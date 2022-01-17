《神州經脈》GDP勝預期惟消費不振 人行降政策利率 滬指高收

中國公布去年GDP數據勝市場預期，加上人行周一（17日）下調政策利率給予市場信心。板塊多數上漲，人工智能概念股、新冠特效藥和地產板塊領漲，而豬肉消費板塊逆勢走低。滬深兩市齊升，滬綜指輕微高開後愈升愈有，午後升勢進一步擴大，全日升0.58％，收報3541.67點。深證成指收升1.51％；創業板指數彈1.63％。

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人行周一超額續做「麻辣粉」，7000億元（人民幣．下同）一年期MLF利率意外下調10基點至2.85％，打破2020年4月以來持穩態勢；及在公開市場進行1000億元7期逆回購操作，利率報2.1％，亦為近22個月來首次下調。公開市場單日全口徑淨投放2900億元。兩市全日成交額11197億元，較上日略增1.1％，為連續第十二個交易日突破1萬億元。外資周一通過滬股通、深股通淨流入17.07億元，連續兩日淨流入。

國家統計局公布，2021年第四季GDP增4％，優於市場預期的3.6％，創2020年二季度以來新低。全年GDP增8.1％，完成政府工作報告定下的全年GDP增6％以上目標。全年固定資產投資同比增長4.9％，略高預期4.8％；12月規模以上工業增加值同比增長4.3％，優於預期的3.6％，為四個月高點；社會消費品零售總額同比增1.7％，大遜預期的3.7％，創2020年8月以來最低。

今日新聞精選

1. 國家統計局局長寧吉喆在國新辦發布會表示，2021年全年三大需求對經濟增長都作出了積極貢獻。「三駕馬車」最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長5.3、1.1、1.7個百分點，對經濟增長的貢獻率分別為65.4％、13.7％、20.9％。四季度，最終消費支出、資本形成總額、貨物和服務淨出口分別拉動經濟增長3.4、負0.5、1.0個百分點，對經濟增長的貢獻率分別為85.3％、負11.6％、26.4％。雖然四季度資本形成總額對經濟增長的貢獻率為負，但12月份當月固定資產投資由降轉升，新開工項目計劃總投資1－12月份同比增長3.3％，11、12月兩個月連續回升，呈現出轉降為升的跡象。消費方面，去年社會消費品零售總額達到44萬億元，雖然增速比較低，但是這也很不容易了。消費總量達到44萬億元是一個新的台階，投資總量也巨大，內需對經濟增長的貢獻率全年是79.1％，最終消費是65.4％，這凸顯了國內市場的作用。

2. 中國去年全國房地產投資增4.4％，增速創一年半新低，全國商品房銷售額181930億元，增長4.8％。統計局局長寧吉喆在國新辦發布會表示，2021年四季度房地產增加值是負增長的，但全年仍然達到了7.76萬億元，建築業增加值8萬億元，加起來佔GDP的14％左右。去年房地產業增加值比上年增長5.2％，拉動整體經濟增長0.4個百分點；建築業增加值增長2.1％，拉動整體經濟增長0.2個百分點。對於「房地產調控會不會略有鬆動」，寧吉喆回應稱，隨著房地產長效機制不斷完善，因城施策效果不斷顯現，今年中國房地產市場有望保持總體平穩運行。恒大集團公布，儘管面臨前所未有的困難，但拒絕躺平，截至12月底恒大全國復工率92.9％，12月完成交樓37899套。根據計劃，集團1月將交樓3萬套。

3. 據《路透》報道，美國參議院將由共和、民主兩黨議員提出法案，要求在2026年之前，強制禁止國防業務承包商購買中國稀土，並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。報道指出，該法案基本上利用國防部對戰鬥機、導彈以及其他武器所做的數以10億美元計的採購活動，藉以要求承包商停止仰賴中國，並進一步延伸至支持恢復美國稀土生產。提案要求國防承包商在四年內停止使用中國稀土，只有在十分稀缺的情況下才允許豁免。國防承包商將需要立即說明其使用的礦物來源。另據外電報道，美國檢察官將建議司法部，放棄起訴被指申請聯邦資助時隱瞞與華關係的麻省理工學院（MIT）華裔教授。多名知情人士透露，對陳剛的審查發現，起訴書中許多所謂「通中」指控都站不住腳。

