《神州經脈》西安確診連日破百 滬指返三千六 外資流入見三周高

滬深股市周四（30日）先低後高，市場情緒大幅回暖，在年度收官之際，外資大舉流入，周四通過滬股通、深股通淨流入81.41億元（人民幣．下同），連續四日淨流入，且流入規模創近三周新高。滬綜指輕微低開後買盤湧現，推動大市最多升31點或0.89％，高見3628點，全日收市報3619點，升0.62％。深成指亦造好，最多升1.32％，全日收升0.97％；創業板指漲1.25％。

（資料圖片）

各板塊普遍上升，白酒、煙草股異動拉升；知識產權保護等傳媒股全線上漲，半導體芯片股再度走強；化工、煤炭股偏軟。

人行周四進行1000億元7天期逆回購操作，淨投放900億元。人行本周四天已放水5100億元。兩市全日成交10178億元，按日增加2.1％。

今日新聞精選

1. 美國國務院近日根據《香港自治法》對五名香港中聯辦副主任實施制裁。在北京，外交部發言人趙立堅今日宣布，針對美方錯誤行徑，中方決定採取對等反制。根據《反外國制裁法》，對美國前商務部長羅斯、美國會「美中經濟與安全評估委員會」（USCC）主席卡羅琳．巴塞洛繆、「國會－行政部門中國委員會」（CECC）前辦公室主任喬納森.斯迪沃斯、「美國國際事務民主協會」金度允、「美國國際共和研究所」在港授權代表亞當.金等5名美方人員實施制裁。趙立堅強調，今年7月，美方借發布「香港商業警告」，已經宣布對包括上述5名中聯辦副主任在內的7名中方官員進行制裁。中方根據《反外國制裁法》對美方有關人員進行了對等反制。美方這次重復宣布是翻舊帳、炒冷飯，無非是借炒作涉港問題，服務遏制中國的政治圖謀。

2. 商務部副部長任鴻斌在國新辦吹風會表示，預計今年全年中國貨物進出口有望達到6萬億美元，增長超過20％，也就是說，今年一年將跨越「兩個萬億」美元的大關，第一貿易大國的地位更加鞏固。與去年相比，進出口增量約1.3萬億美元，也就是相當於過去10年增量的總和。任鴻斌指，明年面臨的形勢依然複雜嚴峻，不確定、不穩定因素增多，供需兩端均要承受巨大的壓力，很可能要過一個「大坎兒」。此外，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）明年起實施，商務部新聞發言人高峰表示，中國與東盟、澳洲、新西蘭之間的立即零關稅比例將超過65％，與南韓相互之間立即零關稅比例將達到39％和50％，與日本是新建立自貿關係，相互立即零關稅比例將分別達到25％和57％，最終，86％的日本出口至中國的產品將實現零關稅，同時中國出口至日本88％的產品將享受零關稅待遇。

3. 台股周四迎來2021年的最後一個交易日，盤中一度升至18291.25點再創歷史新高，惟高位未能企穩，最終收跌0.2％，報18218.84點，止七連漲，成交2631.67億元新台幣，按日升近10％。台股今年再次完美收官，全年累計上漲3486.31點，漲幅達23.66％，為連續第三年保持23％的升幅，估計平均每位股民有近百萬新台幣。大陸及香港周五（31日）才是最後交易日，但以周四半日收市計算，港股的恒指今年累計跌幅達15％，A股的滬綜指全年累計升4%，台股勢必再次大幅跑贏港股、滬深股市。回想這一年台灣經歷了不少歷史時刻，五月新冠疫情失守，單日暴增180宗本土個案；兩岸關係膠著；駐立陶宛台灣代表處設立、尼加拉瓜與其斷交等。

