【回望2021】這一年．內地篇：巨變中見新局

2021年，中國共產黨百年華誕及兩個百年奮鬥目標歷史交匯，「共同富裕」、「反壟斷」、「房住不炒」……從年初響徹年尾，教育、地產、網遊、算法監管風暴不絕，經濟底層邏輯發生範式轉移--從效率優先到兼顧公平，勢帶來深遠影響。

反壟斷監管浪接浪 「共同富裕」成國策

防止資本無序擴張、反壟斷等議題成2021年經濟工作的重點，內地監管浪接浪，並從互聯網企業伸向多個行業。阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)等紛因涉「二選一」、「大數據殺熟」等壟斷行為遭市監總局處以罰款並勒令整改，其中對阿里的罰款更高達182.28億元。



另《數據安全法》及《個人信息保護法》先後通過並生效，著力保護個人私隱，網約車平台滴滴出行於6月底赴美上市不久即惹監管部門重點關注，滴滴終在12月宣布自美國退市。直到臨近年尾監管仍不見放鬆，其中騰訊9款應用程式被指違規收集用戶資料，要將新App及現有App的更新版本送檢，合格才可上架。



另一方面，減輕作業及校外培訓負擔的「雙減」政策在今年暑假推出，嚴格限制培訓時長及學費等，更規定學科類培訓機構一律不得上市融資。相關板塊全年都跌多升少，阿里、騰訊及美團年內分別累挫47.76%、19.99%及22.97%，科技指數年內瀉33.2%。

阿里巴巴繼去年旗下螞蟻集團上市觸礁後，今年再成監管目標，股價屢創新低。(資料圖片)

另國家主席習近平在8月中央財經委員會第十次會議上提出「共同富裕」及「三次分配」，鼓勵以慈善捐贈方式促進財富分配。雖中央強調不搞「殺富濟貧」，但騰訊、拼多多、阿里巴巴則迅速宣布斥資100至1000億元不等，組建共同富裕專項計劃及投資慈善事業。其中阿里在9月2日宣布正式啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元，同時成立了專門工作小組。

GDP減速人行兩度降準 人幣穩中趨升

內地疫情控制迅速，經濟亦率先復甦，首季國內生產總值(GDP)增長18.3%，創歷史最高紀錄，不過之後逐季拾級而下，第三季GDP增長急劇放緩至4.9%。國家統計局表示，國際環境不確定因素增加，國內經濟恢復仍未穩固，亦不均衡。為支援實體經濟發展，釋放流動性，人行繼7月後，於12月再次全面降準，兩次降準共釋放長期資金約2.2萬億人民幣，而明年人行或會繼續降準，不過特別指出穩健貨幣政策取向沒有改變，不搞大水漫灌，第二次降準釋放的部分資金亦將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利(MLF)。

內地經濟增長急劇放緩，人行繼7月後，於12月再次全面降準。(CNS圖片)

另一方面，2021年人幣兌美元雙邊匯率走勢呈M字型，年中和年尾分別經歷一波拉升。其中，人民幣中間價在12月9日報6.3498，為2018年5月15日以來逾三年半最高。總結今年，人民幣中間價累升2.3%，為連續第二年錄得升值，不過弱於2020年中間價累計升值6.5%。內地經濟基本面表現較好，通脹一直保持在較低的水平及國際收支順差擴大等都支撐人民幣匯率走勢。惟中銀香港最近發布研究報告指，2022年人民幣兌美元匯率升值動力不足，將面臨一定的貶值壓力。

萬億成交造勢A股 北交所開市挺中小企

內地股市三大指數今年悉數上漲，滬綜指全年漲4.8%，深證成指年漲2.7%，而表現最好的創業板指則大漲12%。今年市場流動性充裕，自7月開始滬深兩市成交額每日破萬億元成常態，而Choice數據顯示，今年前11月新增投資者數量達到1825.98萬人，為2017年以來新高。另IPO數量及集資額均創下歷史新高，截至12月17日，2021年登陸A股上市公司的數量已達501家，相比去年全年增15%；集資總額首次突破5148億元(人民幣．下同)，比去年全年多7%。至年底投資者更踴躍申購中國移動(00941)(滬:600941)新股，集資規模達560億元，成A股逾11年最大IPO。展望2022年，中央經濟工作會議多次提到「穩」字，A股也當以穩字當頭。

