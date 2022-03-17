《神州經脈》各部委爭相呵護資本市場和房地產 滬綜指收復三千二

近日的中概股退市風險引發中港股市非理性狂跌，國務院副總理劉鶴周三（16日）主持最高層級別的國務院金融穩定發展委員專題會議，回應了貨幣政策、中概股、平台經濟治理、房地產等一系列當前市場關注的熱點問題。據英媒《金融時報》引述知情人士報道稱，中國準備對美方讓步，為中國企業和審計機構建立紅綠燈制度，明確企業可以在海外披露哪些審計信息。不過值得關注的是美方的態度，目前美國證交會還未就中方的反應作出表態。

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監管表態為市場吃下定心丸，周三晚美股中概股報復式反彈，納斯達克金龍指數隔晚暴力拉升近33%，單日漲幅破紀錄，帶動A股延續上日強勢，北向資金出現淨流入，主要板塊全線上揚，地產板塊領漲，鋼鐵、煤炭、水泥股造好。滬綜指高開1.4%後，盤中升幅不斷擴大，不但收復三千二，午後最多漲2.8%，高見3260點，全日收市報3215點，升1.4%。深成指收市報12289點，漲2.41%，創業板指飆2.87%。



人民銀行加碼放水，周四（17日）進行800億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨投放700億元。外資周四淨流入53.65億元，結束連續八日淨流出，帶動兩市全日成交額放量突破1.2萬億，錄得12754億元，較上日成交增6.5%。



中央結算周四表示，為貫徹落實國務院金融委專題會議精神，降低市場資金成本，服務實體經濟健康發展，配合正在推進的貨銀對付（DVP）改革，自2022年4月起將股票類業務最低結算備付金繳納比例自18%調降至16%。據券商非銀分析師測算，本輪調低結算備付金繳納比例有望幫助釋放約394億元資金。另據《每日經濟新聞》周三引述知情人士表示，監管部門正醞釀打擊惡意做空機構的措施，並積極聽取上市房企化解風險的意見。



今日新聞精選



1. 金融委專題會議明確提及對房地產行業的支持，之後多個部委亦相繼發聲呵護房地產，人行和銀保監分別發聲稱化解房地產市場風險、支持併購貸款。至於讓業主們聞風喪膽的房地產稅，推行腳步也要放慢，財政部負責人表示，綜合考慮各方面的情況，相信今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。去年，財政部部長劉昆表示，房地產稅改革試點期限為五年，在授權期限屆滿的六個月以前，向全國人大常委會報告試點情況，需要繼續授權的，可以提出相關意見，由全國人大常委會決定。條件成熟時，及時制定法律。此外，海南省擬發布新政策支持靈活就業人員繳存和使用住房公積金，年滿16周歲且未達法定退休年齡的城鎮個體經營者、自由職業者、進城務工人員等以靈活形式就業的人員，可自願設立個人住房公積金帳戶，在連續足額繳存住房公積金12個月（含）以上，且近4年內累計繳存時間不少於24個月（含），且有穩定的經濟收入來源和償還貸款本息的能力下，靈活就業人員可申請住房公積金個人住房貸款用於省內住房需求。



2. 國家衛健委公布，3月16日，全國確診者新增確診1317宗新型冠狀病毒肺炎病例，其本土病例1226宗，吉林仍佔最多有742宗；廣東83宗，其中深圳市71宗；上海8宗，北京4宗。新增無症狀感染者1310宗，其中本土1206宗。吉林省最近成為疫情重災區，國務院副總理孫春蘭周日（13日）至周三，到當地調研指導疫情防控，表示要從嚴從緊落實各項防控措施，切實提升阻斷疫情傳播的速度力度，用最短時間實現社會面清零。深圳進入封城第三日，官方表示部分重點區域已實現社會面動態清零，將分區分類、有序組織企業復工復產。上海方面，東方航空周三申請美國交通部批准臨時調整紐約至上海的航班，從3月31日起直到4月底，將現有每周兩班紐約飛往上海的西行客運航班改降至福州長樂國際機場。此外，日內瓦藥品專利池（Medicines PatentPool MPP）組織宣布，已與35家藥企簽署協議，允許其生產輝瑞新款口服藥Paxlovid成分之一奈瑪特韋（nirmatrelvir）原料藥或製劑。公布的名單中包括復星醫藥等5家中國企業。



