  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】高溫炙烤全球　威脅恐超新冠

20/07/2022

　　40.3度的地獄熱浪籠罩英國、此起彼伏的野火肆虐歐美、限電停電引發古巴大規模抗議、華南多地的火爐天氣擾動基建進度，就連香港天文台亦推出新的「高溫天氣持續」特別提示……全球集體高燒，機構警告氣候危機對經濟的威脅恐遠超新冠大流行。



英國地獄高溫，法國電價創紀錄



　　歐洲環保先鋒德國宣布「暫時」重啟16座休眠化石燃料電廠之際，英國周二(19日)迎來40.3攝氏度的創紀錄氣溫，白煙烈焰籠罩下的倫敦郊區民房相片，佔據媒體頭條。極端熱浪還觸發希臘、西班牙、葡萄牙等多國森林山火肆虐，加劇核電大國法國的反應爐冷卻困難，當地基準電費飆升至每兆瓦時630歐元新高。

 

 

 

 


　　美國同不遑多讓，至少20個州發出高溫預警，其中俄克拉荷馬州更錄得逾43攝氏度歷史紀錄。儘管白宮最新稱總統「不會於本周」宣布進入氣候緊急狀態，但就強調一切都擺在桌面上，並預期拜登周三(20日)稍後到訪馬薩諸塞州一處煤電廠舊址時，將宣布應對氣候危機和的額外行政行動。

 


　　至於中國，多地用電負荷因熱浪創下歷史新高，中央氣象台最新預計，江南、華南等地今起將有更大範圍高溫天氣。鑒於多地傳出中暑甚至熱射病死亡病例，浙江等地發出節約用電倡議書，或拖慢基建施工、工業生產，增加穩經濟大盤復甦期的干擾。



僅1%美選民最關注「氣候變化」



　　全球處於炙烤模式，令應對氣候危機再顯迫在眉睫。全球最大再保險公司之一的Swiss Re就稱，儘管新冠疫情影響廣泛，但氣候變化仍是全球經濟面臨的最大長期威脅；該行估算僅去年，全球自然災害就造成2700億美元的經濟損失。

 

 

 

 


　　不過諷刺的是，據《紐約時報》與Siena College的調查，僅1%的美國選民將「氣候變化」列為最重要議題，遠落後於通脹和經濟走勢。而多隻標榜負責任投資的ESG(環境、社會和管治)基金年初至今表現不佳，美國市場可持續基金首6月錄資金淨流入90億美元，遠低於去年同期的394億美元。

 


　　聯合國秘書長古特雷斯最新警告，人類正面臨抉擇－－要麼集體行動，要麼集體自殺。眼看朔爾茨政府「2030年德國可再生能源發電比例提高到80%」、拜登「2030年將美國溫室氣體排放量比2005年水平減少50%至52%」的兩大目標愈來愈似淪為空談，掌握北溪管道供氣生殺大權的普京，勢擁更大的槓桿。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.290

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

104.300

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

104.900

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.200
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 105.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 195.900
  • 01801 信達生物
  • 37.150
股份推介
  • 03692 翰森製藥
  • 16.380
  • 目標︰$16.80
  • 01910 新秀麗
  • 17.280
  • 目標︰$18.50
  • 03690 美團－Ｗ
  • 195.900
  • 目標︰$210.00
  • 03948 伊泰煤炭
  • 11.360
  • 目標︰$13.00
  • 00083 信和置業
  • 11.780
  • 目標︰$13.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.300
  • 00941 中國移動
  • 50.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 195.900
報章貼士
  • 01981 華夏視聽教育
  • 1.260
  • 目標︰--
  • 00857 中國石油股份
  • 3.650
  • 目標︰$4.00
  • 00354 中國軟件國際
  • 7.790
  • 目標︰$11.80
熱炒概念股
即時重點新聞

20/07/2022 13:44  【外圍經濟】北溪一號能否如期明天恢復運作仍存變數

20/07/2022 09:52  【大國博弈】商務部:中歐就金融業開放等達成一系列成果

20/07/2022 10:11  傳新世界(17)暗盤放售愉景新城等逾百億非核心物業

20/07/2022 09:41  《中概異動》科技股反彈，阿里高開近4%；騰訊、京東升近3%

20/07/2022 09:29  金管局紐約時段再承接86.19億港元沽盤

20/07/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒２億人幣，買騰訊沽小鵬

20/07/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】高盛降百度目標，交銀唱淡騰訊、京東物流

15/07/2022 18:24  《嚟緊炒Ｄ乜》內地恢復遊戲版號審批，金山軟件雙線發展宜部署

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地監管機構對滴滴調查完結　科技股普遍造好阿里飆逾4%
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】高溫炙烤全球　威脅恐超新冠
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》 專家料議息過後市況才會轉熱 藥明康德企穩百元宜吼
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

Free Time愈多愈好？未必！研究：休息15分鐘壓力倍增！休息時間過多令人幸福感下滑！怎樣才是「理想的休息時間」？
人氣文章

Member Zone

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券
人氣文章

娛樂情報

出娛圈後生活更精彩 麥明詩暗示蜜運中
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

約會奇聞：男方逕自挑選貴價餐廳，卻要求女方攤分帳單？！
人氣文章

Art & Living

ArtInvest：後起之秀Aboudia、Caroline Walker再破紀錄？以高過市價購藏藝術品要留意甚麼？購藏Andy Warhol 的 Queen Elizabeth版畫要注意甚麼？
人氣文章

Beauty

Pure Passport再度登場！周末免費體驗銅鑼冥想、聲頻瑜伽療法逾30個課程，讓疲累身體沉靜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
辦公室易萌情，還要做戲？催促公開關係，不是為名正言順，而是方便開始另一段地下戀情？
人氣文章
面頰泛紅？眼睛刺痛？玫瑰痤瘡分4大類！醫生：長戴口罩、常飲酒或令病情惡化
人氣文章
疫下參與倫敦馬拉松！分享海外馬拉松留意事項：除了訂機票、檢疫酒店，仲要有一個心理準備
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/07/2022 14:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/07/2022 14:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/07/2022 14:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/07/2022 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/07/2022
傳內地監管機構對滴滴調查完結　科技股普遍造好阿里飆逾4%
人氣文章FOCUS20/07/2022
【FOCUS】高溫炙烤全球　威脅恐超新冠
人氣文章財經熱話20/07/2022
《午市前瞻》 專家料議息過後市況才會轉熱 藥明康德企穩百元宜吼
人氣文章財經熱話20/07/2022
【回購救價】商湯曾飆15%　仲有兩個憧憬？
人氣文章大行報告20/07/2022
【大行炒D乜】高盛降百度目標　交銀唱淡騰訊、京東物流
人氣文章開市Good Morning20/07/2022
熊麗萍料商湯回購有望支持股價　短期上望2.6元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金