《神州經脈》美國對華實施新官員簽證限制 滬指五連升外資續走人

美國聯儲局主席鮑威爾暗示，將比預期更積極收緊貨幣政策，加上俄烏戰爭的不確定性，以及拼多多業績偏弱，反映中概股表現的金龍中國指數收市跌4.3%。滬深股市今早低開，醫藥、半導體領跌，但因地產板塊強力拉升，滬綜指半日穩保不失，午後銀行、保險股拉動，滬綜指向上走，但升幅很快又縮窄，總結全日滬指收升0.19%，連升五個交易日，報3259.86點，深成指一度倒升，最終仍跌0.49%，創業板指挫1.39%。

（資料圖片）

人民銀行周二（22日）在公開市場淨投放100億元（人民幣．下同），兩市全日成交9628億元，按日減少5.2%，不過外資流出情況有所紓緩，全日陸股通淨流出9.22億元。



今日新聞精選



1. 東方航空(00670)(滬:600115)一架波音737客機21日在執行昆明至廣州航班過程中，在廣西梧州墜毀。機上人員共132人，生還機會渺茫。事故打破了中國民航十多年無空難的紀錄，東航目前已經停飛所有737－800執飛航班的飛機。國家主席習近平作出指示，要求全力組織搜救，妥善處置善後，加強民航安全隱患排查。國務院副總理劉鶴和國務委員王勇代表黨中央、國務院，率有關部門負責人趕赴廣西梧州，指導東航客機墜毀事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。失事飛機由中國人保首席承保，中國太保產險跟單承保中國民航聯合保險機隊航空保險。中國平安產險廣東分公司共保東航MU5735機身一切險及責任險。數十家保險公司就事件採取應急預案。此外，網上有自媒體稱，東航在上百億巨虧壓力下嚴控維修費用、壓降成本，將此次墜機事件歸結於東航減少飛機維修費用。內媒引述東航權威人士表示消息失實。不過，民航局已下發多個通知，要求切實加強民航領域安全隱患排查，舉一反三，從飛機保養維修情況、飛行天氣情況、人員資質、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隱患。



2. 美國指控中國跨境打壓人權，對相關中國官員實施簽證限制。在北京，外交部發言人汪文斌表示，美方的聲明充斥著一己偏見和謊言，對中方進行污蔑抹黑，不斷打壓中方官員，違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。中方對此堅決反對。我們敦促美方，切實反省並糾正自身在人權領域犯下的累累罪行，同時客觀、公正看待中國人權狀況，停止對中方蓄意抹黑打壓，立即撤銷針對中方官員的所謂制裁，否則中方必將予以對等反制。美國國務卿布林肯發表聲明，說受制裁人士包括負責或涉及在中國境內外，打壓宗教、少數民族、異見人士及記者等的中國官員，但未有公布受制裁官員人數或名單。美國前特朗普政府已先後就新疆和香港人權問題，限制中國官員簽證，今屆華府則針對跨境打壓人權問題。



3. 國務院總理李克強3月21日主持召開國務院常務會議，確定實施大規模增值稅留抵退稅的政策安排。財政部隨即召開會議，以制度性、階段性、一次性舉措相結合的組合式退稅政策等方式，落實全年增加留抵退稅約1.5萬億元。財政部在按現行稅制負擔50%退稅資金的基礎上，中央財政1.2萬億元轉移支付資金將按時點要求及時下達，包括新出台留抵退稅政策專項資金、其他退稅減稅降費專項資金、補充縣區財力專項資金。首批支持小微企業留抵退稅的專項轉移支付4000億元已於3月21日下午下達。中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，實施留抵退稅新政將會極大減輕企業稅款佔壓，有力緩解企業資金緊張矛盾和融資壓力，為提振市場信心、增強企業活力、穩定經濟發展將起到至關重要作用。會議還聽取了國務院金融委匯報，指出要高度重視國際形勢變化對中國資本市場的影響。堅持發展是第一要務，著力辦好自己的事，堅持穩字當頭、穩中求進，深化改革開放，保持經濟運行在合理區間，科學有效施策，維護資本市場穩定、保持平穩健康發展。



4. 中國恒大(03333)、恒大物業(06666)、恒大汽車(00708)同時宣布延遲公布業績，並繼續停牌，恒大地產亦無法按期發表年度債券報告。據外電引述知情人士表示，中國恒大和財務顧問將於今晚9點舉行投資者電話會議，參會人員有集團執行董事蕭紹恩、非執行董事梁森林以及風險管理委員會委員陳勇，恒大主席許家印並不出席會議。值得留意的是，梁森林為中國信達(01359)旗下香港控股有限公司的董事長。中國恒大表示，考慮到集團目前面臨的經營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人進行溝通，建議增加聘請金杜律師事務所作為法律顧問，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。此外，美的置業(03990)發布公告，公司與建設銀行廣東省分行已簽署數項協議，包括建設銀行將分別授予集團100億元併購融資額度用於集團的併購業務；不低於20億元保障性租賃住房項目貸款支持總額以滿足相關租賃住房項目建設和日常運營等融資需求；及100億元住房按揭貸款專項額度用於集團地產開發項目的個人住房按揭貸款業務。



