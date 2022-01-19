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《神州經脈》傳美國審查阿里巴巴雲業務　滬指走軟創板拉跌逾2%

19/01/2022

　　寧德時代(深:300750)發布換電品牌引發爭議，觸發鋰概念板塊全線挫，拖累深市創業板指周三（19日）午後一度跌近3％，全日收挫2.17％，截至目前今年創業板指跌幅已經達到7.42％；深成指周三同跌1.28％，暫計今年至今累跌4.38％。

 

（資料圖片）

 

　　滬股方面，建材、家品股周三早拉漲，惟醫藥、汽車、半導體等板塊領跌，軍工股午後跌幅加劇滬綜指全日窄幅上落，收跌0.33％，報3558.18點。

 

　　大市交投則快速回落，兩市全日成交10653億元（人民幣．下同），按日減少10.92％。值得留意的是人民銀行周四（20日）將公布最新一期的貸款市場報價利率（LPR），外界普遍預期會跟隨MLF及逆回購利率調降，尤其是5年期LPR預期下調5基點，將會是近兩年來首次。

 

今日新聞精選

 

1.　據《路透》報道，美國拜登政府正在審查阿里巴巴(09988)的雲業務，以確認有否對美國國家安全構成風險。報道引述知情人士透露，審查將由美國商務部的一個小組進行，重點調查阿里巴巴如何存儲美國客戶的數據，包括個人信息和知識產權，以及中國政府是否可以取得這些數據。美國監管機構可能會選擇強制阿里巴巴採取措施，降低雲業務帶來的風險，或者禁止美國人使用服務。此外，標普道瓊斯指數有限公司表示，為遵守美國行政命令，將在2月14日開盤前，將立昂技術(深:300603)、東方網力(深:300367)、美亞柏科(深:300188)和中科曙光(滬:603019)剔除出指數中。這四家中國企業於去年12月被美國財政部列入限制投資黑名單，理由是這些公司支持以生物特徵辨識方式，監視和追蹤新疆維吾爾人等少數族裔。

 

2.　國資委秘書長、新聞發言人彭華崗在國新辦發布會表示，2021年中央企業實現營業收入36.3萬億元，同比增長19.5％，兩年平均增長8.2％；實現利潤總額2.4萬億元，淨利潤1.8萬億元，分別同比增長30.3％和29.8％，兩年平均增速分別14.5％和15.3％。年初制定的營業收入利潤率、研發投入強度、全員勞動生產率和資產負債率目標也得到了全面完成，並創了歷史最好水平。資產負債率保持穩定，年末資產負債率是64.9％，圓滿完成了年初制定的控制在65％以下的目標。彭華崗並表示，國企改革三年行動70％目標任務順利完成。去年中央企業通過市場化方式，實施混改的項目超過890項，引入社會資本超過3800億元。中央企業在引進各類社會資本開展合資合作的同時，也從加強產業鏈合作、培育壯大新增長點出發，通過市場化方式，開展對民營企業的參股投資。

 

3.　北京冬奧會要求所有入境的各國運動員、官員、工作人員及記者等，都要在智能手機安裝一個名為「冬奧通」（My 2022）的應用程式，以追蹤健康狀況。不過，該款應用程式遭外界質疑存在網絡風險和政治審查。《路透》引述北京冬奧會技術部官員對此回應稱，在「冬奧通」App應用方面，中國嚴格遵守規則保護數據，而且該App所有技術細節都已通過相關應用商店的審核，並稱網絡接入不是問題。早前，加拿大網絡安全報告顯示，這款應用程式內的加密手段有缺憾，可能導致奧運選手、記者及官員的手機被黑客入侵、洩露隱私甚至成為監控對象。此外，針對中國已為46名美國政府官頒發了簽證以便他們來華工作的報道，中國外交部發言人趙立堅證實，已經向美方由政府官員組成的團隊部分成員審核發放了相應簽證。

 

4.　國家發改委發布關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見指，從嚴管控非必要採集數據行為，依法依規打擊黑市數據交易、大數據殺熟等數據濫用行為，加強全鏈條競爭監管執法。依法查處平台經濟領域壟斷和不正當競爭等行為。嚴格依法查處平台經濟領域壟斷協議、濫用市場支配地位和違法實施經營者集中行為。《意見》又稱，落實金融控股公司監管制度，嚴格審查股東資質，加強穿透式監管，強化全面風險管理和關聯交易管理。嚴格規範平台企業投資入股金融機構和地方金融組織，督促平台企業及其控股、參股金融機構嚴格落實資本金和槓桿率要求。另據外電引述消息人士指，國家網信辦正建議要求內地互聯網巨頭在任何投資或融資時，都需要得到當局批准，有關要求適用於任何平台企業用戶超過1億戶，或收入逾100億元。

