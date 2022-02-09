《神州經脈》中國向美採購未達標 監管憂煤超瘋重臨 滬指三連升

滬深股市經歷周二(8日)震盪，周三(9日)在重磅中移動(滬:600941)上演三連漲更漲停之下，加上釀酒、地產板塊造好，滬綜指全日收升0.79%，報3479.95點，虎年開局錄得三連陽。深市周二崩跌後周三回穩，午後數字貨幣、信息安全、邊緣計算等概念拉漲，深成指復仇漲1.55%，創業板指揚1.3%。

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節後收水持續，人民銀行進行200億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場周三淨回籠1800億元，本周三日累計淨回籠4400億元。中移動股價報喜帶旺交投，兩市全日成交9318億元，回到春節收爐前水平，按日增6%。



瑞士百達資產管理周三稱，在1月的大幅拋售之後，股市前景可觀，該行將中國股票評級從「中性」上調至「正面」；對中國國債仍持增持立場，因美聯儲踩下剎車而中國人行的政策正變得更加寬鬆。



今日新聞精選



1. 美國統計局（U.S Census Bureau）周二公布，2021年美國對華商品貿易逆差擴大450億美元或14.5%，至3553億美元，為2018年創下4182億美元紀錄以來的最大逆差。不過，中國遠遠沒有實現在2021年12月31日前要完成2017年基礎上增購價值2000億美元的美國農產品、製成品、能源和服務的承諾。據《路透》引述彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown對上述官方貿易數據進行了分析，結果顯示，中國僅完成了商品和服務採購目標的57%。中國對第一階段協議中所涉及商品、能源和服務的購買規模甚至不足以回到2017年基線水平，換句話說，中國對特朗普協議中作出的2000億美元增購承諾的執行率為零。分析顯示，過去兩年中國的農產品採購量超過了2017年的基線規模，但也只達到了739億美元的該類產品兩年增購目標的83%。



2. 美國商務部2月7日宣布將33家中國實體列入出口管制「未經核實清單」（Unverified List），針對美方做法，中國商務部表示堅決反對，美方應立即糾正錯誤做法。商務部網站發布發言指出，美方以所謂「無法令人滿意地完成最終用戶訪問而導致其誠信無法核實」為由，將中國實體列入「未經驗證清單」，中方堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法，回到合作共贏的正確軌道，與國際社會一道，為全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦多做貢獻。此外，針對美國國會眾議院日前通過「2022年美國競爭法案」，全國人大外事委員會周二發表聲明，指法案涉華內容充斥冷戰思維和意識形態偏見，詆毀抹黑中國發展道路和內外政策，鼓吹對華戰略競爭，借涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題干涉中國內政。該法案名為增強美國競爭力，實為遏制和打壓中國的創新與發展，維護美國的全球霸權地位。中方強烈敦促美國國會客觀理性看待中國的發展，立即停止推進該法案，以實際行動維護兩國關係的大局。



3. 春節後動力煤連續兩日漲幅超過5%，讓市場聯想起去年下半年的「煤超瘋」行情，不過當局及時出手，內媒《界面新聞》引述業內人士透露，周三午發改委經濟運行調節局將主持召開視頻會議，專題安排穩定煤炭市場價格工作並約談部分價格虛高企業。參會的單位包括山西省能源局、內蒙古能源局、山西省發改委、國家能源集團、中煤集團、河港集團等。此外，鄭州商品交易所早前將動力煤期貨主力合約的保證金上調10個百分點至50%。據內媒引述分析，為配合冬奧會能源供應，近期國家能源主管部門進一步要求京冀周邊電廠將電煤可用天數補至30天，進而增加了煤炭採購需求，重大活動和生產管控因素聯合推高了動力煤價格。此外，針對近期鐵礦石價格出現異動的情況，近日國家發改委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦石資訊企業，要求提供發布信息的事實來源，提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤，不得編造發布虛假價格信息，不得捏造散布漲價信息，不得哄抬價格。



