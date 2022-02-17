《神州經脈》白宮報告批中國不遵守承諾 東歐戰事累滬指勉強收升

據俄媒報道，烏克蘭武裝部隊於周四（17日）向自行宣布獨立的盧甘斯克4個地區開火，且使用《明斯克協議》禁用的逼擊砲，這些地區的獨立運動由俄羅斯支持。俄羅斯早前宣布撤軍，但北約及美國指，情報顯示俄羅斯不但未自烏國邊境撤軍，反而還增加了兵力。

（資料圖片）

A股周四早在鋰電概念帶領拉漲，午後受俄烏局勢拖累走低一度倒跌，地產、互聯網、券商等板塊跌幅居前，總結全日滬指僅升0.06%，報3468.04點，錄三連升；深市升幅較早上大幅收窄，深成指全日升0.35%，創業板指揚0.76%。



突發情況刺激交投，兩市全日成交9088億元（人民幣．下同），按日大增12.6%。



今日新聞精選



1. 美國貿易代表辦公室（USTR）周三（16日）發表美國貿易代表戴琪上任後的首份報告，批評中國沒有履行2001年加入世界貿易組織（WTO）所作出的承諾，亦沒有達成中美兩國簽訂的第一階段貿易協議；又指美國需要尋求新的戰略並更新其國內貿易工具，以應對中國「政府主導的非市場政策和做法」。報告列舉中方被指不公平的經貿行為，包括利用補貼和規定偏袒中國企業，犧牲外國競爭者的利益，向國際市場傾銷廉價鋼鐵、鋁及其他產品，逼使美國和其他外國公司轉讓關鍵技術，換取進入中國市場。亦指中國領導層看來對由政府主導的非市場的經濟和貿易政策信心十足，沒有感到遵守全球規則的必要。對此，中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，美方給中國扣上「非市場導向」的帽子，聲稱中國相關政策和做法違背市場經濟原則，導致不公平競爭。這既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符。他同時強調，目前中美雙方經貿團隊保持正常溝通。



2. 美國近年積極布局「重返亞洲」，上周承諾向印度－太平洋地區投入更多的外交和安全資源，以抵禦其認為的中國建立地區勢力範圍，試圖成為世界上最具影響力大國的努力。據《路透》最新引述一位美國高級外交官表示，美國無意在即將啟動的「印太經濟框架」中與中國接觸，但正在與那些對於建立一個沒有脅逼的自由開放區域有相同願景的夥伴進行討論。在拜登政府一份12頁的戰略概述中，美國擬將把重點放在印太地區從南亞到太平洋島嶼的每個角落，以加強其長期地位和承諾。該文件重申了美國計劃在2022年初啟動「印太經濟框架」，美國政府希望這一倡議至少能部分填補前總統特朗普2017年退出一個多國貿易框架以來美國與該地區接觸的一個巨大缺口。



3. 據《路透》引述印度當地傳媒報道，為調查逃漏稅，印度稅務機構對中國電訊設備製造商華為的多處辦公場所進行搜查，包括華為在德里（Delhi）、古爾格拉姆（Gurugram）及科技中心班加羅爾市（Bengaluru）的辦公場所。NDTV引述Press Trust of India（PTI）報道，有關機構的官員查閱了財務文件、會計簿和公司紀錄，以及華為在印度及海外交易等。華為表示，已接獲通知印度稅務機構會前往集團辨公室，並會與部分人員會面。集團表示，有信心分公司在印度的運作是完全符合當地法律及規則。商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，一段時間以來，印方有關部門對在印中國企業和相關產品採取一系列打壓措施，嚴重損害中國企業的合法權益，中方對此表示嚴重關切。他指出，中國和印度是搬不走的鄰居，互為重要的經貿合作夥伴。2021年，中印雙邊貿易額達到1257億美元，同比增長43%，首次突破千億美元大關。



