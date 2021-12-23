《神州經脈》稀土國家隊現真身 國務會議促外貿穩定 滬指明確升

滬深股市周四（23日）早開市未明朗，悶局持續，電力板塊盤中猛漲，地產股續跌，滬綜指半日打和收場，惟白酒股午後升幅擴大，滬指打破悶局全日升0.57％，報3643.34點，深成指升0.49％，創業板指揚0.15％。

（資料圖片）

人民銀行連續第四日進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購和100億元14天期逆回購操作，公開市場周四淨投放100億元。兩市全日成交10773億元，按日增長1.4％，連續第45個交易日成交額突破1萬億元。北向滬股通和深股通周五（24日）起關閉，下周二（28日）恢復交易，期間滬深股市仍如常交易。外資周四通過滬股通、深股通淨流入24.92億元，結束連續四日淨流出。

今日新聞精選

1. 中美第一階段貿易協議將於明年初生效滿兩周年，針對下一步會否進行第二階段談判，中國商務部發言人高峰回應稱，協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。目前，中美經貿團隊保持正常溝通。如有進一步情況，會及時發布。與此同時，高峰今日公布，1－11月對外非金融類直接投資（ODI）累計6403.8億元人民幣，同比降2.9％，降幅較1－10月收窄；折合991.3億美元，同比增4.3％，增幅較1－10月擴大2.4個百分點。高峰又指，11月份中國消費市場增速有所放緩，但仍然展現出較強韌性。中國消費市場穩中向好的趨勢沒有改變。下一步，在提升城市消費的同時，加快健全縣域商業體系，進一步促進農村消費，培育消費熱點，推動消費持續穩定恢復和升級，推動構建新發展格局。

2. 歐盟生產商投訴中國生產商獲得不公平補貼，歐盟宣布對產自中國的鋁箔徵收額外關稅，新關稅將從周四（23日）起生效。歐盟對中國特定薄鋁轉換箔將徵收8.6％到18.2％不等的反補貼稅。此前，歐盟已經對中國產品徵收6.0％到28.5％的反傾銷稅。歐盟對中國產鋁箔的反補貼和反傾銷關稅合計稅率在16.1％至46.7％，具體視生產商而定。另據外電報道，德國－波羅的海商會警告立陶宛政府，由於北京的行動，投資立陶宛的跨國企業可能會面臨問題，德國投資者屆時可能不得不關閉在立陶宛的工廠，除非找到建設性的解決方案來恢復立陶宛與中國之間的經濟關係。立陶宛外交部長回應指，歐盟必須對中國施加的壓力作出回應，遏制中方的行動，以防止中方對立陶宛採取的措施蔓延到其他國家。

3. 中國致力加強對稀土資源進出口的控制，及強化話語權與競爭力，「稀土國家隊」終現真身。據《央視》報道，中國稀土集團有限公司正式成立。該集團是由中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州稀土集團為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同、引入中國鋼研科技集團，有研科技集團等兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。組建後的中國稀土集團屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，股權結構為:國務院國資委持有31.21％；中國鋁業集團、中國五礦股份和贛州稀土集團分別持有20.33％；中國鋼研科技集團、有研科技集團分別持有3.9％。五礦稀土(深:000831)發布的公告稱，本次重組後，五礦稀土的控股股東仍為五礦稀土集團有限公司，實際控制人將由中國五礦變更為新公司。

4. 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定跨周期調節措施，推動外貿穩定發展。會議指出，當前外貿面臨不確定不穩定不平衡因素增多，要做好跨周期調節，助企紓困特別是扶持中小微企業，努力保訂單、穩預期，促進外貿平穩發展。會議要求，加強對進出口的政策支持。落實減稅降費措施。加快出口退稅進度，把退稅平均時間壓縮至6個工作日以內。引導銀行結合外貿企業需求創新保單融資等產品。保持人民幣匯率基本穩定，鼓勵銀行有針對性開展遠期結售匯業務，提升外貿企業應對匯率風險能力。此外，會議要求部署做好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效後實施工作。RCEP將於2022年1月1日正式生效實施。

5. 騰訊(00700)公布實物分派特別中期股息，股東每持21股獲發1股京東集團(09618)A類普通股，合共約4.57億股，相當於已發行股份總數約14.7％。派息完成後，騰訊對京東持股將降至2.21％，離開主要股東行列。有分析稱，騰訊的這個操作比較少見，此舉相當於一次減持操作，可能會想減少京東的沽壓，但是這個消息目前對騰訊和京東都是不利的。預計在反壟斷的大趨勢下，之後可能其他互聯網公司也會有類似的操作，撤回在一些已經成功的初創企業中的投資。無獨有偶，知乎關聯公司北京智者天下科技有限公司近日發生工商變更，北京搜狗信息服務有限公司、騰訊關聯公司深圳市利通產業投資基金有限公司等多個公司及自然人退出股東行列。知乎回應稱，北京智者天下科技有限公司是知乎境外上市主體的境內關聯公司，本次架構變動是知乎公司治理的正常變動，也是中概股公司上市之後的標準操作，知乎的實際控制人與重要股東及其持股比例均沒有變化。

6. 美國晶片製造商英特爾在近日向供應商的一封公開信中明確要求，供應商不使用任何來自新疆的勞工、採購產品或服務，其後更有媒體發現英特爾在財報中將台灣與中國並列為「國家」。事件持續發酵，引發內地輿論對英特爾的聲討。英特爾今日在微博回應稱，相關表述初衷是確保遵守美國法律，並非他意或表達立場，對給中國客戶、合作夥伴和公眾帶來的困擾「深表歉意」。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，希望有關企業能夠尊重事實，明辨是非。此外，在被美國監管機構以國家安全為由撤銷其在當地電信運營授權後，中國電信(00728)美國子公司周三（22日）表示，計劃2022年1月3日的最後期限後，繼續在美國提供一些沒有被禁止的服務。

7. 國家衛健委公布，周三全國報告新增確診病例100例，其中本土病例71宗。西安新冠疫情迅速擴散，西安市在第二輪全員核酸檢測篩查發現陽性人員127例，周四凌晨起，西安全市小區、單位封閉式管理。此外，陝西延安實行交通管控，由西安至咸陽車輛人員一律勸返。國務院副總理孫春蘭到當地調研指導疫情防控工作。北京冬奧召開在即，冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮介紹，閉環內來華涉奧人員和國內直接服務外方的工作人員需要每日進行健康監測和核酸檢測，在閉環內酒店或冬奧村集中住宿，只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定閉環場所，不得與閉環外人員以及社會面接觸。此外，生態環境部否認冬奧期間，一些北方地區的企業被要求減產以保證空氣質量的傳聞。

8. 人民幣中間價三連漲，即期匯率（CNY）周四早跟隨高開23點子，全日漲19點，報6.3702，為一周最高。交易員指出，投資者對全球經濟前景樂觀削弱避險需求，隔夜美指回落至一周低位附近，臨近年末人民幣市場交投意願趨淡，短期預計繼續維持區間波動，預計年底前人民幣難出方向。招商銀行最新研報預計，2022年人民幣匯率中樞為6.55，波動區間在6.3－6.8之間。此外，環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，2021年11月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持全球第五位。從比例來看，人民幣全球支付佔比由10月的1.85%升至11月的2.14％；從金額來看，人民幣支付金額較10月增加18.89％，同期全球所有貨幣支付金額總體增加2.87％。

撰文：經濟通中國組

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