4. 中國移動(00941)(滬:600941)加拿大子公司CMLink於28日宣布，應加拿大聯邦政府要求，該公司業務將於2022年1月5日起停止運營，當天起用戶可申請退款。據內媒報道，這被認為是加拿大政府以「國家安全」為由打壓中企的又一例證。今年8月，加拿大政府以國家安全為由，勒令中國移動剝離其在加拿大子公司的股份或終止業務。之後，中國移動向聯邦法庭要求暫停政府的該項禁令。聯邦法庭在11月聽證後表示，中國移動加拿大分公司在加國繼續經營，造成的公眾危害遠超該公司所聲稱的禁令造成的危害。此外，國務委員兼外交部長王毅周四接受《新華社》和《央廣》聯合採訪時稱，歐洲在對華政策上似乎存在某種「認知分裂」；中國願意通過更密集的接觸溝通，切實增進中歐之間的相互了解，包括在人權、民主等問題上，以開放的態度開展坦誠對話。

5. 紫光集團等七家企業實質合併重整案第二次債權人會議周三（29日）召開，會議設立有財產擔保債權組、普通債權組以及出資人組進行分組表決。集團旗下紫光國微(深:002049)周四早公布，經統計表決結果，各組均已表決通過《紫光集團有限公司等七家企業實質合併重整案重整計劃（草案）》。重整計劃草案表決通過後，據《21世紀經濟報道》引述會議內容稱，管理人和戰投約定的600億資金要在明年3月31之前到位。紫光國微早前披露，由北京智路資產管理及北京建廣資產理作為牽頭方組成的聯合體，為紫光集團等7家企業實質合併重整戰略投資者，聯合體現金出資高達到600億元，將全部用於向債權人清償。另據內媒消息，廣東省揭陽市中級人民法院裁定，康美藥業(滬:600518)破產重整計劃執行完畢，終結重整程序。經揭陽中院審查，康美藥業全部債務已通過現金、股份、信託權益等方式實現100％清償。至此，康美藥業破產重整以如期實現重整目標結案。

6. 國家市場監管總局局長張工稱，資本在壯大中利弊兩方面特徵日益顯現，市場壟斷和行政性壟斷同時並存，反壟斷反不正當競爭監管亟須加強；要圍繞平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域加強監管執法。張工接受《新華社》專訪並稱，2022年要堅持監管規範和促進發展並重，深入實施公平競爭政策，加強反壟斷反不正當競爭監管執法。要進一步形成協同監管的規制合力，推進市場准入、行業監管和競爭監管等更加緊密銜接，更加注重由監管執法個案對接向深層次制度對接轉變。另據中證監披露文件顯示，因在保薦聯想集團(00992)申請科創板上市過程中未對其科創屬性認定履行充分核查程序，中金公司(03908)(滬:601995)及5名責任人被中證監監管談話。

7. 國家衛健委公布，12月29日，全國確診者新增確診207宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例156宗。本輪疫情「重災區」西安，自12月9日通報首宗確診個案至29日24時，已累計報告1117宗本土確診。國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署做好2022年春運疫情防控工作。2022年春運從1月中旬開始到2月下旬結束。會議決定，要落實地方主體責任，根據疫情風險情況引導科學有序出行，防止一刀切。引導企業、高校錯峰避峰安排放假和人員返崗返校，適時組織「點對點」運輸。實施旅遊景區限量預約、錯峰接待。另據《路透》引述消息人士稱，因有跡象表明康希諾(06185)(滬:688185)的交貨量將遠低於原定數量，墨西哥在今年7月將該公司的新冠疫苗訂單削減了一半以上，由3500萬劑減少到大約1450萬劑，同時尋求從其他渠道增加供應。

8. 人民幣中間價止步兩連貶兼升至逾一周高，即期匯率（CNY）周四早高開26點子，全日則跌79點，收報6.3793，連續第二日走貶，創11月29日以來一個月新低。交易員稱，臨近年末市場交投清淡，人民幣亦維持窄幅整理走勢。國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的「官方外匯儲備貨幣構成（COFER）」數據顯示，今年第三季度，人民幣在全球外匯儲備中的佔比，由今年二季度的2.61％升至2.66％，位居全球第五位，刷新有記錄以來新高。商務部副部長任鴻斌稱，運費、原材料成本、能源資源價格、人民幣匯率上升等問題直接加重企業負擔；同時支撐今年外貿高增長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以持續，疊加2021年度超高基數影響，做好明年穩外貿工作難度前所未有。

撰文：經濟通中國組

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