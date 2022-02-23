《神州經脈》人行加碼放水 A場興奮成交返萬億 人幣創近四年高

滬深股市周二（22日）下跌，周三（23日）早有所回穩，盤中半導體板塊大幅拉升，加上醫藥、軍工等板塊齊升，滬綜指午後升幅再擴大，全日升0.93%，報3489.15點，深成指漲1.9%，創業板指更飆2.82%。

（資料圖片）

人民銀行加碼放水，稱為對沖稅期高峰等因素的影響，維護月末流動性平穩，周三進行2000億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨投放1900億元。兩市全日成交衝高至10409億元，按日增6.4%，是春節後首次成交超過萬億元。



因應當前烏克蘭局勢，中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，在地區熱點問題上，中方一向致力於勸和促談，為推動和平解決地區熱點問題，發揮我們中國建設性的作用。她又反指美方是當前烏克蘭局勢緊張始作俑者，質問美方在這場危機當中，扮演什麼角色，發揮什麼作用。



今日新聞精選



1. 一年一度的中央一號文件22日發布，文件中提出，大力推進數字鄉村建設，加強農村信息基礎設施建設；實施農機購置與應用補貼政策；大力實施大豆和油料產能提升工程；大力推進種源等農業關鍵核心技術攻關。與此同時，國家糧食和物資儲備局22日公布，根據當前市場形勢，國家有關部門決定安排部分中央儲備食用油輪出，並將啟動政策性大豆拍賣工作，以增加大豆及食用油市場供應。此外，針對近期鐵礦石市場供需總體穩定、港口庫存持續上升至多年高位，但價格大幅上漲的異常情況。國家發改委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合組織港口協會及部分港口企業再度召開專題會議，研究大幅縮短貿易企業鐵礦石免費堆存期、提高港口囤積成本，防範過度囤積等相關工作，指導港口企業敦促鐵礦石貿易企業釋放過高庫存，盡快恢復至合理水平。



2. 人民銀行早前發布通知，從支付受理終端業務管理、特約商戶管理、收單業務監測三個方面入手，對收單機構和清算結構提出一系列管理要求。其中條碼支付也被納入監管，將於3月1日起實行。對於有傳螞蟻集團支付寶、騰訊(00700)微信支付個人收款碼即將被禁止完全商用，人行有關部門已明確表示說法有誤，指消費者日常支付體驗和感受不會受到影響。中國支付清算協會亦發布《關於優化條碼支付服務的公告》。公告稱，將新設「個人經營收款碼」，用戶可自由選擇使用。用戶使用「個人經營收款碼」，服務不減、體驗不變，賦碼過程免費，並可享受更高效的交易對帳等服務。現行「個人收款碼」不關閉、不停用、功能不變。此外，人行召開2022年金融消費權益保護工作電視會議。會議要求，2022年人民銀行金融消費權益保護系統要從維護好廣大金融消費者長遠和根本利益出發，把促進共同富裕作為金融消費權益保護工作的重要著力點，推進普惠金融高質量發展，加快推進金融消費權益保護領域法治建設，切實提升金融消費權益保護水平。



3. 正榮地產(06158)周三召開的投資者電話會議上，公司高層表示，目前公司已經梳理了一批合作項目和投資性物業，正與現有的合作方以及央國企洽談項目股權轉讓事宜，預計今年上半年可以完成30－40億元左右規模的資產盤活處置。就公司今年1月份稱將贖回永續債，但近日又表示無法贖回的原因，正榮地產管理層向投資人解釋，與融資及收支情況有關。此外，根據中信信託今日發布的相關信息披露報告顯示，因建設施工合同糾紛，中建三局三公司此前申請財產保全措施，導致世茂(00813)深港國際中心項目178套房產被司法查封。深圳市龍崗區人民法院於2月21日出具《民事裁定書》，解除了其中105套房產的查封，解除查封的公寓對應銷售備案總價11.59億元。不過，有關深圳龍崗融資集合資金信託計劃第四次臨時信息披露顯示，目前中信信託尚未就上述信託還款計劃與世茂達成一致。