4. 國家衛健委公布，2月8日，全國確診者新增確診110宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例73宗（廣西72宗均在百色市；遼寧1宗在葫蘆島市），含2宗由無症狀感染者轉為確診病例均在廣西。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受《環球時報》採訪時表示，「動態清零」政策是迄今最佳的疫情防控方式。中國的「動態清零」政策令中國疫情較全世界平均水平低幾百倍。在早期武漢爆發疫情時，中國出現幾千名患者死亡，但之後幾乎再未出現感染新冠死亡的病例，數據足以證明「動態清零」不僅對疫情防控和減少死亡病例行之有效，同時對社會經濟的發展也是非常有效。



5. 人民銀行、市場監管總局、銀保監、中證監近日聯合發布《金融標準化「十四五」發展規劃》。《規劃》提出，深入推進證券期貨標準建設。大力推進資本市場基礎數據標準和監管數據標準制定，研究構建資本市場數據標準體系，提升證券期貨業數據治理水平。值得注意的是，在以標準化引領金融業數字生態建設方面，《規劃》提出，堅持金融業務與非金融業務嚴格隔離，釐清科技服務與金融業務邊界，防範借科技名義違法違規從事金融業務。穩妥推進法定數字貨幣標準研制。綜合考量安全可信基礎設施、發行系統與存儲系統、登記中心、支付交易通信模塊、終端應用等，探索建立完善法定數字貨幣基礎架構標準。研究制定法定數字貨幣信息安全標準，保障流通過程中的可存儲性、不可偽造性、不可重復交易性、不可抵賴性。



6. 人民銀行、銀保監周二發布通知，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，鼓勵銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，加大對保障性租賃住房發展的支持力度。官媒《證券時報》發表文章認為，新規的落地，不論是對減輕房企負債投資壓力，還是打消銀行發放涉房貸款諸多顧慮都有積極作用。文章指出，對房企而言，隨著近期一系列樓市調控政策的微調，房企銷售和資金壓力有望逐步緩解，從而推動市場預期逐步改善。與此同時，據內媒統計，從去年底到如今的兩個多月時間內，全國20多個城市住房公積金貸款政策調整。分析認為，「一城一策」的調整有望從公積金貸款進一步拓展至銀行商業貸款。多家銀行個貸業務相關負責人表示，房貸仍是今年信貸投放重頭戲，將加大房貸投放力度。



7. 中物聯最新發布的2021年物流運行情況分析顯示，2021年全年物流業總收入11.9萬億元，同比增長15.1%。期內，物流需求規模再創新高，社會物流總額增速恢復至正常年份平均水平。全年社會物流總額335.2萬億元。按可比價格計算，同比增長9.2%，兩年年均增長6.2%。從物流成本統計來看，2021年社會物流總費用16.7萬億元，與GDP的比率14.6%，比上年回落0.1個百分點，在連續三年持平後首次回落。值得關注的是，四季度以來高基數效應疊加國內需求減弱，進口物流量下行壓力趨升，2021年進口物流量由上年的增長8.9%轉為下降1.0%。從年內走勢看，上半年各月保持平穩增長，三季度以來由增轉降。其中，主要大宗進口量有所趨緩，其中鐵礦砂及其精礦、原油需求延續下跌趨勢，同比下降3.9、5.4%。



8. 美國將於周四（10日）公布1月CPI數據，經濟學家預料通脹按年會達到7.3%，為40年新高。如屬實將令投資者確信聯儲局將採取更為激進的加息政策，美元周二走強。人民幣中間價回軟，即期匯率（CNY）周三早仍高開46點子，全日漲79點，收報6.3609。交易員表示，美指略跌，人民幣在6.37附近的結匯意願偏強，限制了調整幅度，後續要看美國通脹數據對美元的影響，接下來人民幣和美元的聯動料更緊密。華創證券最新觀點認為，人民幣當下強但不貴，單一匯率、一籃子都僅比長期合理價格中樞略高2%左右，屬於合理區間，但無論中美息差還是出口份額都大概率未來有走低的趨勢，因此匯率方向偏貶。

撰文：經濟通中國組

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