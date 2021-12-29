《神州經脈》中美爭拗擴至外太空 兩日大放水滬指仍失三千六

滬深股市開市未明朗，盤中半導體板塊拉跌白酒股急瀉，滬綜指明確下跌，全日低收0.91%，報3597點，失守三千六，深成指跌1.24%，創業板指挫1.4%。

（資料圖片）



人民銀行連續第二日進行2000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日淨投放1900億元，兩市全日成交9973億元，本周第二度成交低於萬億元，按日減少5.4%。



雖然離2021年最後交易日還有兩天，但至今日滬深兩市累計成交額已經超過2015年全年的255.05萬億規模，創歷史新高；北上資金成交額佔比亦不斷擴大，年內已超10%，不過值得留意的是量化基金大行其道，量化交易對兩市成交貢獻頗大。

今日新聞精選

1. 中美太空競賽的緊張局勢正在加劇，中國在本月向聯合國投訴馬斯克的SpaceX衛星於7月和10月接近中國空間站，迫使執行任務的航天員採取了緊急避碰措施。但有外媒評論稱，未來的風險更多是來自中國的太空碎片。對此，外交部發言人趙立堅周三在例行記者會上回應，根據1967年的《外空條約》，各國應為其國內私人公司的一切外空活動承擔責任。他進一步指出，有關評論淡化中國空間站和航天員安全受到威脅這一事實，渲染所謂中國空間碎片威脅，這是歪曲中國正常的外空活動，企圖借此轉移國際視線，完全是偷換概念、倒打一耙。趙立堅強調，外空不是法外之地，各國都應尊重並維護以國際法為基礎的外空國際秩序，採取負責任的態度，維護在軌航天員的生命安全和空間設施的安全穩定運行。中方願就此與各國保持溝通與合作。

2. 國務院新聞辦公室29日發布《中國的出口管制》白皮書，是中國首次發布出口管制的白皮書，旨在全面介紹中國完善出口管制治理的立場、制度和實踐，闡述中國維護世界和平與發展，維護國家安全和國際安全的主張和行動。出口管制是指對兩用物項、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，是國際上通行的做法。白皮書列明，任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。商務部表示，任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。負責人稱，將抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單。

3. 內房方面，中國奧園(03883)公布，接獲由花旗銀行及Nine Masts Investment Fund統稱原告針對該集團及其全資附屬樂添投資作為被告，經香港高等法院原訟法庭於本月23日發出的傳訊令狀連同申索背書。該等原告申索涉及一筆金額為約1.31億美元債務連同應計利息及費用。與此同時，恒大集團在26日召開復工復產保交樓周例會，提出確保完成本月交樓3.9萬套的目標。集團最新消息指，集團全體員工日夜奮戰，全力衝刺，特別是在本月最後一周，恒大全國項目交付量呈現爆發式增長。此外，恒大汽車(00708)上日股價暴漲17.2%，或與傳聞恒馳5已經低調量產下線有關。不過，據內媒報道，恒大汽車只是進行了內部生產線的貫通儀式，真正的恒馳汽車量產下線儀式可能要到明年初。

4. 《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施在即，中國海關總署表示，在RCEP的701項約束性義務中，海關總署單獨或共同作為負責部門的共計174項，佔比24.8%，目前已全面做好實施準備工作。RCEP是目前全球最大的自貿協定，成員有中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭5國以及東盟10國，15個成員國總人口、經濟體量、貿易總額均佔全球總量約30%。2020年，中國對其他14個RCEP成員進出口總值10.22萬億元人民幣，佔中國同期進出口總值的31.7%。今年1－11月，中國對RCEP其他14個成員國進出口總值10.96萬億元，佔中國外貿總值的31%。



5. 國家衛健委公布，12月29日，全國確診者新增確診197宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例152宗。西安連續4日破百確診，當地軍醫應陝西省官方要求，連夜緊急增援西安定點醫院，接管隔離病區。西安市疫情防控指揮部辦公室發布關於開展新一輪核酸篩查的通告，西安市疫情防控指揮部研究決定，自12月29日起啟動新一輪核酸篩查工作。國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華今日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，陝西西安疫情仍處於快速發展階段，且有病例外溢至省內和省外的情況。西安日前升級防控措施，市民除了做核酸採樣外不得外出。「西安買菜難」的話題一度登上微博熱搜。新城區自強路街道將在超市購買的黃瓜，番茄及青菜等蔬菜進行分裝，並連夜組織街道和社區幹部及志願者，將分裝好的蔬菜送到居民家中。



6. 中國稀土集團黨委書記、董事長敖宏周二（28日）主持召開集團理論學習中心組2021年第一次學習會。敖宏強調，要加快整合融合。深入推進稀土資產實質性重組，加快資源、資產和業務布局優化，發揮好1+1+1＞3的「聚合效應」，推動形成「合理開發、有序生產、高效利用、技術先進、集約發展」的產業發展格局。深度整合科技研發資源，強化產學研用深入融合，加快企業綠色化、數字化、智能化改造升級，引領中國稀土行業自主創新和綠色可持續發展。另據《上海證券報》報道，上海環境能源交易所董事長賴曉明表示，將努力建設全球最大的碳現貨市場，建成全球碳交易中心，積極發展多層次碳市場，形成有全球影響力的碳定價中心；加快推進碳金融創新，推動金融機構、金融產品與碳市場的深度融合，積極發展低碳綠色金融和氣候投融資。



7. 人行和發改委發布，決定廢止《境內金融機構赴香港特別行政區發行人民幣債券管理暫行辦法》，境內金融機構赴境外發行人民幣債券統一由人民銀行、發改委等相關部門在現行管理框架及各自職責範圍內分工負責。人行、發改委同時發布答記者問稱，《暫行辦法》廢止後，境內金融機構赴香港及香港之外的其他國家（地區）發行本、外幣債券不受影響，並且程序將更加簡便、優化，在核准額度內可自主選擇具體發行區域和發行窗口。截至2021年上半年，境內金融機構共赴香港發行人民幣債券1478億元。



8. 人民幣中間價兩連貶至逾一周低，即期匯率（CNY）周三上午跟隨小幅低開，全日波幅極窄、交投寡淡，收報6.3714，全日微跌1點。交易員表示，市場缺乏指引，人民幣亦無趨勢，大概率年末收盤在當前水位附近。他們並指出，由於公開市場連續大額投放，短端掉期跌破3點關口，長端掉期亦跌破1500點關口支撐，刷新半年低點，年內或仍有一定調整空間。國際清算銀行（BIS）最新公布，11月人民幣實際有效匯率指數升至131.24，創出紀錄新高；當月升1.17%，為連續五個月上漲；上月修正後為升1.52%。11月人民幣名義有效匯率指數升至127.23，亦創紀錄新高；當月升1.31%，為連續七個月上漲；上月修正後為升1.53%。

撰文：經濟通中國組

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