【聯儲收水】渣打料今年美國加息4次 或最早5月公布縮表時間表

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，為逾3年以來首次啟動加息。渣打大中華區高級經濟師劉健恆在網上會議表示，儘管美聯儲表現得好「鷹派」，但認為市場對相關舉動早有預期，又指聯儲局有決心控制通脹，亦大派定心丸，美國經濟能夠應付利息上升，預期美聯儲最早或於5月公布縮表時間表，但關注美國在經過數次加息後經濟能否繼續走強，故預期今年美國將加息4次，並將集中在上半年，每次25點子。



渣打大中華區高級經濟師劉健恆



料美國未來或加息50點子



他補充，由於是次議息結果的市場反應及結果，料美聯儲或於未來的會議上加大加息幅度，不排除或加息50點子，亦認為目前俄烏戰爭影響屬地區性，若今年下半年相關戰爭的不明朗因素增加，或收窄聯儲局的加息空間。



渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，市場歡迎美聯儲的議息結果，其加息步伐沒有使市場有好大的恐慌，又指市場已把相關結果反映價內，消除了不少包括加息幅度等方面的不明朗因素，能給予市場一定信心。



人行本月或降準0.5個百分點



中國政府提出今年經濟增速目標定為5.5%，劉健恆形容上述目標積極進取，認為上述目標今年有望達成，料將加大政府開支、增加基建及減稅等舉措，並預期本月內人行有機會降準0.5個百分點，料今年第二季或下調LMF等政策利率，但短期內的不明朗因素為內地新冠疫情現反彈情況，關注會否對全球製造業供應鏈造成影響。



港匯下試7.85水平機會不大



劉健恆又表示，在聯繫匯率下，隨著美國加息，預期香港整體息口將會跟隨上升，但緊貼程度視乎本地港元的資金充裕程度，而現時香港的銀行體系總結餘約3000多億元，形容是「頗為大」，符合最近倫敦銀行同業拆息（LIBOR）上升速度較香港銀行同業拆息（HIBOR）快的情況，預期相關趨勢或於今年繼續。



他指出，若今年美國加息不足7次，香港最優惠利率的上升壓力不大，但若美國今年加息6-7次，並於明年加息4次，明年香港最優惠利率便面對較大上升壓力，若今年美國按照該行預期加息4次，港匯下試7.85水平的機會不大，預期現時港元一個月同業拆息加上0.75點子，便是短期內港元一個月同業拆息的範圍。



港美息差若超過50點子 將留意有否套息活動



（金管局網頁截圖）



對於港美息差，他表示，只要香港的銀行體系總結餘仍然維持於3000多億元，港息難以好快地需要與美息「拍齊」，當中的息口差距將會較闊，而參考上一次的加息周期，當中港息與美息的息差，以年份計隨著時間而慢愎擴闊，在該周期中的首兩年當中的差別為20－30點子，而在該周期的末段當中的差別擴大至40－50點子以上，預期是次的港美息差也會出現類似情況，亦料若息差達到50點子以上，將留意會否出現套息活動。



當前資金流動理性



被問及近日港股市況波動當中是否有資金流走，他指出，近一兩年隨著息差持續走低，港匯與香港股票市場顯示出較高的關聯性，並預期短期內只要股市較波動，港匯將會較波動，但指股市走軟並不一定代表當中有走資的情況，即使最近股市波動，港匯一度轉弱，但HIBOR亦持續上升，認為資金流動理性。

撰文：經濟通採訪組





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