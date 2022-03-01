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【虛幣世界】俄烏戰事升級，惟加密貨幣全面飆升

01/03/2022

　　俄羅斯對烏克蘭的戰事全面升級，並用火箭炮襲擊烏克蘭首都基輔及其第二大城市哈爾科夫，隨著歐洲和美國的製裁開始對俄羅斯經濟造成影響，俄羅斯和烏克蘭代表團暫停了他們在白俄羅斯邊境的初步和平談判。不過，加密貨幣走勢一路向好，其中比特幣大幅抽升至43000美元，以太幣亦貼近至3000美元水平。

(SHUTTERSTOCK圖片)


　　Oanda Americas高級市場分析師 Edward Moya認為，投資者周一將大幅買入加密貨幣，是相信區塊鏈產品能與SWIFT 網絡競爭。比特幣和所有頂級山寨幣今天都在上漲，因為投資者意識到在最新一輪俄羅斯制裁之後，對去中心化金融進行大規模投資的可能性。從歷史上看，每當發生重大軍事衝突時，它都是一個避險的機會。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報43441.54(美元．下同)，升0.65%(24小時比較．下同)；以太幣現報2936.87元，升0.55%；艾達幣報0.9690元，升0.73%；瑞波幣報0.7811元，升0.03%。(ul)

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

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