《神州經脈》官方料今年外貿形勢嚴峻 A股隨外圍重挫滬指五月低

美聯儲將於周二（25日）召開例會，外界預期貨幣政策全面轉鷹以應對通脹問題，不但加快加息步伐，甚至可能會正式提及縮表，美國啟動緊縮政策將對新興市場帶來一波外資撤出風險，尤其是在上周才實施政策利率降息的中國資本市場。

（資料圖片）

與此同時，東歐局勢愈來愈緊張，資本市場失寵，外圍震盪觸發A股恐慌情緒，儘管數據顯示周二只有不到36億元（人民幣．下同）的外資循陸股通流出，但滬綜指一開市不久便觸發山泥傾瀉模式，未夠一小時跌幅超過1％穿三千五，午後跌幅快速擴大難以修復，多個科技板塊暴跌，拖累尾盤三大指數跌幅超過2％總結滬指在全日最低位收市，重創2.58％，報3433.06點，創去年8月20日以來新低，是自去年7月27日來的最大單日跌幅。

深市方面，深成指急跌2.83％，至去年4月以來新低，創業板指挫2.67％，至去年5月以來新低。

春節前流動性趨緊，人民銀行連續兩日啟動14天期逆回購，累計放水1000億元，兩市成交9368億元，按日增加8.4％。

今日新聞精選

1. 商務部外國投資管理司司長陳春江在國新辦記者會上稱，在去年6.05萬億美元規模、30%高速增長的基數之上，今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。他並稱，外商在華投資總體預期良好，有信心做好2022年穩外資工作。確定2022年為「外貿鞏固提升年」，著重提高中國外貿的綜合競爭力，要跨周期調節穩外貿行動，進一步提升出口信用保險作用，切實抓好外貿領域信貸投放。商務部市場運行和消費促進司負責人徐興鋒25日在新聞發布會上表示，汽車、家電、家具、餐飲是消費的「四大金剛」，是消費的「頂樑柱」。要深化汽車流通領域改革，加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變。促進餐飲等服務消費恢復發展新型消費是消費發展的重要動力源。下一步，將鼓勵發展新業態新模式新場景，壯大智能、定製、體驗、時尚等新型消費。促進餐飲等服務消費恢復發展。

2. 財政部副部長許宏才在國新辦發布會表示，2021年新增減稅降費超1萬億元幣，2022年將針對市場主體需求，實施新的更大力度組合式減稅降費。內地2021年財政收入達到20.25萬億元，同比增長了10.7％，中央和地方都實現了超收。對於財政收入超收會不會增加市場主體的負擔的提問，許宏才表示，財政超收是在加大減稅降費力度的基礎上實現的，主要是受經濟穩定恢復，特別是工業生產者出廠價格指數漲幅較高拉動，與經濟運行總體態勢和企業利潤增長是相適應的，也是符合預期的。減稅降費政策紅利有效落實，沒有增加市場主體的負擔。他又指，財政部將繼續強化專項債券管理，指導地方做好債券發行使用工作，繼續發揮專項債券帶動擴大有效投資的積極作用，推動經濟運行在合理區間。

3. 最近兩個月世茂系債務違約傳聞不斷，自去年年底，世茂集團(00813)進一步擴大資產處置規模。據《財新》報道，目前世茂集團的待售資產包里包括34個重點項目，涉及17個區域，其中包含世茂集團單獨操盤的項目，也涵蓋部分合作項目。世茂對其中15個項目給出明確估值或報價，總報價約422.35億元；另外19個則屬合作項目，或仍處於前期投入階段，世茂方淨投入合約324.84億元。這34個重點項目裡，僅上海黃浦21街坊、上海北外灘項目和上海奉賢銀星大廈無抵押，其餘項目均存在抵押融資情況。值得關注的是，世茂集團大本營上海此次貢獻待售資產數量最多，一口氣拿出10個項目，其中上海世茂大廈（含商業配套）作為世茂集團總部大樓，也在待售資產目錄中。此外，世茂集團子公司上海世茂建設據報已兌付「華泰－西部－滇中保理1號第1期資產支持專項計劃」，還款規模2.02億元。今年1月上海世茂建設共有7筆ABS到期，到期規模30.3億元，除兩筆展期外，其餘5筆均已兌付，已兌付金額為18.3億元。

