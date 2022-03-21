《神州經脈》LPR如預期持穩 中美通話後滬指微升 外資食糊走

中美元首上周五晚（18日）通話，分析料對中美緊張關係有緩和作用，不過俄烏和談再添變數，國際大宗商品價格反彈，中港股市連續三日收高後繼續上行面臨阻力。滬綜指高開0.14%後一度轉跌1.5%，收市微升0.08%，報3253.69點，深成指升0.41%，創業板指升0.46%。醫藥、新冠檢測及綠色建築概念股造好，芯片、房地產股等回調。

（資料圖片）

個股紅多綠少，不過外資再次轉為流出，全日通過滬股通、深股通淨流出84.19億元（人民幣．下同），結束連續兩日淨流入，兩市成交顯著增加，全日成交額10152億元，較上日成交增4.5%。時隔一個交易日再度突破1萬億元。



人民銀行周一（21日）進行300億元7天期逆回購，中標利率持平2.1%，周一投放200億元。人行公布3月貸款市場報價利率（LPR），1年期利率3.7%，5年期以上利率為4.6%，均與上個月持平，追隨本月中期借貸便利（MLF）操作利率穩勢。



今日新聞精選



1. 對於中美元首最新一次視頻通話，中國外交部部長王毅表示，中國全面地闡明了在烏克蘭問題上的立場，中方的立場客觀公允，與大多數國家的願望相一致。他並強調，中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本著客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷。此外，中國外交部副部長樂玉成在第四屆戰略與安全國際論壇的演講中就俄烏衝突指出，現在對俄制裁越來越離譜，竟然把全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，貓和樹都被制裁，俄公民海外資產被無端剝奪。中國駐美國大使秦剛接受哥倫比亞廣播公司訪問時，亦為中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭辯護，認為譴責無助制止暴力，質疑會否對俄羅斯產生任何影響。另一值得關注的是，中央軍委主席習近平日前簽署命令，發布《軍隊裝備採購合同監督管理暫行規定》，自2022年3月20日起施行。《規定》科學規範新形勢新體制下裝備採購合同監督管理工作的基本任務、基本內容和基本管理制度，提高裝備採購質量和效益。



2. 中國海關總署周日（20日）公布的數據顯示，2022年1－2月，沙特重新成為中國最大的原油供應國，12月曾被俄羅斯超越。來自俄羅斯的供應則下降9%，因為進口配額的削減導致獨立煉油商縮減採購。由於烏克蘭危機加劇，全球買家對俄羅斯貨物避之不及，3月份從俄羅斯的進口量可能會大幅下降。但據《路透》報道，俄羅斯石油生產商蘇爾古特油氣公司（Surgutneftegas）正在與中國合作，以繞過西方制裁，保持石油銷售。在中國國家主席與美國總統拜登電話會晤後，國際文傳通訊社（Ifax）周六（19日）引述俄羅斯外交部長拉夫羅夫的話說，在目前的情況下，俄羅斯和中國之間的合作只會愈來愈強。「因為在西方公然破壞國際體系所依據的所有基礎的時候，作為兩個大國，我們當然需要考慮如何在這個世界上生存下去。」另據路孚特Eikon數據顯示，俄羅斯對中國的液化石油氣（LPG）鐵路供應將在3月份比2月份增加兩倍，因對西方目的地出口受阻。



3. 中國證監會去年12月公布境外上市規則建議，規則草案包括要求管理中國公司境外上市的銀行在監管機構註冊等，令西方投行感到無所適從。中央網信辦今年1月還宣布了一項規定，要求所有擁有超過100萬用戶數據的平台公司在境外上市前，都要進行安全審查，這使情況更加混亂。中國監管對於希望在海外或香港上市的內地公司是否會有統一的監管聯絡部門，也沒有明確的說法。一片混沌下，中概股過去數月市值急挫。據《路透》引述兩位消息人士稱，中國證券監管機構在制定境外上市新規則時將解決國際投資者的擔憂。消息人士稱，中證監國際部主任申兵上周四（17日）在亞洲證券業和金融市場協會（ASIFMA）一個線上會議上表示，鑒於對境外上市規則的一些擔憂，「我們肯定將採取明確的行動方向」。申兵補充說，中國不同部門在支持資本市場方面有非常強烈的共識。ASIFMA在對中證監境外上市規則草案的反饋中曾表示，擬議中的準則將「極大地影響境外證券公司和專業人士參與中企海外上市的意願」。



