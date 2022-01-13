《神州經脈》人幣即期創逾一個月高 疫情擴散未止滬指跌至八周低

人行周二（11日）收市後公布的12月信貸數據偏弱，人民幣新增貸及社融增量均不及預期；僅M2貨幣供應同比增速擴至9％，超預期並創九個月新高。分析認為，寬信用信號已經出現，料1月信貸環境或改善。滬深股市周二窄幅高開後，白酒及醫藥行情很快消散，市況急轉直下，滬綜指摸三千六即回跌；午後跌勢進一步加劇，僅資源股和金融股等個別板塊苦苦支撐。上證綜指（滬綜指）全日跌1.17％，收報3555.26點，創八周新低；深證成指挫1.96％；創業板指數亦瀉1.71％。

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人行公開市場連續第三日零投放零回籠，兩市全日成交額10935億元（人民幣．下同），較周一（10日）略增3.1%，為連續第十個交易日突破1萬億元。外資流出近6億元。

內地新冠疫情有南下擴散趨勢，繼深圳後，廣東中山市周二中午公告，在就診患者人群中發現一例新冠病毒核酸陽性個案。該患者居住的坦洲鎮目前已全面限制人員出入，珠海部分地區亦開展全員核酸檢測。澳門亦宣布落閘，所有由內地經機場以外口岸入境者，須持有採樣日後48小時內符合衛生當局要求的新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明。

今日新聞精選

1. 中美第一階段經貿協議內自美前採購承諾於去年12月31日到期，就近期有美國媒體報道稱，中國未能全額達到購買美國商品和服務的目標，中國商務部新聞發言人束玨婷表示，中美第一階段協議有利於中美兩國，有利於整個世界。協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。另據商務部公布，2021年，全國實際使用外資金額11493.6億元，同比增長14.9％（折合1734.8億美元，同比增長20.2％；不含銀行、證券、保險領域．下同），引資規模再創歷史新高。高技術產業和服務業引資增長較快，實際使用外資同比增長17.1%；服務業實際使用外資金額9064.9億元，同比增長16.7％。

2. 融創中國(01918)公布透過摩根士丹利以先舊後新方式配售4.52億股，佔擴大股本8.3％，每股10元，比周一收市價折讓15.3％，集資淨額約44.84億港元，半數用於償還貸款，半數用於公司一般運營資金。交易完成後，融創中國控股股東、公司董事會主席兼執行董事孫宏斌持股由42.25％攤薄至38.75％。公司表示，短期無計劃再通過向市場配售新股或配售子公司融創服務舊股進行股權融資。另據《彭博》引述知情人士報道，世茂集團(00813)計劃兌付周六（15日）到期的一支境內債，該期債券存續本金19億元人民幣，集團12月份房地產銷售回款高於預期支持償付安排。晨星（Morningstar）資深股票分析師陳貞瑋發表報告表示，中國若要重振房地產行業的信心，政府應為世茂集團這樣符合「三道紅線」政策的優質房企提供融資支持。除流動性驅動的短期政策寬鬆外，中國還可以通過銀行的債券轉貸款，或者通過引導國有開發商向優質房企購買資產，以準許再融資的形式為優質房企提供支持。

3. Omicron肆虐全球之際，中國以疫情為由再取消多個班次中美往返航班，令兩國遊客出行更為艱難。拜登政府周三（12日）批評中國因從美國抵達的乘客新冠病毒檢測呈陽性而取消愈來愈多來自美國的航班的決定，並警告可能會採取應對行動。美國運輸部發言人稱，中國的行為不符合其在美中航空運輸協定中的義務。美方正在就此事與（中國政府）進行接觸，並保留採取適當監管措施的權利。中國周二下令在未來幾周內再暫停6個美國航班，原因是最近從美國抵達的乘客中新冠病毒呈陽性的人數激增。今年被取消的航班數量已升至70個，而此前定期航班數量已經大幅削減。國家衛健委公布，1月12日，全國確診者新增確診190宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例66宗，本土病例124宗。