4. 中央網信辦決定即日起開展為期1個月的「清朗．2022年春節網絡環境整治」專項行動。聚焦春節期間網民使用頻率較高的平台環節和服務類型，聚焦解決影響上網觀感、群眾反映強烈的網絡生態問題，堅決清理一批違法違規信息，處置一批帳號和平台，整治網絡不良行為亂象，遏制不良文化傳播勢頭，大力淨化網絡生態。此外，上海市交通執法部門聯合公安交警部門，周一（24日）集中約談了滴滴貨運、貨拉拉、快狗三家網絡貨運平台。會上，市交通執法部門對近年來涉及網絡貨運平台的違法行為進行了通報。2019年以來，利用網絡貨運平台擅自從事非法貨運立案數共186件。去年相關立案數達67件（大部分案件所使用的平台為貨拉拉、滴滴貨運或者快狗，佔到案件數量的近60％），較2020年同期有大幅攀升。

5. 恒大集團就境外債相關事宜在其網站發布聲明，稱集團期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。上周，恆大境外債券持有人特別團體發布新聞稿稱，因未看到恒大集團積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的「恒大境外重組方案」，將嚴肅考慮採取強制執行措施。此外，人民銀行營業管理部日前以視頻形式召開2022年北京地區貨幣信貸工作會議。會議強調，要確保托住經濟，發揮好金融的關鍵支撐作用；要把保持信貸總量增長的穩定性作為當前信貸工作的首要任務，全力以赴實現一季度「開門紅」；要準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，加強預期引導，支持房地產企業合理融資需求，更好滿足購房人合理住房需求，加大住房租賃金融支持，促進房地產業良性循環和健康發展。

6. 澳洲總理莫里森在2019年大選時，透過外判公司委託一間中國機構，以一名福建公民資料登記帳號設立微信公眾號，方便與澳洲華人交流，累積有7.6萬名追蹤者。但自去年7月開始，其團隊已無法登入帳號，多次向微信方面申訴但不果，今年1月該帳號更被改名為「澳華新生活」，莫里森的頭像已被刪除，內容簡介則顯示「為澳洲華僑提供生活資訊」。事件曝光後，福州一名商人最新承認，其買下澳洲總理莫里森的官方微信公眾號，指因為有關公眾號擁有巨大粉絲群，純粹是商業交易，不涉政治，但未有透露交易金額，又指賣方無告知原有帳號持有人身份，微信已批准轉名，不會把帳號還給莫里森。據微信規定，只有中國公民才能以個人名義開通公眾號，為了繞過這一障礙，莫里森辦公室委託一間中國機構、透過一名來自福建的紀姓中國公民登記帳號。針對上述帳號爭議，運營微信的騰訊(00700)表示，今次事件涉及帳戶擁有權糾紛，會按平台規定進一步調查。

7. 廣東召開2022年全省金融工作電視電話會議，透露了2021年廣東金融的「成績單」。數據顯示，2021年，廣東實現本外幣存款餘額29.3萬億元，同比增長9.5％；本外幣貸款餘額22.2萬億元，同比增長13.6％，存貸款增量佔全國的1／8；直接融資總額超1.3萬億元，新增境內上市公司92家，佔全國的1／5，上市公司總數達到762家；實現保費收入5579億元，佔全國的1／8。此外，2021年廣州市地區生產總值為2.82萬億元，同比增長8.1％。據報道，廣州市去年GDP緊隨上海、北京和深圳之後，在城市GDP排名中列第四，較GDP為2.79萬億元的重慶市，仍表現領先。深圳2021年的經濟數據尚未正式公布，但深圳市委書記、市長在「致廣大網民朋友的拜年信」中透露，「深圳經濟總量站上3萬億元新台階」。據此計算，深圳成為繼上海（2017年）、北京（2018年）之後，第三個地區生產總值（GDP）突破3萬億元的城市。

8. 美元升至兩周高，人民幣中間價則僅小幅回調7點子，暫時脫離2018年5月以來的高位。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周二早繼續強勢高開40點子，開市即突破6.33關，全日漲68點，收報6.3252，成功突破6.33關並實現四連揚，收盤創2018年4月25日以來45個月新高。交易員稱，烏克蘭局勢緊張及美聯儲加息預期令市場避險情緒升溫，美元指數重返96關口附近，不過境內市場結匯需求仍多，人民幣延續強勢表現，短期需關注中國監管層態度。他們並表示，近期美指已止跌回升，而人民幣升勢暫時難以扭轉，兩者走勢脫勾也導致CFETS人民幣匯率指數已突破103關口創逾六年新高，短期或仍有上漲空間。

撰文：經濟通中國組

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