4. 內地的新冠肺炎疫情仍然嚴重，過去一日新增4331宗本土感染個案，包括1947本土確診病例及2384宗無症狀感染個案。吉林省仍然是重災區，新增個案主要集中在吉林市和長春市。吉林市宣布，21日0時至25日0時實施全域「靜態管理」，封控區人員禁止出戶，管控區人員禁止出單元（參加核酸採樣即出即回），形同「封城」。上海疫情升溫，昨日錄得破紀錄758宗本土個案，包括24宗本土確診病例及734宗本土無症狀感染者。上海迪士尼關閉，浦東新區、黃浦區、虹口區等多區上班須持陰性報告。深圳封城滿一星期，深圳市疫情防控指揮部宣布，深圳基本實現社會面動態清零，今日起有秩序恢復社會生產及生活秩序。



5. 有消息稱，中國恒大(03333)將於本周召開全球投資者電話會議，向投資者簡要介紹其今起停牌。值得留意的是，恒大地產集團「20恒大04」持有人會議日前召開，三項議案《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》《關於調整「20恒大04」債券利息兌付安排的議案》《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》均獲得通過。另據《澎湃新聞》從天眼查查詢股權訊息時發現，恒大地產集團於上周四將在南京恒澤房地產開發有限公司的30%股權轉讓予中航信託股份有限公司。在前段時間，恒大集團才剛將廣州南沙陽光半島項目也轉讓給了中航信託。此外，內房陽光城(深:000671)上周一筆本息餘額6.29億元的中票構成實質性違約，其理財產品兌付問題愈發令投資者關注。集團創始人林騰蛟實控的華冕財富周日召開線上投資者見面會，更新理財產品兌付方案:將以實物、現金、債轉股、信託受益權兌付等一攬子兌付方案，盡快完成全體投資人的完全兌付。



6. 國務院副總理胡春華18日表示，要採取過硬措施，增加大豆種植面積，因地制宜擴大油料作物生產，多油並舉全面提高產量，不折不扣完成大豆油料擴種目標任務。胡春華指，擴種大豆油料事關國家糧食安全和群眾營養健康，要加快恢復東北地區大豆面積，大力推廣大豆玉米帶狀復合種植，強化農業科技攻關，充分挖掘各地大豆種植潛力。此外，中國海關數據顯示，2022年前兩個月，中國從巴西進口的大豆較上年同期大幅增加至351萬噸，較上年同期的103萬噸增長241%。乾旱延緩了今年巴西的收割和出貨，使中國的大豆供應緊張，逼使許多壓搾商停產，並將豆粕價格推至歷史高位。然而，巴西大豆到貨量仍高過上年。相反，今年前兩個月中國從美國進口了1004萬噸大豆，較上年同期的1190萬噸減少16%。2021年初，中國增加對美國農產品的採購，以履行其在兩國於2020年1月簽署的第一階段貿易協議中的承諾。



7. 樂視網造假餘波未平，據官媒《證券時報》報道，樂視網財務造假事件涉及的中介機構受到事後監管，負責樂視網IPO的平安證券擬被暫停保薦業務3個月，而負責樂視網再融資項目的中德證券被罰沒近1700萬元。此外，曾任樂視網再融資項目的保薦機構中德證券也於3月20日收到了中證監罰單，被處沒收業務收入約566萬元，並有約1132萬元罰款。另廣東市場監管局公布，早前召開電商平台產品質量監管約談會，與會者包括京東(09618)、唯品會等電商平台，以解決群眾反映網購平台假冒偽劣產品較多、線上線下產品質量不一致、監管不到位、消費維權難等突出問題。此外，微軟（Microsoft）旗下必應（Bing)表示，內地有關政府部門已經要求它在中國將自動搜索建議功能暫停七天。這是去年12月以來，必應第二次暫停該功能。而目前正值中國加強監管技術平台和演算法。



8. 人民幣中間價兩連貶，即期匯率（CNY）周一早亦低開128點子，全日則漲53點，收報6.3588，止步兩連貶。交易員稱，市場繼續關注全球主要央行貨幣政策和俄烏談判進展，短期風險情緒可能反覆，人民幣或更易受資金流向變化影響，匯價彈性料上升。中金公司最新維持對人民幣匯率中期溫和看貶的觀點，預測本周美元／人民幣匯率區間為6.34－6.40。國家外匯局上周五公布的2月結售匯順差規模僅42億美元，環比跌逾八成創10個月新低，受累於貨貿結售匯順差大幅縮水且證券投資時隔八個月由順差轉為逆差。分析認為，進入3月，美聯儲正式開啟加息周期，疊加中國股市劇烈調整，外資流出可能持續，人民幣也面臨回調壓力，不排除3月結售匯順差繼續收窄甚至轉為逆差的可能。



撰文：經濟通中國組

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