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《神州經脈》政治局維穩金融大局　人行放水逾兩年高A場周跌1%

25/02/2022

　　滬深股市周五（25日）在人行大額放水下收拾心情回升，醫療、鋼鐵等板塊領漲，拉動滬綜指全日維持在0.5%升幅左右，全日滬指升0.63%，報3451.41點，但未能完全修復周四（24日）造成的裂口，滬指全周跌1.13%，結束連續兩周反彈的趨勢。科技股表現強勁，深成指反彈1.21%，創業板指更復仇回升2.58%。兩市全日成交10188億元（人民幣．下同），連續第三日成交破萬億，不過較上日的恐慌式成交縮小超過四分一。

 

（資料圖片）

 

今日新聞精選

1. 中共中央政治局25日召開會議，討論國務院擬提請第十三屆全國人大第五次會議審議的《政府工作報告》稿，審議《關於十九屆中央第八輪巡視情況的綜合報告》和《關於2021年中央巡視工作領導小組重點工作情況的報告》。會議提到，今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進。要加大宏觀政策實施力度，穩定經濟大盤。要強化金融風險防控，堅決維護金融穩定大局。

2. 俄烏戰火持續燃燒，俄羅斯對烏克蘭發動至少兩輪空襲，俄軍已攻佔位於基輔北部的切爾諾貝爾核電站。俄羅斯外交部則指，烏克蘭試圖重掌核武導致俄方採取軍事行動。在北京，外交部舉行例行記者會，有媒體問及，中方是否認為俄方是侵略，外交部發言人汪文斌表示，各國的主權和領土完整都應當得到尊重和維護。中方也看到，烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯。理解俄方在安全問題上的合理關切。

3. 中國駐烏克蘭大使館表示，鑑於烏克蘭局勢急劇惡化，在當地的中國公民和中資企業有較高安全風險，準備分批包機接走。登記時間截止當地星期日晚12時，登記人員須持有中國護照或旅行證，包括港澳特區護照及台胞證，無護照人員須持有國內身份證。

4. 人民銀行周五繼續加大逆回購力道，進行3000億元7天期逆回購，創17個月新高，周五淨投放2900億元，累計本周放水7600億元，是逾兩年的單周新高。不過，流動性沒紓緩，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期限報價仍走高。

5. 國家自然資源部公布，2022年度稀土礦、鎢礦開採總量控制指標分兩批下達，第一批稀土礦開採總量控制指標100800噸，其中離子型（以中重稀土為主）稀土礦指標11490噸，岩礦型（輕）稀土礦指標89310噸。第一批鎢精礦開採總量控制指標63000噸，其中主採指標46890噸，綜合利用指標16110噸。　

6. 因修改服務協議和交易規則未依法公開徵求意見，深圳依時貨拉拉科技有限公司（貨拉拉）被深圳市監局福田監管局罰款40萬元。另外，上海市交通執法部門分別對滴滴貨運、快狗打車及貨拉拉上海分公司發出責令整改通知書。明確要求三家公司對在滬經營的註冊車輛全面覆核，確保車輛人員信息的真實性，禁止無資質車輛及人員進入平台，以及制定違規車輛清退計劃。

7. 發改委發布關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知，自2022年5月1日起執行，通知為重點地區煤炭出礦環節中長期交易價格設定「合理區間」，其中山西地區熱值5500千卡的煤價合理區間為每噸370-570元，陝西為每噸320－520元。進口煤炭價格不適用通知規定。國內期市下午交易時段，動力煤主力合約一度觸及跌停。

8. 人民幣兌一美元中間價今報6.3346，較上個交易日跌66點子，止兩連揚，脫離近一個月高位，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五早高開4點子後，逐步走強，最高曾見6.3110重上6.31關，尾盤維持漲幅，收報6.3142升92點子，創自2018年4月24日以來四年新高。

撰文：經濟通中國組

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