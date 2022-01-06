《神州經脈》財新服務業PMI優預期 A場震盪外資流出近兩月高

A股近年最差開局持續，滬深股市連續第三日震盪，惟基建相關概念拉漲，滬指半日跌幅收窄至約0.2%，並維持至全日收市，滬指全日收跌0.25%，報3586.08點，深成指跌0.66%，創業板指一度再瀉2%跌穿三千一，刷新四個月新低，全日則跌0.95%，創業板損失慘重，三日累跌5.9%。

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兩市成交11367億元（人民幣．下同），從上日的三個月高位回落12.9%。外資周四（6日）通過滬股通、深股通淨流走66億元，結束連續七日淨流入，且流出規模創近2個月新高。

北京冬奧召開在即，中國境內疫情始終多點散發，「清零」無法實現。高盛經濟學家發表研報中預測，若中國因omicron廣泛傳播再度實施全國性封鎖，今年名義GDP增速恐較之前的預測再驟降3.3個百分點至1.5%。

今日新聞精選

1. 去年12月，中國服務業供給和需求持續恢復，但增速僅屬溫和。仍有部分企業反映，疫情反彈及防疫措施，抑制了服務業經營活動和新業務增長。12月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI），錄得53.1，較11月回升1個百分點，連續四個月位於擴張區間，亦高於市場預期的51.7。在經營活動量上升的企業中，普遍提及的原因是新產品發布、銷售改善，支撐經營擴張。此前公布的2021年12月財新中國製造業PMI錄得50.9，較11月回升1個百分點，重回擴張區間。兩大行業景氣度均回暖，帶動財新中國綜合PMI回升1.8個百分點至53。從分類指數看，12月，服務業新訂單指數連續第四個月處於擴張區間，但僅小幅增長；服務業就業指數連續四個月位於擴張區間，錄得2021年6月以來的最高值；通脹壓力正在緩解，12月服務業投入和收費價格指數增速均放緩。

2. 立陶宛因涉台問題遭受來自大陸的政治與經濟脅逼，立陶宛總統瑙塞達早前疑似向北京「認錯」。不過，瑙塞達最新再為「認錯輪」解畫，稱其對在立陶宛設立台灣代表處的積極立場維持不變，強調從未說過為了方便貿易而在立陶宛開設台灣代表處是個錯誤。他支持設立「不具外交地位的代表處」來促進經濟關係，並認為設立這樣的代表處不違背「一個中國政策」。美國貿易代表戴琪在周三（5日）與立陶宛外交部長Gabrielius Landsbergis的電話會議上表示，將繼續支持立陶宛應對來自中國的經濟脅逼。值此之際，立陶宛總理發言人最新表示，該國政府周三以「國家安全利益」為由，命令國有鐵路公司不得與一家中資擁有的西班牙橋梁建造商簽訂合同。此外，台灣將設立一個2億美元的「中東歐投資基金」，投資立陶宛並向該國開放市場。針對美國、立陶宛、台灣的最新動作，外交部發言人汪文斌今天回應稱，「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢，「夾洋謀獨」只能是死路一條。

3. 銀保監新聞發言人張忠寧就2021年1-11月銀行、保險業的運行情況進行介紹。在房地產貸款方面，堅決落實房住不炒政策，11月末房地產貸款同比增長8.4%，整體保持穩定，購房者的合理住房需求進一步滿足，個人住房貸款中90%以上用於支持首貸房。對於長租房市場保障性住房建設的金融支持力度加大，投向住房租賃市場的貸款增速接近各項貸款平均增速的5倍。11月末，銀行業金融機構不良貸款率1.89%，較年初下降0.04個百分點，撥備覆蓋率192.9%，較年初上升10個百分點。三季度末，179家保險公司平均綜合償付能力充足率為240%，風險總體可控。11月末銀行業境內總資產335.2萬億元)，同比增長7.6%，境內總負債306.2萬億元，同比增長7.4%。

