨般的限制性政策下搖搖欲墜，但相比美元強勢未減、天然氣完全自給自足(雖然價格按年翻了一倍)，天然氣價格是美國8倍的歐洲的情況更難樂觀。

 

 

 

 


　　隨著俄羅斯本周起對北溪1號天然氣管道進行為期10天的例行維修，歐洲尤其是德國的製造商，正在為可能的天然氣配給做準備。雲集德國頂尖製造商的巴伐利亞工業協會(VBW)就估算，「斷氣」將令玻璃、鋼鐵、陶瓷、食品飲料、化工業下半年產量暴跌31%至48%，汽車及零部件亦將縮水近18%。有百年歷史的玻璃製造巨擘Ritzenhoff就稱可能停產，並警告缺乏燃氣將令玻璃原料儲罐無法保持液態而損壞。

 


　　烏克蘭戰爭令德國長期仰賴廉價俄羅斯能源推動經濟增長的發展模式難以為繼，拖累德國股票總市值的全球佔比跌至1.94%的歷史新低。火車頭熄火，勢加劇歐元區衰退積重難返，歐兌美元平價未來兩三個月指日可待。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

--

異動股

01211

比亞迪股份

--

異動股

00570

中國中藥

--

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 30,772.79
    -208.54 (-0.673%)
  • 標準普爾500指數
    跌 3,801.78
    -17.02 (-0.446%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 11,247.58
    -17.15 (-0.152%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.141
變動率︰-1.494%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌50.471
變動率︰-1.682%
較港股︰--
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌23.297
變動率︰-2.752%
較港股︰--
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌27.783
變動率︰-4.014%
較港股︰--
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升89.390
變動率︰+3.353%
JD 京東
按盤價(USD)︰升61.700
變動率︰+2.560%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.910
變動率︰+2.160%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌169.740
變動率︰-4.993%
精選美股 More
TWTR
推特
按盤價(USD)︰升36.750
變動率︰+7.898%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升166.620
變動率︰+3.221%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升141.280
變動率︰+3.034%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌101.010
變動率︰-6.464%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/07/2022 19:37 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/07/2022 07:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/07/2022 19:37 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 146.900
  • 01211 比亞迪股份
  • 268.200
  • 00570 中國中藥
  • 3.880
  • 03690 美團－Ｗ
  • 180.500
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 11.280
股份推介
  • 01432 中國聖牧
  • 0.425
  • 目標︰$5.77
  • 02688 新奧能源
  • 127.700
  • 目標︰$144.00
  • 01848 中國飛機租賃
  • 4.880
  • 目標︰$5.77
  • 00921 海信家電
  • 9.050
  • 目標︰$11.00
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 161.500
  • 目標︰$200.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 335.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 107.400
  • 01211 比亞迪股份
  • 268.200
  • 02333 長城汽車
  • 13.220
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.390
報章貼士
  • 00165 中國光大控股
  • 7.000
  • 目標︰--
  • 00066 港鐵公司
  • 41.400
  • 目標︰$43.00
  • 01972 太古地產
  • 18.880
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

13/07/2022 17:06  《盤後部署》美國通脹數據前港股靠穩，碧桂園有望反彈

13/07/2022 11:04  【新冠肺炎】11月前免檢通關？李家超:按疫情發展調校防疫措施

13/07/2022 15:07  【達標路遙】機構紛料中國次季GDP增約1%，全年增4%難達標

13/07/2022 12:10  【新冠肺炎】袁國勇孔繁毅劉澤星等獲委任為抗疫專家顧問團成員

13/07/2022 14:40  【聚焦數據】6月美元計出口增17.9%勝預期，進口增1%稍遜

13/07/2022 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１億人幣，買騰訊沽恒生國企

13/07/2022 08:38  【大行炒Ｄ乜】麥格理大摩維持比亞迪目標，大和首予汽車之家買入

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》6月出口遠超預期進口略遜　滬指三千三遇阻成交續縮
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪受困股神沽貨疑雲沽壓未止　大跌之後如何部署
人氣文章

新聞>財經熱話

【專訪】陳永陸：打壓平台經濟或告一段落　恒指下半年上望25500點（宥片）
品味生活
生活
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

間中WFH、混合式工作新模式是趨勢！邊個星座最易適應？邊個會偷偷走去玩？
人氣文章

快樂退休．曾智華

收視磁石：倪哈哈 9
人氣文章

行政人員

Iaav文科出身變「藍巨人」！IBM香港區總經理：做銷售「如黑毛豬懂得找松露」！ 總經理：做銷售「要懂找松露」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

告別水腫、肌肉腿！跟名師做4個以芭蕾舞動作為靈感的腿部訓練，修飾線條、緊緻雙腿！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

誰說古董錶等於貴？回到1920年代，欣賞充滿古典氣息且平易近人的Art Deco古董腕錶
人氣文章

Beauty

Pure Passport再度登場！周末免費體驗銅鑼冥想、聲頻瑜伽療法逾30個課程，讓疲累身體沉靜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
夏日防曬｜日本雜誌比拼12款防曬縮骨遮！ Wpc.防曬度No.1！ Uniqlo 排第幾？同場加映：實測黑色vs白色陽傘效能 新文章
人氣文章
荔枝當造 | 荔枝果肉、荔枝核、荔枝殼成粒都有益？中醫教4個方法降火兼養陽！唔怕一粒荔枝三把火！
人氣文章
夏天易有汗臭味！汗臭和臭狐有何分別？一個小測試即知自己是否太多汗！教你按體質焗茶預防汗臭
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2022 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/07/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/07/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章中國故事13/07/2022
《神州經脈》6月出口遠超預期進口略遜　滬指三千三遇阻成交續縮
人氣文章財經熱話13/07/2022
比亞迪受困股神沽貨疑雲沽壓未止　大跌之後如何部署
人氣文章財經熱話13/07/2022
【專訪】陳永陸：打壓平台經濟或告一段落　恒指下半年上望25500點（宥片）
人氣文章財經熱話13/07/2022
【油價急挫】熊麗萍：油價受累兩因素急挫　三桶油不宜撈！
人氣文章香港政情13/07/2022
【香港政情】首場前廳交流會今舉行　李家超冀行政立法關係推向新台階
人氣文章財經熱話13/07/2022
憂經濟衰退美元走強油價大跌　中海油創逾一月低仍值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金