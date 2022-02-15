《神州經脈》MLF超額續做利率不變 A場普升創指飆高3%

受2月中期借貸便利（MLF）超量續做提振，滬深股市造好，滬綜指輕微低開後隨即轉升，收市升0.5%，報3446.09點。滬深各板塊普遍上揚，培育鑽石、CRO、中藥、半導體等板塊漲幅居前；旅遊和煤炭股則逆勢走跌。深成指高開後愈升愈有，全日升1.69%，報13345.63點。創業板指更大升3.09%，企穩2800關。

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市場觀望情緒濃厚，外資連續兩日流出，周二淨流出35.44億元（人民幣．下同）。兩市全日成交8275億元，繼續是虎年以來最少，按日減少4%。



人行終放水，周二開展3000億元MLF及100億元逆回購，MLF操作規模較本月到期量2000億元高出千億元，公開市場單日全口徑淨投放達2900億元。



財政部政府債務研究和評估中心發布1月地方債發行數據時披露，財政部已提前下達2022年新增地方政府債務限額1.79萬億元，其中，一般債務限額3280億元，專項債務限額1.46萬億元。專家指出，「提前批」地方債集中投向基礎設施相關領域。



今日新聞精選



1. 中國未完成中美貿易協議首階段目標，據《彭博》引述消息指，拜登團隊認為美方在貿易談判中對中國施壓的能力有限。報道指，儘管中國未能遵守與特朗普政府達成的貿易協議，但美國仍在繼續與中國對話，惟這一進程可能很快就會結束。拜登政府官員正對中國失去耐心，正在評估北京方面是否願意進一步讓步，但認為可能性不大。然而，在拜登團隊考慮下一步應對措施前，白宮計劃繼續進行談判。拜登團隊一再強調，貿易協議沒有解決長期以來美國對中國由國家主導的經濟體系的關切。這是美國貿易代表戴琪希望在與北京磋商中的重點關注問題。



2. 國家商務部公布，2022年1月，全國實際使用外資金額1022.8億元人民幣，同比增長11.6%，折合158.4億美元，同比增長17.6%。從行業看，服務業實際使用外資金額823億元人民幣，同比增長12.2%。高技術產業實際使用外資同比增長26.1%，其中高技術製造業增長32%，高技術服務業增長24.6%。從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟實際投資同比分別增長28.4%和29.1%。從區域分布看，中國東部、中部、西部地區實際使用外資同比分別增長8.7%、46.2%和42.2%。



3. 中糧集團旗下地產和管理公司大悅城控股(深:000031)最新於官方微信公眾號稱，周一（14日）與招商銀行(03968)(滬:600036)簽署100億元併購融資戰略合作協議，招商銀行將優先為大悅城提供地產併購相關的綜合金融服務。平安銀行(深:000001)亦計劃發行50億元房地產併購主題債券。與此同時，民營房企繼續賣資產求生。據內媒《財聯社》報道，陽光城(深:000671)及其母公司陽光控股已處置興業銀行(滬:601166)股份、正心谷旗艦基金等股權，轉讓包括浙江永康、四川宜賓、上海梓光、上海臻百利、希爾頓酒店等逾20項資產，所得款項均用於償還債務，累計已償還債務超450億元。但報道同時引述陽光城方面表示，雖然瘦身減債積極，但因市場疲軟依然面臨債務嚴峻形勢。與此同時，有報道稱世茂集團(00813)正為近40個項目尋找買家，包括購物中心和酒店式公寓，估計總價值771億元。據悉，集團已接觸包括國有同行和金融公司在內的潛在買家，但反應並不熱烈。



4. 國家主席習近平在第4期《求是》雜誌上發表《堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設》的文章中指出，要加快重點領域立法，加強國家安全等重要領域立法，加快數字經濟等領域立法步伐。發揮依規治黨對黨和國家事業發展的政治保障作用，形成國家法律和黨內法規相輔相成的格局。同時，運用法治手段開展國際鬥爭。堅持統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，推動中國法域外適用的法律體系建設。文章中指出，要堅持法治體系建設正確方向，要建設的中國特色社會主義法治體系，必須是紮根中國文化、立足中國國情、解決中國問題的法治體系，不能被西方錯誤思潮所誤導。