3. 中國商務部公布，2022年1－2月，中國對外非金融類直接投資1002.6億人民幣，同比增長0.9%（折合157.8億美元，同比增長2.7%）。流向批發和零售業投資達34.9億美元，同比增長89.7%，流向科學研究和技術服務、交通運輸等領域的投資也呈增長態勢。對「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資31.6億美元，同比增長3.6%。2022年1-2月，對外承包工程完成營業額1141.7億元人民幣，同比下降3.3%（折合179.7億美元，同比下降1.5%）；新簽合同額1932.1億人民幣，同比下降2.5%（折合304.1億美元，同比下降0.7%）。中國商務部新聞發言人高峰透露，今年前兩個月，美國、德國實際對華投資分別增長36.4%和109.1%。此外，近期國內疫情多發頻發，給相關地區消費恢復帶來了一些制約。但是從總體來看，中國消費市場韌性強、潛力大，消費規模擴大、消費結構升級的總體態勢沒有改變。



4. 內媒引述知情人士指，佳兆業(01638)正與招商蛇口(深:001979)等央企國企接洽，涉及引戰及舊改合作開發等方面。自佳兆業傳出流動性緊張及出現債務違約問題後，多次有央企及國企洽談介入佳兆業的項目的傳言流出。去年11月市場曾傳出華潤置地(01109) 等洽談介入佳兆業深圳部分舊改項目，佳兆業集團一份擬處置資產清單顯示，公司擬售深圳18個項目，分布於南山、福田等區域，總價值逾818億元，但隨後消息遭華潤置地否認。此外，內房陽光城(深:000671)歷經千辛萬苦才獲得一項境內債兌息展期，但兩筆境外債終究頂不住壓力，上月出現了實質性違約，連帶境內發行的債券觸發相關條款須立即償還，陽光城提出豁免議案但未獲債權人通過，導致一筆本息餘額6.29億元的中票構成實質性違約。



5. 對於中俄和中烏之間的貿易進行狀態，中國商務部新聞發言人高峰表示，關於中俄、中烏的貿易數據，有關部門已經作了發布。中方將繼續本著相互尊重、平等互利的原則，與俄羅斯和烏克蘭開展正常的經貿合作。稍早前，俄羅斯一位資深議員表示，俄羅斯和中國正努力在各自的金融訊息系統之間建立合作。俄羅斯議會下議院杜馬金融委員會主席Anatoly Aksakov表示，為消除在維持貿易往來方面的風險，需要在俄羅斯和中國的金融訊息系統之間建立合作，相關工作正在進行；俄央行正與中國人民銀行合作，目前形勢將刺激有關進程。他指出，中俄貿易在1至2月增長逾40%，這種關係應該進一步加強。此外，中國駐烏克蘭大使範先榮稍早對烏方表示，中方看到烏克蘭人民展現出的團結和力量，中國一直把烏克蘭視為一個主權國家，並會進一步對烏克蘭進行經濟援助。在北京，外交部發言人趙立堅稱，中方當然支持中國大使所做的表態。



