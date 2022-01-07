《神州經脈》世茂被指信託實質性違約 滬指新年首周收跌1.7%

2022年開局，滬深股市本周四（6日）個交易日連續下跌，滬綜指本周累計跌1.66％，失守三千六。滬指周五（7日）輕微高開0.08％後，地產、能源等藍籌股強勢上揚提振大盤，但鋰電、新能源汽車以及中藥板塊領跌，滬指一度最多升0.59％重上三千六。不過午後沽盤盡現，滬指尾段轉跌，最終收跌0.18％，報3579.54點。深成指亦先升後跌，全日跌1.15％，創業板指一度再瀉0.98％跌穿三千一，再次刷新四個月新低，全日則跌0.95％，創業板損失慘重，四日累跌6.8％。

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人民銀行周五進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購操作，本周累計回籠6600億元。兩市成交12072，較上日（6日）增加6.2％。外資周五通過滬股通、深股通淨流入93.35億元，流入規模創近1個月新高。

新股中移動(滬:600941)A股周五仍在57.58元招股價展開攻防戰，收市跌0.7％，報57.62元。專家認為，A股將出現比較完整的運營商板塊，不僅能拓寬三大運營商的融資渠道，也有利於輻射拉動整個通信行業，推動新基建尤其是5G業務的深耕布局。

今日新聞精選

1. 美國和日本外交以及國防部長周五發表聯合聲明，對中國不斷試圖破壞以規則為基礎的秩序表達關切。聲明稱，兩國決心共同努力遏制、並在必要時應對破壞該地區穩定的活動。上述官員表示，他們對中國新疆和香港地區的人權問題「表示嚴重持續的關切」，並強調了台灣海峽和平穩定的重要性。據報道，兩國高層官員舉行了在線會議，討論加強兩國安全聯盟並使之現代化的問題，同時啟動一項新的研發合作協議，應對高超音速導彈等新興威脅。此外，日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森周四舉行視像峰會，期間簽署「互惠准入協定」，以加強兩國防務和安全合作，維持印度太平洋地區的和平穩定。岸田文雄與莫里森在聯合聲明中表示，考慮到中國正在加強海洋活動，對東海和南海局勢表示嚴重關切，強烈反對憑藉力量改變現狀的嘗試，以及有損穩定的施壓行動。

2. 國家外匯管理局公布，截至12月末，中國外匯儲備規模為32502億美元，較11月末環比大增277.84億美元，實現三月連升，且升幅較11月的48億美元急劇擴大。12月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，12月末，中國外匯儲備規模較11月末上升0.86％。當月，外匯市場運行總體平穩，跨境資金流動活躍有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，主要國家金融資產價格漲跌互現。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模上升。王春英指出，當前全球疫情和世界經濟形勢複雜嚴峻，國際金融市場仍面臨較多不穩定不確定因素。

3. 世茂集團(00813)據報有信託產品違約，中誠信託有限責任公司周四在其官方網站發布「2020年中誠信託誠頤11號集合資金信託計劃」臨時公告，宣布該信託實質性違約，預計剩餘信託期限不超過3個月。上海世茂建設周四發布的公告提到，上海騫奕總計尚需償還資金為6.45億元，上海世茂建設有限公司提供連帶責任擔保。此外，上海世茂建設1月下旬將有兩期共11.65億元ABS到期，據《路透》引述消息人士透露，公司正與持有人協商展期，初步方案是年內分期兌付本金，到12月兌付完畢。據報道，上海世茂建設提出的展期方案為第一個月先還本金的10％，2月－11月每月還5％，12月償還剩下的40％。另據內媒報道，內地銀行已告知一些大型優質房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」相關指標。

4. 國務委員兼外交部長王毅正在非洲訪問，他周四到訪肯雅，與該國外長奧馬莫（Raychelle Omamo）會面。肯雅是中國「一帶一路」框架下的重要合作夥伴，針對外界質疑相關政策為非洲國家帶來積重難返的債務問題，王毅回應表示，所謂非洲債務陷阱的說法並非事實，而是別有用心的炒作，是那些不希望看到非洲加快發展的外部勢力製造出來的話語陷阱。中方願同所有友好國家一起，幫助非洲國家加快疫後復甦，消除貧困落後，實現共同發展。中肯雙方簽署6份協議，包括容許肯尼亞農民出口牛油果到中國，以收窄兩國貿易不平衡的情況。肯尼亞亦將收到中方提供的1000萬劑新冠疫苗。另一方面，美國國務卿布林肯6日宣布，任命薩特菲爾德（David Satterfield）為美國駐非洲之角特使。而王毅亦在港口城市蒙巴薩的記者會表示，中方將指派外交部非洲之角事務特使，促進地區局勢和平，但未有透露特使的職責範圍。