4. 官媒《經濟日報》發文稱，近日14部門聯合出台的43項紓困措施中，「引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」被誤讀，導致有的外賣平台股價大跌。報道指，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂。報道稱，政策旨在促進政府部門、大平台、小商戶攜起手來，同舟共濟渡難關。當然平台的收費標準是平台與消費者、商家不斷博弈的結果，起決定性作用的只能是市場機制。此外，《新華社》發文稱，繼2022年1月曝光5起涉稅違法案件後，2月16日、22日，稅務部門再次分兩批公布4起涉稅違法犯罪典型案件，堅持對各類稅收違法行為「露頭就打」。專家學者認為，涉稅違法案件的密集曝光，傳遞出稅務部門常態化打擊涉稅違法行為、維護法治公平稅收環境的堅定態度，也彰顯了稅務部門依托稅收大數據加強精準監管的能力，再次為鋌而走險偷逃稅款的不法分子敲響警鐘。



5. 在A股市場震盪調整過程中，公私募基金發行相繼進入「冰點期」。中國證券投資基金業協會最新數據顯示，1月新備案私募基金數量為3635隻，環比去年12月下降19.79%；新備案規模為958.88億元，環比下降43.58%。具體來看，證券類私募備案情況頗為慘淡。數據顯示，1月私募證券投資基金備案數量為2681隻，環比下降18%；新備案規模為401.21億元，環比下降59.47%。發行低迷的情況在公募基金行業也同時出現。據東方證券研報統計，今年1月各類型公募基金發行規模共計1188.2億元，僅為去年12月發行規模的39.28%，創近一年以來新低。與此同時，單隻基金平均募集份額僅為8.03億元，其中股票型基金平均募集份額僅為3.15億元。



6. 國台辦今天舉行例行新聞發布會。會上，針對民進黨當局日前通過「安全法」及「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，增訂針對大陸的「經濟間諜罪」，國台辦發言人馬曉光表示，一段時間以來，民進黨當局出於政治私利，以各種借口，不斷通過所謂「修法」、「修例」等各種方式，不擇手段、變本加厲阻撓限制兩岸正常交流合作，而且還把這種正常交流合作污名化，令人不齒。民進黨當局這些倒行逆施，只會損害廣大台灣同胞的利益。此外，中國駐日大使館證實，日本駐中國大使館一名外交人員周一（21日）突遭中國當局扣留盤查，同日獲釋，中方指其在中國從事了與身份不符的活動。中國駐日本使館發言人稱，中方不接受日方所謂交涉，強調日方應尊重中國法律，嚴格約束駐華外交人員的言行，不得從事與其身份不相符的活動。



7. 中證監非上市公眾公司監管部副主任楊喆周三在「第四屆西城區企業上市主題交流活動」上表示，北京證券交易所開市以來日均成交19億元人民幣，較精選層增長近四倍，帶動創新層、基礎層交投活躍度同步有效改善。目前合格投資者近490萬戶，亦較精選層增長近兩倍，各類機構投資者持續入場，公募基金保持資金淨流入，社保、保險、QFII等積極參與。北交所總經理隋強表示，下一步將研究發布北交所指數，動員市場開發指數產品，推動落地北交所混合交易，豐富市場的交易工具和交易策略，著力降低市場參與成本，增加交易便利。此外，中證監上市公司監管部副主任郭俊表示，A股上市公司大股東高比例質押加速下降至270家，較最高峰減少了超過六成。全市場股份質押市值佔比已從最高峰的接近12%降低到目前不到5%。



8. 人民幣中間價止步三連貶，反彈174點創近一個月新高，即期匯率（CNY）周三早跟隨高開80點，午後升勢擴大，全日飆178點，收報6.3178，終止兩連跌，並創2018年4月24日以來近四年新高。離岸人民幣目前亦突破6.31關。交易員稱，西方紛紛公布制裁俄羅斯的新舉措，不過市場反應逐漸平靜，美指在96關口上方運行，接下來仍需觀察各方的反應，美指或延續橫向寬幅波動。豐業銀行則認為，美國2－10年國債利差收窄，表明市場越來越擔心美聯儲（FED）控制通脹的努力將破壞全球最大經濟體的復甦；另外俄烏危機短期難以緩解，美指料維持區間波動，一旦外部不確定性消退，亞洲貨幣將出現反彈，美元/CNH仍有望下探6.3關口。

撰文：經濟通中國組

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