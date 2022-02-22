《神州經脈》中美高層對話 監管嚴打元宇宙 俄烏動盪震散A場

俄烏兩國緊張對峙多日，俄羅斯選擇在冬奧閉幕不久後的美國總統紀念日假期出手，總統普京在周一（21日）晚簽署總統令，承認烏克蘭東部親俄的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立，並派俄軍赴當地執行「維和任務」。

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烏東巨變，引發環球股市震盪，加上元宇宙、網遊概念因監管風暴重創，滬綜指低開半小時後跌幅擴大至超過1%，尾盤半導體板塊倒升，帶動滬指跌幅收窄至0.96%，報3457.29點，科技股拖累深成指挫1.29%，創業板指同跌1.38%。



或是預計到股市震盪，人民銀行周二（22日）先行放水，於春節後重啟進行1000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，今日有100億元逆回購到期，即周二淨投放900億元。這是春節長假後首次重啟千億逆回購操作，終結連續六日的百億逆回購，人行解釋是為對沖稅期高峰等因素影響，維護月末流動性平穩。今日恐慌情緒推高成交，兩市交投9783億元，按日增9%。外資一度循陸股通流出百億元，全日流出額達到73.4億元。



今日新聞精選



1. 國務委員兼外長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。據《新華社》報道，雙方再次討論了中美關係。而根據美方公布，雙方還就目前局勢緊張的俄烏問題及北韓問題交換了意見。布林肯與王毅1月27日也曾通話。王毅指出，近期美方推出所謂新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把「以台制華」納入美地區戰略，這明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。官媒引述布林肯表示，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對「台獨」、無意同中方衝突對抗。此外，國務院發言人普賴斯（Ned Price）美國時間21日稱，布林肯在與王毅通話期間強調需維繫烏克蘭主權與領土完整。王毅則指，烏克蘭局勢正趨惡化，中國將繼續按照事情本身的是非曲直，與各方接觸。



2. 內地原定3月1日起，個人在銀行等金融機構存取現金逾5萬元，需要登記資金來源。不過，人行、銀保監、中證監21日聯合發布公告，稱因技術原因暫緩施行，相關業務按原規定辦理。人行、銀保監21日聯合召開銀行業金融機構人民幣現金服務工作座談會。會議要求，做好人民幣現金存取業務，凡設有實體網點的商業銀行、農信社等機構必須辦理人民幣現金存取業務。社會上拒收現金現象仍有發生，個別銀行機構辦理現金業務意願有所下降甚至出現停辦現金業務的情形，流通中人民幣整潔度、小面額人民幣服務等仍有較大提升空間。事實上，今年1月，遼寧振興銀行、北京中關村銀行以加快數字化轉型步伐等為由，先後宣布停辦人民幣現金業務。針對政策變化，中關村銀行最新表示，將繼續開辦相關業務，遼寧振興銀行則稱未收到人行通知。此外，根據人行最新發布的2021年第四季度拒收人民幣現金處罰情況顯示，期內依法對32家拒收現金的單位及相關責任人作出經濟處罰，處罰金額從1000元至10萬元不等。



3. 中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會發布《元宇宙產業自律公約》，提出元宇宙業務應立足服務實體經濟，堅決抵制利用元宇宙熱點概念進行資本炒作，避免形成市場泡沫。《公約》還提出，要強化主體責任，遠離非法模式。抵制編造虛假元宇宙投資項目、發行元宇宙虛擬幣等非法金融活動，遠離打著元宇宙遊戲等旗號的新型騙局，警惕虛擬房地產等新型標的的投機炒作風險，避免不良信息在元宇宙項目中傳播。隨著「元宇宙」概念持續走熱，包括騰訊、小紅書、愛奇藝在內的許多企業都嘗試著申請「元宇宙」相關商標，然而申請均遭到駁回。國家知識產權局特別指出，堅決反對、嚴厲打擊「蹭熱點」和不以使用為目的囤積等商標惡意註冊行為。相關市場主體在申請註冊商標時，應符合《商標法》有關規定，遵守誠實信用原則，不得損害社會公共利益、擾亂商標註冊秩序。此外，市傳今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發，國家新聞出版署相關人士事後澄清，目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請。



4. 國家衛健委公布，全國周一（21日）報告新增確診病例138例。其中，本土病例59例。本土病例中，北京錄4宗，均為涉冬（殘）奧閉環人員；深圳亦有3宗。另據「創新南山」微信公眾號21日消息，深圳市南山區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室發布通告稱，因一香港貨櫃車司機接駁違規，經口岸核酸檢測發現為陽性，現根據疫情防控工作需要，自2022年2月20日起，南山區在蛇口街道劃定封控區、管控區和防範區。其中將南山區蛇口街道永樂新村5棟劃分為封控區，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。針對香港本輪疫情，中國工程院院士鍾南山表示，「我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清零。」鍾南山在影片中給出三個防疫建議，包括預防傳播是關鍵、加強疫苗注射，以及儲備藥物治療。他亦認為感染者不適宜居家隔離。