6. 最高人民法院出台《反不正當競爭法》司法解釋，今年3月20日起施行。《解釋》共29條，根據修訂後的反不正當競爭法，重點對反不正當競爭法第二條、仿冒混淆、虛假宣傳、網絡不正當競爭行為等問題作出了細化規定。《反不正當競爭法》第二條指出，經營者在生產經營活動中，應當遵循自願、平等、公平、誠信的原則，遵守法律和商業道德。不正當競爭行為，是指經營者在生產經營活動中，違反本法規定，擾亂市場競爭秩序，損害其他經營者或者消費者的合法權益的行為。《解釋》對反不正當競爭法第二條的適用條件進行了細化，並重點強調了「商業道德」。據《解釋》第三條的規定，反不正當競爭法中的「商業道德」，不能簡單等同於日常道德標準，而應當是特定商業領域普遍遵循和認可的行為規範。此外，早前傳出騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)在未來幾周內裁員，內媒最新引述多位接近阿里的人士處報道，人員規模變動最大的是生活服務板塊，包括餓了麼和口碑等本地生活業務以及飛豬事業部。其次，盒馬、淘菜菜(社區團購業務)也有一定比例的人員優化。



7. 美國聯邦通訊委員會（FCC）周三正式發布命令，終止中信國際電訊(01883)旗下、中資電訊企業太平洋網絡有限公司（Pacific Networks Corp.）及其全資子公司信通（ComNet）的美國營業許可證。FCC認為，Pacific Networks及ComNet最終由國營的中信集團，相信其受中國政府的利用、影響與控制，因此若容許其在美國電訊市場活動，將危及國家安全。FCC在2001年批出Pacific Networks及ComNet的營運許可。中國商務部發言人高峰今日重申，美方應立即停止對中國企業的無理打壓。此外，針對美國海關和邊境保護局在一份聲明中表示，將以其供應商勞動課題為由，限制李寧(02331)製造的商品進口美國，該集團澄清，有關聲明及猜測含有對其運營不實、具有誤導性指控，而且沒有披露消息來源及可靠性，因此董事會不會對每一項猜測或指控作出回應。截至目前，在執行與審查過程中，該集團未在供應商管理體系中發現任何強逼勞動的行為。



8. 國務院新聞辦公室周四舉行關於2022年「清朗」系列專項行動新聞發布會。國家互聯網信息辦公室副主任盛榮華介紹，2021年，國家網信辦部署開展「飯圈」亂象整治、春節網絡環境整治、用戶帳號運營亂象整治等15項「清朗」系列專項行動，累計清理違法和不良信息2200萬餘條，處置帳號13.4億個，封禁主播7200餘名，下架應用程序、小程序2160餘款，關閉網站3200餘家。2022年「清朗」系列專項行動包括10個方面重點任務，其中包括:全面清理「色、醜、怪、假、俗、賭」等各類違法違規直播和短視頻，從嚴整治激情打賞、高額打賞、誘導打賞、未成年人打賞等行為，全面整治劣跡藝人違規復出、被封帳號違規轉世。建立謠言溯源機制，對首發、多發、情節嚴重的平台和帳號，嚴肅追究相關責任。與此同時，打擊流量造假、黑公關、網絡水軍，嚴管水軍招募和推廣引流信息，規範探店種草行為。堅決打擊通過雇佣水軍、惡意營銷等方式的非自然漲粉行為。



9. 美聯儲加息靴子落地，由於市場早已消化消息，美匯變化不大，人民幣中間價今日大幅反彈近400點，惟即期匯率（CNY）周四早低開35點子，全日跌29點，收報6.3494。交易員稱，隔夜美聯儲如期加息且俄烏和談取得進展，亞洲時段美指在98.4附近整理；昨日金融委會議已釋放強烈維穩信號，股市短期或企穩，資金流出對人民幣的壓力料降低。他們並表示，金融委會議明顯緩和市場對房地產和中概股等熱點問題的擔憂，期待穩增長政策繼續出台，這也會緩解近期本土疫情升溫對經濟造成的負面衝擊。而美聯儲如期加息且會後聲明基本符合預期，但更激進加息路徑的暗示料繼續為美元提供支撐。此外，人行外匯佔款連升六個月，針對此前人行上繳結存利潤或影響外匯佔款規模的猜測，分析稱目前看還未實現，也可能還未調整資產負債表。

撰文：經濟通中國組

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