5. 內地的新冠肺炎疫情仍然嚴重，國家衛健委公布，3月21日，全國新增2338宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例2281宗，吉林仍佔最多有1902宗；廣東25宗，其中深圳市23宗；上海31宗，北京6宗。新增無症狀感染者2432宗，其中本土2313宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有865宗。據福建泉州市新冠疫情防控情況新聞發布會通報，為篩查出潛在的傳染源，泉州市已開展3輪大規模人群核酸檢測，周二6時啟動第4輪。20日以來，泉州市已引入抗原檢測，作為核酸檢測的補充手段，以實現對人群的快速篩查和分流管理。上海市21日新增本土確診病例31例、本土無症狀感染者865例，染疫人數總合創下疫情以來的新高。近日網絡上流傳上海將在閔行區建方艙醫院，對此上海市衛健委主任鄔驚雷表示傳言不屬實，根據目前的疫情需要，上海已先後啟用一些後備的醫療機構比如像周浦醫院，但這些仍舊是傳統醫院。國家衛健委新冠疫情應對工作領導小組專家組組長梁萬年表示，中國具備「動態清零」基礎、條件和能力，包括有效組織管理體系和應急機制，面對反覆、嚴峻形勢，應該堅持有關總方針不動搖。



6. 澳洲幾天前宣布新的對俄制裁手段，涉禁止向俄羅斯出口氧化鋁和鋁礦石。咨詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）周一（21日）表示，這項禁令將進一步擾亂主要鋁生產商俄鋁(00486)的供應鏈和生產。澳洲政府稱，俄羅斯依賴澳洲提供近20%的氧化鋁需求。消息公布後，國際鋁價跳漲。伍德麥肯茲高管Uday Patel表示，此一禁令將使俄鋁難以維持原鋁的正常生產，俄鋁獲得氧化鋁的唯一選擇，愈來愈有可能是通過中國實體採購。「一個可能的做法是中國買家購買氧化鋁，然後經由俄羅斯東部港口重新銷售。」



7. 京東(09618)開始各業務線的裁員，京喜事業群成為重災區。內部知情人士透露，京喜事業群的裁員比例或在10－15%，甚至更多。《36氪》獲悉，截至目前京喜事業群的員工總數在4000人左右，照此換算，此輪京喜事業群的人員優化規模或在400－600人。目前京喜事業群主要包含4大業務：京喜（專注下沉市場，對標淘寶特價板），京喜拼拼（京東旗下社區團購業務）、京喜達快遞以及新通路事業部，其中京喜拼拼是此輪裁員最集中的業務，裁員的首要表現是區域裁撤。據員工透露，除湖北、河南、山東以及北京外，京喜的其他幾大區域都將被裁撤。另一電商平台拼多多披露業績，2021年總營收為939.5億元，同比增長58%；其中去年第四季收入同比增3%至272.3億元，均遠不及2020年同期表現。不過，拼多多已經連續第三個季度實現盈利，去年四季度，歸屬普通股股東的淨利潤為66.2億元，創上市以來新高且超市場預期，而2020年同期則為淨虧損13.76億元。全年則錄淨利潤77.7億元。從活躍用戶和年成交額（GMV）來看，用戶增長明顯放緩，這帶動拼多多上季商品銷售收入為8170萬元，較2020年同期的53.58億元下挫達

98%。



8. 人民幣中間價止步兩連貶，即期匯率（CNY）周二早則低開28點子，全日跌12點，收報6.3600。交易員稱，美匯延續強勢，境內的市場情緒料會受影響，短期匯率彈性會繼續上升。他們也指出，中美利差持續收窄，這會壓低人民幣資產的吸引力，北向資金也偏流出，國內疫情蔓延亦會影響出口，這些都可能會逐漸反應到匯率上；利差收窄也對掉期形成壓制，一年期掉期下破900點關口，創2020年6月上旬以來新低。國金證券首席經濟學家趙偉最新觀點則稱，本輪外資流出引發的人民幣貶值無需擔憂，短期衝擊的持續性較弱，人民幣會快速回歸基本面；中美經濟分化與中國出口高景氣，將繼續對人民幣形成有力支持。

撰文：經濟通中國組

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