《神州經脈》「楊沙會」針鋒相對 MLF利率意外不降 股匯齊崩

美國國家安全顧問沙利文與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周一（14日）在意大利羅馬舉行了長達7小時的會晤，外媒引述美方官員形容會面場面「激烈」，中美之間的互不信任態度，引發外資對中國股票的加速逃出。

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A股觸發了連續兩周的暴跌行情，周二（15日）更遭遇了自2020年初新型冠狀病毒疫情首次在武漢爆發以來最嚴重的股災。中國周二早公布首2月投資消費工業的經濟數據理想且超出市場預期，不過人民銀行並未如官媒預言般「降息」，引發周二早A股繼續做「自由落體運動」。滬綜指先低開1%，開市不夠10分鐘跌幅快速擴大至超過2%，盤中券商股倒升助力滬指跌幅快速收窄，不過午收前券商股重返跌軌，滬指打回原形，半日收挫超過2%。



直到午後，地緣政治對股市的影響愈演愈烈，跌幅不斷拉闊且無刹車現象，滬指更連穿多個整數關口去到3100點以下，股市最終崩盤，所有行業板塊告跌，4600隻股份之中只有不到250隻上升，江山一片綠，滬指在全日最低位收市，跌幅4.95%報3063.97點，創下2020年7月2日以來新低，更是2020年2月3日以來單日跌幅最大的交易日，當時新型冠狀病毒疫情在武漢大爆發，當地採取歷史性的封城措施，掀開全球經濟?停的序幕。



深成指午收前一度企穩，但午後跟隨滬指暴跌，全日收跌4.36%，報11537.24點，是2020年6月以來新低；創業板指早市先低開後翻盤升，午後則回跌，全日急跌2.55%，振幅高達4.32%。



外資循陸股通淨流出160.24億元（人民幣．下同），單日淨賣出額位居歷史第三；3月以來北向資金累計淨賣出額已超645億元，此前月度歷史紀錄為2020年3月創造的678.7億元。兩市全日成交11243億元，恐慌推高成交近16%。



周二有MLF到期，被外界認為人民銀行「政策利率降息」、貨幣面扶持內地經濟的窗口，內媒此前更放口風稱「降準降息可期」，結果人行今日續做1年起MLF操作，規模增量至2000億元，但反高潮地保持MLF利率為2.85%，出乎市場意料。



國家統計局公布，1－2月份，全國規模以上工業增加值同比增長7.5%，大勝預期的增3.9%；1－2月社會消費品零售總額74426億元，同比增長6.7%，優於市場預期的增3%；1-2月全國固定資產投資50763億元，同比增長12.2%，同樣大勝市場預期的增5%。其中，工業和投資增速均創2021年6月以來新高，消費增速為去年7月以來最高。



今日新聞精選



1. 中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與美國白宮國家安全顧問沙利文，在意大利羅馬會晤，歷時7小時結束。美國白宮發聲明指，沙利文與楊潔篪會面時，提出了美中關係中的一系列問題，並就俄烏戰事進行實質討論，雙方強調中美兩國保持開放溝通渠道的重要性。有華府官員形容兩人進行了激烈及坦率的對話，反映出當前局勢嚴重性，沙利文直接表達對中國與俄羅斯結盟的擔憂，以及採取某些行動可能造成的潛在影響及後果。楊潔篪就烏克蘭局勢闡明中方立場，強調中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。美國國務院發言人普賴斯指，沙利文直接並非常明確提出，中國若支持出兵烏克蘭的俄羅斯，將影響中國與世界，包括美國在歐洲及印太區盟友的關係，華府明確向北京傳達不會袖手旁觀，不容許任何國家補償俄羅斯因西方制裁而造成的損失。在討論到中美關係方面，楊潔篪與沙利文同意共同落實好兩國元首共識，增進了解，管控分歧，擴大共識，加強合作，為推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道積累條件。楊潔篪並警告美國不要打台灣牌，及恪守一個中國原則。



2. 國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，要實現全年5.5%左右的目標仍然要付出艱苦的努力，但從1－2月份指標變化情況來看，將進一步增強實現全年增長目標的信心。與此同時，今年以來中國的外貿增長韌性持續顯現，在高基數基礎上，今年的1－2月份進出口繼續保持了較快增長。從直接影響來看，因為俄羅斯、烏克蘭在對中國進出口貿易當中的佔比較小，直接影響是有限的。但付凌暉提到，當前疫情對接觸性、聚集性服務業的制約仍然比較明顯，近期多地疫情散發對相關服務業的不利影響也可能會加大。此外，數據顯示，2月份，全國城鎮調查失業率5.5%，比上月上升0.2個百分點，與上年同期持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.4%。付凌暉表示，這是季節性因素的影響。中國在春節後換工作的比較多，從歷史來看，每年1－2月份，特別是2月份，都會出現季節性上升。隨著工作逐步穩定，失業率到3月份後會逐步回落。



