《神州經脈》拜登簽法案禁新疆產品入口 全周放水5百億滬指仍軟

滬深股市周五（24日）早高開，白酒股拉漲，惟鋰電池概念急挫，汽車、鋼鐵、煤炭板塊集體拉跌，滬綜指全日收跌0.69％，報3618.05點，回顧本周曾跌穿三千六，但最後仍守住該關口，累計全周滬指軟0.39％，連跌兩周，深成指周五收跌1.03％，創業板指瀉2.27％。

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人民銀行連續第五日進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購和100億元14天期逆回購操作，公開市場周五淨投放100億元，全周淨投放500億元。北向滬股通和深股通周五起關閉，兩市全日成交11318億元，按日增加5.1％，連續第45個交易日成交額突破1萬億元。

據《央視》報道，十三屆全國人大常委會第三十二次會議周五下午表決通過了全國人大常委會關於召開十三屆全國人大五次會議的決定。根據決定，十三屆全國人大五次會議於2022年3月5日在北京召開。

今日新聞精選

1. 美國白宮表示，總統拜登周四（23日）簽署一項法律，禁止進口來自中國新疆地區的商品，除非企業能夠證明這些商品並非強逼勞動所得。美國此舉料將加劇中美在新疆問題上的緊張關係。中國外交部在網站上載一份發言人談話，指美方有關法案罔顧事實真相，惡意詆毀新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。外交部奉勸美方立即糾正錯誤，並表示將視形勢發展作進一步反應。此外，日本官房長官松野博一在24日記者會上表示，將不計劃派遣政府代表團參與北京冬奧會。東京奧運和殘奧會組織委員會主席橋本聖子、日本奧委會（JOC）主席山下泰裕、日本殘奧委會（JPC）主席森和之等3人，則將出席北京冬奧。

2. 俄羅斯總統普京在莫斯科舉行年度大型記者會，在近4個小時內回答了55個問題，會上除了北約及烏克蘭問題外，亦談到俄中合作及歐洲能源危機等議題。普京在會上透露，俄羅斯和中國正在合作開發一些高科技武器，並在太空和航空領域合作，他指這種日常合作對兩國人民都有好處。對於俄中關係，普京指他和中國國家主席習近平保持高度互信關係，是「真朋友」，他又指中國已經是地區和世界經濟發展的領頭羊，美國無法遏制中國的發展，中國成為世界第一大經濟體是必然的。普京又指出，多國外交抵制北京冬季奧運會是錯誤和不可接受的，認為西方國家此舉意在遏制中國發展。

3. 國家財政部公布，今年1－11月，國有企業營業總收入67.34萬億元，同比增長21.4％，增速較1－10月回落0.7個百分點；兩年平均增長9.9％。其中，中央企業374475.3億元，同比增長20.3％，兩年平均增長7.9％；地方國有企業298931.3億元，同比增長22.7％，兩年平均增長12.6％。期內，國有企業利潤總額4.14萬億元，同比增長40.2％，增速亦較1－10月回落7.4個百分點；兩年平均增長13.8％。其中，中央企業2.7萬億元，同比增長36.4％，兩年平均增長13.6％；地方國有企業1.4萬億元，同比增長47.9％，兩年平均增長14.2％。11月末，國有企業資產負債率64.3％，與上年持平，中央企業67.0％，與上年持平，地方國有企業62.7％，與上年持平。

4. 據印度《商業標準報》23日報道，印度財政部稅收局日前在對全印手機製造商和分銷商的一次重大打擊行動中，對來自大中華區的手機製造商小米(01810)、Oppo、一加、富士康等在印度的辦公室和製造廠進行了突擊搜查。有印度官員聲稱，有「可靠情報」顯示，上述中國公司隱瞞收入和避稅、做假帳，有些公司帳面上虧損，但實際是盈利的。對此，中國駐印度使館發言人回應稱，注意到上述情況，並對此表示關切；中方希望印方為包括中國企業在內的市場主體提供開放、公平、非歧視的營商環境。同時，中國政府致力於維護中國企業和公民的合法權益。這已不是中國企業首次遭遇此類突擊搜查。今年8月，中興通訊(00763)(深:000063)在印度的幾個辦事處遭到突擊搜查，其高管被指涉嫌逃稅而受到訊問。

5. 國家衛健委公布，周四全國報告新增確診病例87例，其中本土病例55例。本輪疫情陝西成為重災區。據《央視》從陝西省西安市紀委監委獲悉，自12月4日巴基斯坦航班境外輸入新冠肺炎疫情以來，西安市已經組織紀檢監察干部開展監督檢查15輪次，檢查關鍵點位1348個，現場發現並督促整改問題203個，追責問責疫情防控不力基層黨組織和單位4個，處理相關責任人26名，通報曝光2起14人。疫苗方面，康希諾(06185)(滬:688185)公布，其疫苗保護率三期試驗達到世界衛生組織設置的相關技術標準。此外，廣生堂(深:300436)今日午間發布公告，指其控股子公司與上海藥明康德(02359)(滬:603259)合作開發抗新冠病毒小分子口服藥。

6. 早前與台灣斷交、並與中國大陸建交的南太平洋島國所羅門群島，首都荷尼阿拉市自11月下旬以來持續爆發反華騷亂。所羅門群島政府周四表示，中國將派遣臨時警務顧問組前往幫助培訓該國警察部隊。政府發表的聲明稱，中方將向該國緊急提供一批警用防暴物資，包括盾牌、頭盔、警棍等非致命性裝備；並派遣六名警務聯絡官前往為所羅門群島皇家警察部隊提供培訓，以進一步提高當地警察應對威脅的能力。所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）此前決定與中國大陸建立外交關係，引發中央政府與地方的爭端，唐人街等地的華人店鋪遭打砸搶燒。國內其他問題也激起了不滿情緒。中國外交部發言人趙立堅多次重申，中方堅定支持所政府維護國內穩定的努力，堅定維護中所關係和在所中國公民的正當權益，強烈譴責一切非法暴力行徑。

7. 微信安全中心訂閱號公布，為落實國家網信辦關於「清朗打擊流量造假、黑公關、網絡水軍」專項行動的部署和要求，微信平台從即日起將開展為期2個月的「清朗打擊流量造假、黑公關、網絡水軍」專項行動。中央網信辦22日召開全國網信系統視頻會議指出，當前，流量造假、黑公關、網絡水軍問題相互勾連、互為策應，損害網民合法權益，擾亂網絡輿論環境，破壞公平競爭的市場秩序，人民群眾深惡痛絕、反映強烈。此外，浙江省消保委發布「雙11」期間對淘寶、拼多多、京東(09618)、快手(01024)、抖音五個平台的直播消費體察情況。近三成主播存在不合規現象，近四成直播商品不符合國家標準。浙江省消保委23日約談五大平台及相關主播，就發現問題逐一通報。

8. 人民幣中間價止步三連揚，即期匯率（CNY）周五早跟隨低開28點子，全日漲2點，收報6.3700，實現兩連揚，創12月16日以來逾一周新高。交易員稱，海外進入聖誕假期市場交易清淡，美元指數繼續在96關口上方徘徊，短期人民幣料延續窄幅區間震盪，難有明顯方向。國際貨幣基金組織（IMF）發布季度全球外匯儲備數據，人民幣在第三季度全球儲備中佔比升至2.66％；美元在第三季度已知全球儲備中佔59.15％，穩列第一。

撰文：經濟通中國組

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