4. 據《證券日報》報道，有房企人士證實，房地產併購貸款不再計入「三道紅線」的消息屬實。有部分央企、國企正在多方接觸核心城市的優質項目，雖鮮有公布確定性的交易，但市場上有很多項目都在談收購事宜，買賣雙方及相關中介「暗流湧動」。多家大中型銀行也表示，已做好房地產併購貸款等業務的額度安排，日前收到監管層要求金融機構對房地產行業併購提供金融支持的相關通知。此外，克而瑞研究中心發布報告顯示，2021年全國土地成交規模同比下降超過兩成。尤其是作為成交主力的二三線城市，2021年成交建面比2020年降幅都在25％以上。截至2021年12月20日，全國土地總成交金額6.25萬億元人民幣，較2020年同期下降了10％，扭轉了連續六年的漲勢。報告預計，2022年的土地市場整體熱度會延續2021年末低位運行的趨勢。

5. 據《新華社》報道，公安部原黨委委員、副部長孫力軍涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支案，由國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查、偵查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。近日，長春市人民檢察院已向長春市中級人民法院提起公訴。檢察機關起訴指控:孫力軍利用擔任上海市衛生局外事處副處長，上海市人民政府外事辦公室綜合業務處處長，公安部辦公廳副主任、國內安全保衛局局長、公安部黨委委員、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍支管理規定，非法持有槍支，情節嚴重，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究其刑事責任。

6. 國務委員兼外長王毅同土耳其外長查武什奧盧周三在江蘇無錫舉行會談。王毅強調，中土作為戰略夥伴，應致力於增進相互信任與相互支持。希望雙方一是支持彼此維護好本國的主權、安全和發展利益；二是恪守互不干涉內政這一國際關係基本準則；三是不在國際場合參加針對對方的活動；四是在歷史、民族等認知差異問題上，通過雙邊渠道加強溝通，增進相互了解。王毅表示，去年，中土貿易額大幅增長，展現了兩國經貿合作的巨大潛力。雙方要用好人民幣本幣互換安排，加強發展戰略對接，推進核電等標誌性大項目，拓展新能源、5G、雲計算、大數據等合作。中方願增加從土進口優質產品，歡迎土方用好中國國際進口博覽會等渠道宣介推廣土產品。外交部網站的公告引述查武什奧盧表示，土方高度評價土中經貿投資合作和互聯互通為土增強經濟實力發揮的積極作用，願加強「中間走廊」計劃與共建「一帶一路」對接。

7. 市場監管總局發布《關於推進企業信用風險分類管理進一步提升監管效能的意見》，力爭用3年左右的時間，市場監管系統全面實施企業信用風險分類管理，有效實現企業信用風險監測預警。《意見》要求，對新產業新業態新模式等企業要參考信用風險分類結果，探索實施更加科學有效監管，切實堵塞監管漏洞。根據企業信用風險狀況動態調整監管政策和措施，對信用風險低和信用風險一般的企業，給予一定時間的「觀察期」，探索推行觸發式監管，在嚴守安全底線前提下，給予企業充足的發展空間；對信用風險高的企業，要有針對性地採取嚴格監管措施，防止風險隱患演變為區域性、行業性突出問題。繼要求基金管理人提高運行數據報送頻率至月度後，據《上海證券報》引述量化私募人士透露，去年12月部分托管方收到窗口指導，後續私募管理人在客戶虧損的情況下不得計提超額收益部分的業績報酬，而且計提完成後客戶持有份額不能為虧損狀態。

8. 隔夜美國通脹數據創40年新高，但市場已消化高通脹現實，美匯大幅回落至95關口下方，觸及兩個月低點。人民幣即期隨勢升逾百點至逾一個月高，仍明顯低於市場預期，即期匯率（CNY）則高開66點子，全日漲48點，收報6.3598，實現兩連揚，收盤價同創去年12月9日以來逾一個月新高。交易員稱，美國通脹數據未超出市場預期，而升息預期在很大程度上已得到反映，美指調整，人民幣也順勢小升，不過人民幣料很難升破6.35關鍵支撐。他們並指出，由於市場的實需結匯仍偏多，外部美元下行可能會提升市場的做多預期，但同時也會擔心監管政策再次出手，因此6.35一線暫時應無虞。

撰文：經濟通中國組

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