4. 據內媒報道，世茂集團(00813)宣布新一輪架構調整，對集團總部職能部門、區域職能部門進行整合，如裁撤區域及以下層級投資功能投資中心；區域設置方面，撤銷原浙江區域公司，升級華中地區公司，並將滬蘇區域公司的部分項目重新劃分管轄權；同時將區域、地區公司的投資、審計、採購等職權收歸集團。此次調整後，區域、地區公司職能部門由11個調整為7個。另據陽光城(深:000671)公告，公司執行董事長兼總裁朱榮斌因個人原因辭職，並再減持公司392萬股份，佔公司總股本0.09%，減持均價3.07元／股。有報道指朱榮斌辭兩度減持股價相比其買入時的7元跌去一半，個人承受不少虧損。

5. 國家衛健委公布，1月6日，全國確診者新增確診189宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例132宗。新冠疫情在陜西、河南、浙江等地擴大，繼陜西西安之後，河南禹州市將當地10處地方劃為封鎖控制區，其餘區域為管控區。目前，禹州城內大部分區域的店鋪停業，近120萬人需要居家隔離，外出需要提供相關證明。經中國民用航空局批准，自周三起暫停西安咸陽國際機場的國際客運航線，恢復時間另行通知。此前，咸陽國際機場已停飛全部國內航班。此外，澳門應變協調中心表示，周三公布的1宗輸入個案，經病毒基因序列測試證實為Omicron變異株，澳門至今累計3宗Omicron輸入個案。澳門政府宣布，周日（9日）起將禁止來自中國以外地區的載客民用機入境，為期兩周。

6. 國務院總理李克強5日表示，面對新的經濟下行壓力，要針對市場主體需求實施更大力度組合式減稅降費，確保一季度經濟平穩開局、穩住宏觀經濟大盤。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀上月曾提出，中國經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力，內地《瞭望》雜誌最新刊登韓文秀的文章指出，穩定宏觀經濟不僅是經濟問題，更是政治問題。他認為各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，慎重出台有收縮效應的政策，政策發力要適當靠前，努力實現2022年經濟平穩開局、向好發展。對於近年來的重拳監管方面，韓文秀認為資本創造價值和野蠻生長都源於逐利性，哪一面是主流，關鍵在於能否正確而有效地引導資本的行為。韓指出，遏制資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展，所以要支持和引導資本規範健康發展，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

7. 數字人民幣App升級更新，微眾銀行（微信支付）數字人民幣錢包隨之上線，騰訊(00700)開始為用戶提供數字人民幣服務。微信支付相關負責人張穎表示，未來三年將補貼100億元幫助小微商戶數字化升級。此外，2022微信公開課PRO周四正式開講。微信公開課講師曾鳴介紹的最新數據顯示，目前小程序的日活躍用戶數（DAU）已經超過4.5億，日均使用小程序次數同比增長32%，小程序服務在加速普及。分年齡段來看，政務服務、共享出行、物流快遞成為青年群體最喜愛的服務，而食品、婚戀、醫療的小程序服務的受歡迎程度日益提高，也成為值得關注的新趨勢。微信公開課講師張孝超表示，過去一年視頻號直播流量持續增長，未來微信視頻號還將邀請更多音樂人直播。頻號公布2021年多次直播活動的觀看數據，其中西城男孩（Westlife）演唱會線上觀看人次超過2700萬，最高同時在線人數150萬。

8. 人民幣中間價兩連揚至一周高，即期匯率（CNY）今早則低開34點子，全日跌84點，收報6.3761，收盤價創12月30日以來近一周新低。內地《金融時報》文章指出，2022年，人民幣匯率面臨「四差變化」帶來的貶值壓力，企業特別是進口企業、借用外債企業要樹立風險中性理念，有效對沖匯率風險，謹防匯率貶值帶來損失。金融機構要積極為企業提供匯率避險服務，降低中小微企業匯率避險成本。「四差變化」指本外幣利差縮小、經濟增長差變化、對外貿易差縮小、風險預期差逆轉。

撰文：經濟通中國組

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