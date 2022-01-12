《神州經脈》上月通脹數據回落兼低預期 A場興奮滬指衝擊三千六

今年A股終見第一個明確升市，石油、有色等資源股上漲，互聯網、汽車等板塊顯著走高，滬綜指午後升幅穩步擴大，惟在三千六前停下，全日漲0.84％，收報3597.43點；鋰電概念爆發，深市一吐悶氣，深成指急升1.39％，創業板指更逆轉連續七日跌勢，反彈2.64％，報3136.69點。

（資料圖片）

兩市全日成交10611億元（人民幣．下同），水平與周二（11日）相若。

高盛發表報告，因疫情風險將2022年中國GDP增長預期由4.8％大幅下調至4.3％，是目前各大行和機構預測的最低水平，高盛解釋，由於中國的疫情清零政策，當局採取限制性措施的風險上升，因此下調中國經濟增長預期，該行預計政策的負面影響可能集中在第一季，第二季經濟情況會有所反彈。高盛認為人行會在第一季降準，目前預計上半年中期借貸便利、公開市場操作和貸款市場報價利率調降10個基點。至於世界銀行對中國今年經濟增長最新預測為5.2％。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，2021年12月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲1.5％，漲幅較上月回落0.8個百分點，脫離15個月高位，亦低於市場預期的漲1.8％。2021年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.9％。這一數據遠低於3％的通脹控制目標。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，12月份，國內疫情多點散發，各地區各部門統籌推進疫情防控和保供穩價，消費市場總體平穩。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2％，漲幅與上月相同。從環比看，CPI由上月上漲0.4％轉為下降0.3％。PPI方面，12月份PPI同比上漲10.3％，漲幅較上月收窄2.6個百分點，亦顯著低於市場預期的漲11.1％，為連續第二個月漲幅回落。統計局稱，保供穩價政策效果持續顯現，疊加原油等部分國際大宗商品價格走低影響，工業品價格有所回落。從環比看，PPI由上月持平轉為下降1.2％。

2. 內房多間房企陷入流動性緊張，並積極透過出售資產套現。據內地傳媒引述消息報道，綠地控股(滬:600606)、融創中國(01918)和世茂集團(00813)，被列入11家人行制定的需要流動性支持房企名單。其他8家企業分別是中梁控股(02772)、榮盛發展(深:002146)、奧園(03883)、陽光城(深:000671)、融信中國(03301)、佳兆業(01638)、富力(02777)、中南建設(深:000961)。人行又要求保利、華僑城、招商蛇口、華潤、中糧、五礦地產、中建和金茂等9家企業通過收購、併購項目資產的方式，為這些有中高風險的企業提供流動性支持。另據《證券時報》從知情人士處獲悉，招商蛇口(深:001979)30億元併購票據已於周三（12日）完成註冊。據悉，首期發行25.8億元，其中12.9億元用於收購住宅項目公司股權，為項目公司注入資金，確保項目順利推進。據悉，除招商蛇口外，多家房地產企業亦計劃近期在交易商協會註冊發行併購票據。

3. 人民銀行公布，截至去年12月末，廣義貨幣（M2）餘額238.29萬億元，同比增長9%，增速比上月末高0.5個百分點，比上年同期低1.1個百分點，亦高於市場預期的增8.7％。當月，人民幣貸款增加1.13萬億元，同比少增1234億元，按月少增1400億元，亦少於市場預期的增1.25萬億元。全年人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元。12月份，社會融資規模增量為2.37萬億元，少於預期的2.45萬億元，但比上年同期多7206億元，比2019年同期多1669億元。總結2021年，社會融資規模增量累計為31.35萬億元，比上年少3.44萬億元，比2019年多5.68萬億元。截至去年末，社會融資規模存量為314.1萬億元，同比增長10.3％。

