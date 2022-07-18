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【FOCUS】拜登中東行空手而返　普京黃雀在後訪伊朗

18/07/2022

　　美國總統拜登風塵僕僕的中東之行，兩大任務－－施壓沙特增產石油、鞏固阿拉伯聯盟遏制伊朗，實質成果雙雙欠奉，更因一張與沙特王儲MBS的「碰拳」合照，招來劣評如潮。所謂「螳螂捕蟬，黃雀在後」，拜登放言「不會讓中國、俄羅斯或伊朗填補真空」之際，「北極熊」普京周二(19日)就將前往德黑蘭，鞏固與伊朗以及土耳其的關係。



碰拳合照僅換來增加「產能」

 


　　 自全美汽油均價上月初歷史性突破每加侖5美元，支持率跌破40%大關(38.5%)的拜登，上周奔波逾萬公里前往中東，先後到訪以色列、約旦河西岸，以及他2020年競逐總統時稱之為「被唾棄國家(pariah)」的沙特。

 


　　重申美國在中東影響力、合作對抗伊朗以及中俄戰略競爭－－拜登此行的既定焦點，不經意間遭一張相片搶去。事緣大權在握的沙特王儲MBS，被指是沙特籍美國記者卡舒吉2018年遭謀殺的幕後黑手，拜登接掌白宮後頻頻對沙特出招(簽證禁令、解密911文件、停止出售攻擊性武器等)以示跟MBS劃清界線，但就在周五(15日)，他卻跟MBS握拳互碰致意，被解讀為重拾與沙特親密。

 

 

 

(沙特官方 Twitter)

 

 


　　「碰拳」合照獲沙特國營媒體高調宣傳，但MBS卻沒給出拜登想要的增加產量(Production)承諾，而只是重申在2027年前將產能(Production Capacity)提升至每日1300萬桶。沙特外交大臣Adel Jubeir更稱，石油不是政治武器、不是坦克，是否推出更多將根據市場需求。



沙特拒選邊站，伊核威脅升溫



　　此外，被拜登視作外交勝利的沙特與以色列關係正常化的第一步，即前者向後者的航空公司開放領空，也遭沙特潑冷水指，在以色列與「巴勒斯坦國」達成和平協議前，沙特不會與以色列關係正常化。

 


　　對於拜登聲稱，「我們不會離開(中東)，留下一個真空讓中國、俄羅斯或伊朗來填補」「我們將尋求在此刻的基礎上，建立一個積極有原則的美國領導地位」，Adel Jubeir則稱，沙特與美國和中國打交道互不排斥，「中國是我們最大的貿易夥伴，是沙特的大投資者。」

 


　　最為「打臉」的是，拜登信誓旦旦稱，「美國致力於確保伊朗永遠不會擁有核武器」話音剛落，伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問就稱，「伊朗能幾天內輕鬆生產純度90%的濃縮鈾……在技術上已具備製造核彈的能力。」而隨著普京明日將啟程前往德黑蘭會見伊朗總統賴西和土耳其總統埃爾多安，加上普京跟MBS交情非淺，美國在中東的影響力正如同拜登脆弱的民望，搖搖欲墜。

 

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