3. 國家統計局公布，1－2月份，全國房地產開發投資14499億元，同比增長3.7%；全國商品房銷售面積15703萬平方米，同比下降9.6%，商品房銷售額15459億元，下降19.3%，其中住宅銷售面積下降13.8%，住宅銷售額下降22.1%。內房困局持續，全國性金融資產管理公司（AMC）之一的長城資產管理股份有限公司周一（14日）表示，已獲批在銀行間債市發行100億元金融債券，用於房企項目的風險化解及處置、行業紓困等。這也是繼東方資產剛剛完成百億元金融債發行後，第二家全國性AMC發行此類債券。東方資產今年首期100億元金融債（債券通）已完成發行，票面利率3.15%。此外，深陷債務危機的中國恒大(03333)，又有一個面臨爛尾的大型開發項目被央企接手。天眼查顯示，恒大旗下公司持有的廣州南沙南光半島建設項目，大股東已變更為央企中國航空工業集團旗下的中航信託。



4. 國家衛健委公布，全國周一報告新增確診病例3602例。其中境外輸入病例95例，含20例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例3507例。與此同時，全國周一報告新增無症狀感染者1768例，其中境外輸入121例，本土1647例。吉林省繼續成為重災區，有3076宗確診和近1000宗無症狀感染。吉林省政府召開第36場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，截至3月15日9時，吉林省現存新冠病毒初篩陽性人員1427宗。吉林省衛生健康委副主任張力在會上表示，從調度全省醫療物資、生活物資、要素供應等物資保障情況看，吉林省醫療防疫物資只能滿足兩到三天的需要，正在全力以赴爭取各方支持。張力指出，長春、吉林定點和方艙醫院建設快速推進，長春市、吉林市共完成了5家方艙醫院的建設。此外，上海作為內地最大空海港入境口岸疫情亦在擴大，中國民航局宣布，為緩解上海市疫情防控壓力，自3月21日至5月1日期間，調整部分上海入境國際客運航班，涉及22條航線，共計106班。



5. 國務院國資委公布，今年1－2月，中央企業實現營業收入5.7萬億元、利潤總額3678.7億元、淨利潤2821.7億元，同比分別增長17.6%、20.6%、20.4%，運行質量持續改善，為一季度「開門紅」奠定了堅實基礎。今年1月，央企營業收入、利潤總額、淨利潤分別同比增12.4%、11.3%、10.2%。國務院總理李克強14日主持召開國務院常務會議，確定《政府工作報告》重點任務分工，要求扎實有力抓落實，推動經濟在爬坡過坎中保持平穩運行。會議將《政府工作報告》提出的44個方面52項重點工作，逐一分解到國務院部門和有關地方，並明確責任和完成時限。會議強調，當前經濟運行面臨新的下行壓力，困難挑戰增多。要統籌疫情防控和經濟社會發展，強化周期性調節，把穩增長放在更加突出的位置，深化改革開放，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



6. 在經歷了英國退歐的陣痛、與特朗普政府的衝突以及對中國採取新現實主義態度之後，歐盟周一就限制歐盟以外國家進入其規模達兩萬億歐元（合2.2萬億美元）的公共採購市場的新規達成一致，這些規則是歐盟推動制定更自信的貿易政策、堅持公平競爭的一部分。分析認為，此舉旨在向中國等國施壓，要求它們開放市場。在過去，歐盟在很大程度上給予中國企業自由進入歐洲市場的機會，但在同等條件下，歐洲企業要進入中國的市場卻非常困難。尤其在公共採購領域，中國企業可以不受限制地參與歐盟境內的公共採購，而歐盟企業卻很難涉足中國公共採購市場。根據最新提案，歐盟執委會將決定第三國是否允許歐盟公司公平地進入其公共採購市場，如果沒有，將尋求補救措施。否則，歐盟將對來自該國的公司實施懲罰，比如在遴選過程中在投標價格上加價多達100%。



7. 據《華爾街日報》周一報道，世界最大石油出口國沙特已邀請中國國家主席習近平訪問該國，最早可能於5月成行。在沙特與美國關係緊張之際，此次訪問可能有助於沙特深化與中國的關係。報道引述沙特官員指出，沙特王儲和習近平是親密的朋友，雙方都明白加強關係的巨大潛力。「這不僅僅是他們從我們這里購買石油，我們從他們那里購買武器。」據悉，沙特計劃複製2017年美國前總統特朗普首次以總統身份出訪沙特時給予的熱情接待。在美英因烏克蘭戰爭禁運俄羅斯石油後，油組一直擺出「中立」偏俄態度，如在開戰後的一周，成員國僅花13分鐘就決定堅守原定增產計劃，不理會拜登的額外增產呼籲。沙特和阿聯酋領袖近幾周都拒絕應白宮要求與美國總統拜登通電話，反而曾與俄羅斯總統普京通電話。另一個關注點是，在2020年初新冠疫情全球大流行後，習近平作為中國最高國家領導人，過去兩年多再未踏出國門對任何國家進行訪問。