另北京證券交易所11月15日正式開市，令內地股票市場形成京滬深三足鼎立，不過北交所著意扶持創新型中小企業融資。首批81隻股票在北交所正式開始交易，其中10隻為新股，首日集體大漲，最高漲近500%。81家上市公司涵蓋25個國民經濟大類行業，17家為專精特新「小巨人」企業，高技術製造業、戰略新興產業等佔比高達87%。截至12月24日，有82家公司在北交所掛牌交易，公司總市值達到2370億元。

北京證券交易所於11月15日開市，著意扶持創新型中小企業融資。(資料圖片)

恒大引爆內房債務 樓價逾6年首轉跌

內地樓價火箭式上衝6年，終見熄火之象。國家統計局公布的11月70個大中城市樓價數據顯示，按月下跌0.3%，為逾6年來按月首次轉跌。新樓和二手樓下跌城市均繼續增加。

房屋銷售的實際價值暴跌了16.31%，是連續第五個月下滑。新建築開工率跟去年11月相比下跌21.03%，連續第8個月下跌，而開發商的房地產投資下降4.3%。



被稱為「大到不能倒」的中國恒大(03333)，其債務危機去年起由一封被指是向中國廣東省的「求救信」展開，苦撐多時亦終現違約，未能支付海外債權人的8200萬美元，總欠債達3000億美元，現正進行債務重組。



由於恒大於2016年時欲借殼「深深房」回A上市，並引入1300億元的戰略投資，可惜回A之路遙遙無期，但引入的戰略投資亦無法按承諾上市，因此資金鏈開始緊張，加上內地去年對內房要求符合「三條紅線」的規例，令恒大雪上加霜。



多間大行對恒大的債務評級降至「垃圾級」之後，股債雙跌更拖累一眾「朋友圈」。持有大量恒大股票及債券的華人置業(00127)，受恒大事件影響，今年股價跌了兩成三；而公司股價低迷亦惹來大股東宣布私有化，可惜這個如意算盤未能打響，最終華置宣布私有化方案遭否決。早前華置在中國內地投資了兩大房地產公司中國恒大及佳兆業(01638)，而兩者亦令華置造成上百億元的虧損。



繼恒大後，世茂(00813)及佳兆業等多家房企亦相繼爆出未如期付美元債息等問題，觸發股價大跌。

中美關係明爭暗鬥不斷 兩岸爭入CPTPP

拜登今年1月入主白宮後，中美關係沒見回暖。中國、美國及其盟國在台海軍演頻頻。3月的中美高層阿拉斯加對話，以及7月美國副國務卿與中國外交部副部長在天津進行的會談均見火藥味濃。而習近平與拜登在2月農曆新年首次通話後，在9月才再次通電話，雙方也只各自表述立場；兩人於11月16日上午舉行視頻峰會，中方稱會談「富有成效」，惟美方稱「沒有重大突破」。另今年亦多次有中國公司被美國列入貿易及投資黑名單，而中美貿易協議即將在12月31日到期，北京採購量還差40%，貿易關係堪憂。

習近平與拜登於11月16日舉行視頻峰會，雙方只是各說各話。 (新華社官網截圖)

繼去年簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)後，中國9月16日表示申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，以提升中國參與主導亞太區域經濟合作的廣度和深度，然而有分析認為北京將面臨重重阻力，包括所需國內改革帶來的陣痛。台灣於9月22日亦宣布申請加入CPTPP，不過北京一向將台灣視為其領土的一部分，多次強烈反對其獨立加入國際組織。美國商務部長雷蒙多則表示，美國無意加入CPTPP，但謀求形成一個超越CPTPP的經濟框架。

另北京冬季奧運會明年2月4日至20日舉行，美國、英國、澳洲等多國宣布外交抵制，但同時表明運動員會如常出席。

撰文：經濟通中國組、市場組 整理：李崇偉、俞瑾

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