4. 天津Omicron新冠變種病毒本土疫情進一步擴大，昨日新增33宗本土新冠肺炎確診病例；新增4宗境外輸入性新冠肺炎確診病例；新增3宗本土無症狀感染者，無新增境外輸入無症狀感染者。天津市政府最新通告，指為做好全市第二輪全員核酸檢測工作，全市機關和企事業單位於周三下午放假半天。國家衛健委公布，1月11日，全國確診者新增確診221宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例166宗（河南118宗，其中安陽市65宗、許昌市41宗、鄭州市12宗；天津33宗，其中津南區28宗、西青區3宗、河西區2宗；陝西8宗均在西安市；廣東7宗均在深圳市）。另據《路透》引述BioNTech首席商務官Sean Marett在摩根大通組織的年度醫療會議上表示，新冠疫苗在中國的獲批仍然「極其重要」，將全力支持審查工作，但仍很難預測中國監管審查的結論，審查過程已經持續了幾個月。

5. 人行營業管理部公布，閉環外冬奧支付環境建設圓滿收官，50個重點商圈本外幣卡受理環境改造完畢，全市98％以上ATM可受理外幣銀行卡取現。數字人民幣冬奧場景試點穩妥推進，實現七大場景全覆蓋，開展3場大型數字人民幣試點活動，落地場景40.3萬個，交易金額96億元。此外，美團(03690)周三宣布，擴大其數字人民幣碳中和試點活動範圍。試點首次落地青島、大連、張家口三地，全面覆蓋全國「10＋1」試點地區。該數字人民幣碳中和試點的首期活動於2021年9月在北京、上海、深圳、成都等地率先落地。截至2022年1月，活動已吸引超800萬用戶報名參加，其中有超200萬用戶在活動期間下載開立數字人民幣個人錢包。這些用戶還累計產生超過5150萬綠色騎行公里數，與駕駛普通燃油車相比，同等運量下預計可減少碳排放量大約為1.4萬噸。

6. 國家工信部公布，2021年，內地汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4％和3.8％，結束了連續三年的下降趨勢。去年新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續7年位居全球第一；搭載組合輔助駕駛系統的乘用車新車市場佔比達到20％。數據又顯示，2021年，中國品牌乘用車累計銷售954.3萬輛，同比增長23.1％，市場份額達44.4％，同比提升6個百分點；汽車整車出口201.5萬輛，同比增長1倍，創歷史新高。另據中汽協預測，2022年，中國汽車新車銷量將達到2750萬輛，同比增長5％左右。其中乘用車銷量2300萬輛，同比增長7％；商用車銷量450萬輛，同比下降6％；新能源汽車銷量將達到500萬輛，同比增長42％，市場滲透率有望超過18％。

7. 國台辦發言人朱鳳蓮周三在例行新聞發布會上表示，RCEP生效後，區域內90％以上貨物貿易將逐步實現零關稅，貿易成本和商品價格將大幅降低。在大陸的台資企業可充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊市場。同時，大陸各項區域發展規劃、支持企業融入高質量發展的政策措施以及加快改革開放等各項紅利疊加，將為台胞台企帶來更大的發展空間、提供更多發展機遇。2021年台灣對大陸出口額為1889.1億美元，佔比42.3％，大陸持續位列台灣地區最大出口市場和最大順差來源地。國台辦發言人朱鳳蓮表示，這組數據再次證明，台灣經濟增長有賴於兩岸經貿合作，任何出於政治私利干擾、阻礙兩岸經貿合作的做法都是不智的，也是徒勞的。

8. 人民幣中間價略升，即期匯率（CNY）周三早跟隨高開28點，全日漲72點，收報6.3646，收盤價創12月14日以來一個月新高。交易員表示，隔夜美聯儲（FED）主席鮑威爾在國會作證時聽起來沒有預期的那麼鷹派，美指回到六周低點，人民幣順勢小升，不過春節前大概率仍難升破6.35關口。他們並表示，中國最新公布的通脹數據低於市場預期，為貨幣政策寬鬆打開空間，而美聯儲可能延後縮表的預期暫時緩和了美債收益率升勢，一年期掉期暫時企穩；不過中美利差整體收窄預期難改，長端掉期中期料續承壓。豐業銀行最新觀點稱，如果周三美國公布的12月通脹數據未能顯著上揚，則美指將進一步滑向95水平，新興亞洲貨幣將延續近期漲幅。為此看多人民幣思路，目標6.3。

撰文：經濟通中國組

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