8. 國家統計局公布規模以上工業主要能源產品生產情況，與上年12月份比，原煤、原油、天然氣生產增速加快，電力生產由降轉升。1－2月份，生產原煤6.9億噸，同比增長10.3%，增速比上年12月份加快3.1個百分點。進口煤炭3539萬噸，同比下降14%，降幅比上年12月份收窄6.9個百分點。首兩月生產原油3347萬噸，同比增長4.6%，增速比上年12月份加快2.9個百分點。進口原油8514萬噸，同比下降4.9%，上年12月份為增長20.1%。天然氣方面，首兩月生產天然氣372億立方米，同比增長6.7%，增速比上年12月份加快4.4個百分點。進口天然氣1986萬噸，同比下降3.8%，上年12月份為增長4.6%。期內，發電量13141億千瓦時，同比增長4.0%，上年12月份為下降2.1%。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉在國新辦發布會表示，由於大宗商品價格上漲，上游價格的上漲幅度還是比較高，對中下游企業壓力比較大，特別是一些中小型企業經營困難還比較突出。當然，由於地緣政治的變化，對全球大宗商品價格的影響還是比較明顯，國內輸入性通脹的壓力可能會增加。



9. 妖鎳風暴導致倫敦金屬交易所（LME）期鎳歷史性暫停多日，LME終於給出恢復交易時間，宣布將從周三（16日）開始恢復鎳期貨交易，但同時將對多種金屬設置單日15%漲跌幅限制。妖鎳風暴中心是中國鎳業巨頭青山控股，其在海外期貨市場建立巨量短倉，結果因鎳價暴升而遭對手夾倉，未計平倉可能導致的虧損，光是青山控股要追加的保證金便以十億美元計。據外媒報道，受青山控股未付保證金所牽涉的銀行包括摩根大通、渣打、法巴等華爾街大行。據報債權人在摩通牽頭下日前與青山控股展開磋商，主要聚焦於授予青山控股信貸額度，讓公司能夠支付拖欠這些機構的保證金。青山控股旗下微信公眾號於周二凌晨宣布，集團已經與由期貨銀行債權人組成的銀團達成一項靜默協議，期內各參團期貨銀行同意不對青山的持倉進行平倉，或對已有持倉要求增加保證金，但青山應隨著異常市場條件的消除，以合理有序的方式減少其現有持倉。青山方面又表示，將與銀團積極協商落實備用、有擔保的流動性授信，主要用於青山的鎳持倉保證金及結算需求。



10. 中美監管機構就中概股提交審計底稿的問題已經斡旋超過十年，美國證券交易委員會（SEC）上周終於採取實際行動，因應《外國公司問責法》（HFCAA）公布一份包含5間中概股公司的名單，引發中概股連日暴跌。據《彭博》最新報道，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）表示，該委員會正與中國監管部門保持積極溝通，近期已多次舉行會談，雙方致力於達成一份合作協議，以便其能夠檢查在美註冊的中國內地及部分從事內地業務的香港審計師事務所。PCAOB表示願意與中國政府部門保持合作關係，採用目前其與數十家其他國家或地區之間類似的合作方式開展對相關會計師事務所的檢查和調查。此外，內地對網絡領域的監管從未停歇。網信辦最新表示，針對當前豆瓣網存在的嚴重網絡亂象，3月15日，網信辦指導北京市互聯網信息辦公室派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。豆瓣網此前已收到20次罰單，累獲罰款900萬元。



11. 人民幣中間價三連貶創兩個半月新低，累計跌幅逾600點；即期匯率（CNY）周二早跟隨再大幅低開140點子，連續失守6.36及6.37關，全日跌202點，收報6.3800，錄五連貶，收盤價創去年11月29日以來三個半月新低。市場人士稱，疫情國內快速蔓延加劇市場經濟復甦擔憂，人行並沒有如市場預期調降MLF利率，疊加中間價連續低於市場預期，人民幣出現連續調整，但短期認為匯價就此逆轉還為時尚早，接下來重點關注美聯儲議息決議，以及美指走向。此外，俄羅斯財政部長西盧安諾夫周一表示，在西方制裁阻止莫斯科動用外匯儲備中的美元和歐元後，俄羅斯將使用其外匯儲備中的人民幣，以支付周三到期的主權歐洲債券票息，履行外債義務，但若西方銀行拒絕，俄羅斯可能會用盧布支付。

撰文：經濟通中國組

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