4. 世茂集團(00813)周三舉行中信信託深港項目的投資人會議。據悉，世茂目前正嘗試與深圳市政府討論國資入股，希望引入有實力的國有企業，包括深業，深投控，中建投和AMC也在接洽。相關人士表示，政府很重視，市區兩級都是親自參與，正在跟國企進行大量的調研探討，跟多家國企在積極洽談中。債務方面，據外電引述知情人士透露，世茂集團擬將近60億元的信託計劃展期償付。其中，今日將有到期債務12.94億，今年4-8月到期47億。此外，北京開啟2022年首批集中土地拍賣，共出讓18宗地塊。從報價情況看，9宗土地進入現場競價環節，8宗以底價成交，1宗流拍。專家認為，相比去年後兩輪集中土拍，在北京此輪集中土拍中，房企參與意願回升明顯，後續其他城市土地市場也存在復甦的可能性，但整體恢復尚需時日。另據內媒報道，深圳中原研究中心的數據顯示，1月深圳入市新房項目6個，都含有住宅項目，但無項目開盤售罄，整體開盤去化僅為19%，市場觀望情緒依然較高。



5. 國務院近日印發「關於開展第三次全國土壤普查的通知」，決定自2022年起開展第三次全國土壤普查，利用四年時間全面查清農用地土壤質量家底。距離1979年開展的第二次全國土壤普查已經過去逾40年，此次普查對象為全國耕地、園地、林地、草地等農用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重點調查與食物生產相關的土地，未利用地重點調查與可開墾耕地資源相關的土地，如鹽堿地等。計劃到2025年建成土壤普查數據庫與樣品庫，形成全國耕地質量報告和全國土壤利用適宜性評價報告。通知指出，要查明查清中國土壤類型及分布規律、土壤資源現狀及變化趨勢，真實準確掌握土壤質量、性狀和利用狀況等基礎數據，提升土壤資源保護和利用水平。為守住耕地紅線、優化農業生產布局、確保國家糧食安全奠定堅實基礎，為加快農業農村現代化、全面推進鄉村振興、促進生態文明建設提供支撐。



6. 國家主席習近平16日下午同法國總統馬克龍通電話。馬克龍介紹了對當前烏克蘭局勢的看法。習近平強調，有關各方應該堅持政治解決的大方向，充分利用包括諾曼底機制在內的多邊平台，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。習近平與馬克龍亦就下階段雙邊合作達成多項重要共識，包括推動農業科技和地方優勢農業產業合作盡早落地；深化中法「綠色製造合作夥伴」倡議，為對方企業在本國發展提供公平、公正、非歧視的營商環境；支持更多法國銀行和金融基礎設施接入人民幣跨境支付系統，中方將積極審批法資銀行有關金融資格申請；支持兩國航空企業以多種形式深化合作，推進飛機相互適航認證；加快落實第三方市場合作第四批示範項目清單；以及盡早舉行中法戰略對話空間分組會議、網絡分組會議，開展極地、海洋對話，加強兩軍各層級對話交流。



7. 商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，關於加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），中方已經就協定內容進行了充分、全面和深入的研究評估。中方願通過改革，努力全面達到CPTPP規則標準，並在市場准入領域作出超過中方現有締約實踐的高水平開放承諾，向各成員提供具有巨大商業利益的市場准入機會。目前，中方正按照CPTPP有關加入程序，與各成員進行接觸磋商。關於推進商簽更多自貿協定，高峰表示，截至目前，中國已與26個國家和地區簽署了19個自貿協定，自貿夥伴覆蓋亞洲、大洋洲、拉丁美洲、歐洲和非洲。中國與自貿夥伴貿易額佔對外貿易總額的比重達到35%左右。2021年，中國與協定已生效的自貿夥伴進出口總額合計10.8萬億元，同比增長了23.6%，較同期中國外貿總體增速和與非自貿夥伴進出口增速分別高出2.2和2.4個百分點。



8. 最新於周三公開的1月聯儲局貨幣政策會議紀錄內容，並未如外間預期般鷹派，美元走軟下跌約0.3%。人民幣中間價四連揚，刷新三周高，即期匯率（CNY）周四早跟隨高開33點子，全日則跌13點，收報6.3366，止步兩連揚。交易員稱，烏克蘭危機歐美俄各執一詞，另外美聯儲會議紀錄沒有預期中的鷹派，市場情緒反復，美元維持寬幅震盪，人民幣還受客盤結匯需求提振，短期或考驗春節前高點。他們也指出，密切關注西班牙央行總裁德科斯和歐洲央行（ECB）首席經濟學家連恩的講話，歐洲貨幣政策收緊預期也會對歐元帶來提振，美元或沒那麼強勢。環球銀行金融電信協會(SWIFT)數據顯示，今年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣全球支付排名維持在全球第四位，佔比從上月的2.7%升至3.2%，創歷史新高。

撰文：經濟通中國組

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