5. 內地鐵礦石價格近期飆漲，搖身成為「瘋狂的石頭」。針對近期鐵礦石價格異常波動等情況，市場監管總局價監競爭局、國家發展改革委價格司、證監會期貨部聯合召開會議，詳細了解鐵礦石貿易企業港口庫存變化及參與鐵礦石期現貨交易等情況，提醒告誡相關企業不得編造發布虛假價格信息，不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格，號召相關國有企業主動承擔社會責任，助力政府保供穩價。監管重棒敲擊陸續有來，今日鐵礦石期貨再度大幅下跌，主力05合約觸及跌停。此外，教育部基礎教育司司長呂玉剛在今天舉行的新聞發布會上指出，2021年秋季學期學校落實「雙減」成效明顯。作業總量時長有效控制，作業管理制度普遍建立，作業設計水平不斷提高，在規定時間內完成書面作業的學生由「雙減」前的46%提高到90%以上。



6. 交通運輸部、工信部、公安部、人社部、人民銀行、國稅總局、國家市場監督管理總局、國家網信辦等8部門聯合修訂發布《關於加強網絡預約出租汽車行業事前事中事後全鏈條聯合監管有關工作的通知》。《通知》提出，要探索建立政府部門、企業、從業人員、乘客及行業協會共同參與的多方協同治理機制，加強網約車行業聯合監管應急響應和處置，探索利用互聯網思維創新監管方式，實現信息互通、資源共享，提升監管效能。另據內媒《晚點LatePost》引述消息指，中國最大網約車平台滴滴幾乎全線業務將裁員，整體裁員比例約為20%，涉及滴滴網約車、兩輪車、貨運等出行業務。但國際化部門和自動駕駛部門則未受影響，仍在持續招人中。2022年1月，滴滴的日均單量約在2000萬單，較上市招股書披露的2500萬單減少兩成，滴滴在網約車市場的份額也從近九成掉至七成。



7. 疫情之下內地遊客出境遊受限，海南離島免稅店成為消費者購買高價奢侈品的新目的地。海南省商務廳14日公布，截至2月13日，今年海南10家離島免稅店總銷售額99.54億元，同比增長70%。其中免稅銷售額91.99億元，同比增長74%；免稅購物人數160.58萬人次，同比增長68%。此外，財政部、海關總署、稅務總局聯合公布《關於調整海南自由貿易港自用生產設備「零關稅」政策的通知》，通知明確擴大「零關稅」商品範圍，新增8項可享惠商品，包括過山車；旋轉木馬，秋千和旋轉平台；碰碰車；運動模擬器和移動劇場；水上乘騎遊樂設施；水上樂園娛樂設備；其他遊樂場乘騎遊樂設施和水上樂園娛樂設備；遊樂場娛樂設備等。



8. 人民幣中間價錄兩連升，即期匯率（CNY）周二早跟隨高開63點子，全日更漲123點，收報6.3475，止兩連貶，且創1月26日以來近三周新高。交易員表示，俄烏局勢緊張令美指繼續高位震盪，不過客盤結匯偏多支撐人民幣表現偏強。他們並表示，盡管春節後結匯需求下降，但客盤供求有仍利於人民幣，市場預期暫時沒有明顯變化，短期匯價有延續偏穩走勢的基礎，除非地緣政治局勢繼續惡化大幅推升美元避險需求。人民銀行公布，今年1月末人行口徑外匯佔款餘額為21.32萬億元，按月增加333.35億元，為連續第五個月實現增長，且增量較上月的257.8億元有所增加。此外，人行上海總部周一公布，截至1月末，境外機構持有銀行間市場債券4.07萬億元，約佔銀行間債券市場總托管量的3.5%。

撰文：經濟通中國組

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