4. 國家統計局16日發布去年12月全國70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。據《路透》根據數據測算，12月全國70城新建商品住宅價格指數同比升2.6％，漲幅為2015年12月以來最弱（當時為升1.8％）；環比下跌0.2％，跌幅較上個月的0.3％有所收窄。與此同時，內房融資環境暖意拂面，據《上海證券報》報道，中海企業發展集團有限公司於14日成功發行30億元中期票據。市場人士透露，本次發行認購倍數超2倍。此外，萬科(02202)(深:000002)、美的置業上周分別取得80億元中期票據、50億元中期票據的註冊通知書。另據企查查APP顯示，昆明恒拓置業有限公司、佛山市順德區盈沁房地產開發有限公司近日發生工商變更，前者股東恒大地產集團昆明有限公司退出100%股權，後者股東恒大地產關聯公司佛山市南海俊凱房地產開發有限公司退出49％股權，二者均由五礦國際信託接盤。

5. 國家主席習近平在《求是》雜誌發表《不斷做強做優做大我國數字經濟》文章強調，這些年來，數字經濟發展較快、成就顯著。同時，我們要看到，同世界數字經濟大國、強國相比，中國數字經濟大而不強、快而不優。還要看到，中國數字經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，這些問題不僅影響數字經濟健康發展，而且違反法律法規、對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。據《新華社》報道，中央政法工作會議近日召開，會議指出要加大反壟斷、反暴利、反天價、反惡意炒作、反不正當競爭等領域司法力度，推動完善相關法律法規。要依法推進涉案企業合規改革試點，完善涉產權冤錯案件依法甄別糾正的常態化機制。中央政法工作會議又指，要解決民眾難愁盼的問題，促進「共同富裕」，另外加大食品藥品、生態環境、公共交通、安全生產等領域執法司法力度。

6. 國家統計局周一公布的數據顯示，2021年年末全國人口141260萬人，僅比上年末增加48萬人。全年出生人口1062萬人，人口出生率為千分之7.52；死亡人口1014萬人，人口死亡率為千分之7.18；人口自然增長率為千分之0.34。人口一年增長48萬，這一數據意味著什麼？據《21財經》引述山東社會科學院人口與社會發展研究院院長崔樹義表示，從人口自然增長率來看，2022年中國或許就將迎來總人口的「零增長」。這比之前人口學界的預測要提前至少5年。目前尚看不到分省的數據，但其預計有不少省份在2021年已經出現人口零增長甚至負增長。統計局數據亦顯示，去年城鎮新增就業1269萬人，比上年增加83萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1％，比上年平均值下降0.5個百分點。全國12月城鎮調查失業率5.1％，比去年同期下降0.1個百分點。

7. 內地已至少有6個省市爆發本土Omicron疫情，包含天津市、河南省、遼寧省、廣東省的中山、珠海和深圳。廣東省衛健委今日通報，16日新增9宗本土確診病例，珠海市以5宗佔最多，其餘分別為深圳市2宗、中山市1宗、梅州市1宗。由周日（16日）起，珠海市連續三日每日開展一輪全員核酸檢測。冬奧在即，北京亦新增1例本土新冠肺炎病例，不排除是因接觸境外郵件受感染，其活動軌跡涉及西城、海淀等多個區。國家衛健委指出，目前已有的研究結果顯示，奧密克戎變異株對現有疫苗並未完全出現免疫逃逸；現有疫苗對變異株仍有一定的保護效果，但對其預防感染的能力有所下降；未發現變異株引起重症率和死亡率的上升，針對Omicron變異株，現有疫苗預防重症和死亡仍有效果。國家衛健委公布，1月16日，全國確診者新增確診223宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例163宗。

8. 人民幣中間價走升，即期匯率（CNY）周一早則低開133點子，全日跌31點，收報6.3466，止步三連揚，暫時脫離逾三年半高位。交易員稱，春節前即期機會料仍不多，而人行調降中期借貸便利（MLF）利率並加碼投放，中美利差加速收窄，掉期下跌明顯。他們並表示，即期再度接近6.35關鍵水平，不過境內美元流動性已沒有之前那麼寬鬆，要關注監管層會採取何種舉措穩定匯率；而掉期加速下行會緩解遠期結匯需求，並提升遠購意願，這有利於緩和結售匯供需失衡局面。興業研究最新觀點認為，未來倘若美元貶值引發人民幣升破6.35「政策底」，則需關注逆周期工具是否加碼。此外，12月末人行口徑外匯佔款餘額為21.29萬億元，按月增加257.8億元，為連續第四個月實現增長，增量較上月的354億元略為減少。

撰文：經濟通中國組

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