5. 人行金融穩定局局長孫天琦在12月26日的內部研討會上表示，無照駕駛的非法跨境金融服務包含跨境開立銀行帳戶等銀行服務、跨境證券投資服務、跨境銷售保險、跨境支付服務、跨境比特幣和ICO交易服務、跨境外匯保證金交易等。消除監管空白、監管盲區，對於具有跨行業、跨市場、跨境特徵的金融產品和服務，按照業務屬性和風險實施歸口管理。他強調，打擊無照駕駛的非法金融活動，行動上必須嚴厲，輿論上也必須嚴厲；過去對非法金融活動顯得偏慢、偏軟、偏鬆。孫天琦又指，商業銀行監管關聯交易和集中度的教訓非常深刻。去年處置的兩家高風險銀行，其中一家銀行總資產約1500億元，93％的貸款給了控股股東，另一家類似規模的銀行80％的貸款也給控股股東。下一步處置高風險機構還是真正做到早發現、早預警、早糾正、早處置，真正按照《商業銀行資本管理辦法》，資本充足率愈低，監管措施要愈嚴。

6. 國家版權局6日在京約談主要唱片公司、詞曲版權公司和數字音樂平台，要求應通過保底金加實際使用量分成模式結算，除特殊情況外不得簽署獨家版權協議。國家版權局在約談中要求數字音樂產業各方遵守著作權法律法規，依法行使和維護權利，抵制各類侵犯音樂著作權行為，配合國家版權局對數字音樂的版權重點監管工作，落實相關部門維護數字音樂版權秩序的措施，支持相關著作權集體管理組織依法開展數字音樂授權工作，促進數字音樂廣泛有序傳播。此外，國家郵政局今日就快遞市場管理辦法（修訂草案）公開徵求意見明確，快遞企業不得與他人相互串通操縱市場價格，不得濫用支配地位；並應依法保障快遞從業人員勞動報酬、勞動條件、勞動保護、職業培訓、職業發展、社會保險等方面的合法權益等。

7. 國家衛健委公布，1月7日，全國確診者新增確診174宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例116宗。此外，深圳市在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2宗新冠病毒陽性感染者。中國工程院院士鐘南山昨日就目前疫情相關情況分析解讀指出，西安此輪疫情的拐點應該已經出現。對於即將到來的春節能否回家過年，鐘南山認為，沒有封控的地區，即低風險地區，市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。此外，陝西西安一名孕婦因腹痛赴西安高新醫院求診，卻因核酸問題被拒入院，在院外等候2小時後大出血，導致8個月大的胎兒流產，事件引發廣泛關注及大眾猛烈抨擊。陝西省和西安市衛健委調查，確認是責任事故，涉及的高新醫院總經理停職，門診部和醫務部責任人免職。國務院副總理孫春蘭指，對民眾看病就醫難十分痛心、深感愧疚。

8. 人民幣中間價走貶，即期匯率（CNY）周五早跟隨低開69點子，全日漲22點，收報6.3739。交易員稱，美聯儲收緊預期繼續支撐美元人氣，人民幣有所承壓，不過春節前的結匯需求料繼續限制匯價調整空間，短期走勢或仍偏穩；關注稍晚公布的美國非農數據。他們並表示，本輪美聯儲政策收緊對人民幣匯率影響或有限，不過中美利差收窄可能擾動外資購債節奏，也會影響中國貨幣政策寬鬆的窗口期選擇。官媒《證券時報》發表頭版評論文章稱，海外貨幣政策加速轉向，正在攪動全球宏觀流動性出現大變局。值得注意的是，前兩年美聯儲大放水時，中國不為所動。如今當美聯儲全面轉向收緊時，中國走向獨立。如果美國的加息節奏超預期，同時國內經濟下行壓力和寬鬆力度超預期，市場投資者則需要密切關注資本流動和匯率波動帶來的影響。

撰文：經濟通中國組

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