 

5.　內地首隻外商獨資公募基金「貝萊德中國新視野混合」發布2021年四季報，這也是該產品成立後首次披露持倉等信息。四季報顯示，基金前十大持倉分別為立訊精密(深:002475)、士蘭微(滬:600460)、招商銀行(滬:600036)、瀘州老窖(深:000568)、興業銀行(滬:601166)、貴州茅台(滬:600519)、巨星科技(深:002444)、道通科技(滬:688208)、鴻路鋼構(深:002541)、東富龍(深:300171)。雖然投資涵蓋滬深兩市，主板、創業板及科創板雨露均霑，但截至2021年四季度末，貝萊德中國新視野混合管理規模為62.48億元人民幣，規模仍較三個月前成立時縮水近6.5％。去年11月，貝萊德已再度出手，向中證監申請第二隻公募基金產品。

 

6.　國家鐵路局科技與法制司司長、新聞發言人王忠剛表示，有序拓展區域高鐵連接線，積極推進重點城市群城際鐵路和同城化程度高的都市圈市域（郊）鐵路規劃建設，加快構建一體化綜合交通樞紐體系。國鐵集團發展改革部副主任趙長江表示，結合在建和擬建項目安排，預計「十四五」全國鐵路固定資產投資總規模與「十三五」總體相當，繼續保持平穩態勢。按照優先貫通高鐵主通道的原則，著重抓好沿江、沿海等服務國家戰略、客流有支撐保障的高鐵主通道缺失段建設，力爭「十四五」期間「八縱八橫」高鐵主通道基本貫通，有效提升沿江、沿海、京滬等主通道能力和質量；同時有序推進區域性高鐵連接線、延伸線建設，增強路網靈活性和機動性。按照規劃方案，預計2025年底全國鐵路營業里程將達16.5萬公里左右，其中高速鐵路（含部分城際鐵路）5萬公里左右、覆蓋95％以上的50萬人口以上城市。

 

7.　內地多番在海外快遞包裹中驗出新冠病毒，亦懷疑最新出現的北京、深圳Omicron病例或因接觸海外快遞感染。據內媒報道，內地加強對海外包裹的疫情防控舉措，除增加海外包裹消殺外，亦加強對接觸包裹的人員監測，近期在內地接收過國際快遞的人員，健康碼或被轉為「黃碼」。根據規定，被賦黃碼的人員須在三天完成兩次核酸檢測，才可轉回綠碼。國家郵政局安全監督司稍早發出通知，要求對進入生產處理環節的國際郵件全覆蓋消毒，並落實消毒後靜置期。國家衛健委公布，全國周二（18日）報告新增確診病例87例，其中本土病例55例（河南33例，其中安陽市29例、許昌市3例、鄭州市1例；天津14例，其中津南區13例、西青區1例；廣東7例，其中珠海市6例、深圳市1例；北京1例，在海淀區），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在天津）。

 

8.　資金入美元避險，美匯指數急升0.49％，周二收報95.72。人民幣中間價貶逾百點止步兩連揚，脫離逾一個月高點；即期匯率（CNY）周三今早跟隨低開22點子，日內波幅不大，全日跌9點，收報6.3522，實現三連貶，收盤價創一周新低。交易員稱，受美聯儲可能加速加息影響，美債收益率大幅上行，隔夜美指亦錄得兩周來最大單日漲幅，人民幣小幅承壓。不過，節前人民幣很難出現調整，畢竟結匯需求仍不少；但隨著中美貨幣分化的影響逐漸累積，人民幣可能會面臨一定下行壓力。豐業銀行稱，今年一季度人民幣升值壓力料持續，CNH可能維持在6.34和6.40區間交易。此外，美國財政部周二公布數據顯示，去年11月，中國連續第二個月大幅增持美債，持有量增至1.081萬億美元，按月增加160億美元，仍是美國第二大債權國。

 

撰文：經濟通中國組

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