5. 科網板塊的監管尚未消停，除互聯網平台、元宇宙等被點名外，據報螞蟻集團將遭到新一輪全面摸底排查，包括過往與螞蟻有合作來往的國企及金融機構，均要進行上報。據彭博報道，包括中國銀保監會在內的多個監管部門，近期要求其管轄的機構，當中包括全國範圍內的大型國有企業及金融機構，將截至上月底以來的，與螞蟻集團、有關子公司以及有關股東的業務合作詳情，進行全面仔細的摸底，然後儘快將有關情況上報。目前並不清楚是次摸底的原因和目的。此外，公安部、國家煙草專賣局、國家市場監督管理總局、教育部近日聯合印發《清理整治向未成年人銷售電子煙嚴厲打擊涉電子煙違法犯罪專項工作方案》，部署自即日起至4月底開展專項清理整治工作。將清理一批校園周邊銷售電子煙網點及電子煙自動售賣機，取締一批無證經營場所，清理刪除一批網上銷售電子煙有害信息，查處一批向未成年人售賣電子煙違法案件，偵破一批「上頭電子煙」等涉毒違法犯罪案件。



6. 科網巨擘字節跳動進一步聚焦主業，最新就出售證券業務與華林證券(深:002945)達成協議。華林證券周一晚披露，已與北京字跳網絡技術有限公司簽署協議，購買後者旗下海豚股票App。為了更好地運營海豚股票App及開展客戶服務，華林證券擬受讓江蘇今日頭條持有的文星在線100%股權，文星在線為海豚股票App運營主體，本次交易擬作價為2000萬元(人民幣．下同)。本次交易完成後，字節跳動將下線並不再運營海豚股票APP和對應證券業務，由華林證券為該APP的用戶繼續服務。字節跳動去年9月被曝擬出售旗下證券業務，並明確未來不會再從事證券業務。據字節跳動相關人士透露，除了海豚股票APP與文星在線，其證券業務其他主體也均在與潛在交易方接觸或者內部關停過程中，集團將完全剝離證券業務。另據內媒從多位知情人士處獲悉，騰訊旗下的重要電商業務「小鵝拼拼」即將關停，小鵝拼拼獨立App已經在多個主流應用商店內下架，目前僅保留微信端的小程序提供商品購買服務。



7. 財政部副部長余蔚平在新聞發布會上表示，據初步的統計，目前全國社保基金滾存結餘4.8萬億元，可支付月數在14個月以上，基金整體上收入大於支出。人社部養老保險司副司長亓濤表示，今年1月開始，實施養老保險全國統籌。全國統籌制度實施後，將在全國範圍內對地區間養老保險基金當期餘缺進行調劑，用於確保養老金按時足額發放，這就在制度上解決了基金的結構性矛盾問題，困難地區的養老金發放更有保障。此外，財政部部長劉昆表示，今年將實施更大力度減稅降費，在去年1.1萬億元基礎上，今年將實施更大規模減稅降費，市場主體會有更多獲得感。保持適當支出強度，重點支持科技攻關、生態環保、基本民生、區域重大戰略、現代農業和國家「十四五」規劃重大項目，提高支出精準度，不撒「胡椒面」。他透露，去年底已提前下達了1.46萬億元專項債，1月份完成發行4844億元，佔提前下達限額的三分一。



8. 中國房貸市場鬆動信號愈發明顯，房產研究機構貝殼研究院最新報告稱，2月首套、二套房貸利率均環比回調9個基點（BP），為2019年以來最大單月降幅。其中，中山、呼和浩特、惠州首套主流利率下調幅度達30個BP，重慶、南京、紹興緊隨其後達到25個BP。貝殼數據顯示，2月監測的103個重點城市主流首套房貸利率為5.47%，二套利率為5.75%，均較上月回落9個基點；平均放款周期為38天，較上月縮短12天；103個城市中87城房貸主流利率環比下調，較上月增加28個。另據《彭博》報道，人行上海分行近期窗口指導轄內商業銀行，要求提高房貸和開發貸的增速，未來數月每月底的房地產按揭貸款餘額，不得低於去年同期，而且增速不低於各項貸款增速，同時開發貸增量按年不得為負。



9. 人民幣中間價三連跌至一周最低，即期匯率（CNY）周二早跟隨低開47點子，成交明顯活躍，全日跌23點，收報6.3356，錄兩連跌。交易員稱，俄烏危機升級推升避險情緒，避險資產上行，人民幣小幅回落，不過結匯需求也限制人民幣的調整幅度，短期可能繼續延續橫向震盪走勢。國際清算銀行（BIS）最新公布，1月人民幣實際有效匯率指數降0.7%至131.01，結束此前連續六個月升值，上月修正後為升0.69%。與此同時，1月人民幣名義有效匯率指數升0.09%至128.67，九連升至紀錄新高，上月修正後為升1.05%。

撰文：經濟通中國組

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