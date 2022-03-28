《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單 上海啟半封城A股大致穩

上海新冠肺炎本土確診持續增加，近期新增累計確診已超過萬宗，當地抗疫政策急轉彎，周日晚（27日）、急急通報「動態封城」。上海作為全國重要的金融城市，一直都在強調精準防控，今次在毫無預兆之下實施半封城，對全國金融業務運作的影響未可知，但必定加深外資對中國供應鏈不穩及經濟發展放緩的擔憂。

(CNS圖片)

滬深股市周一早（28日）低開，滬綜指低開0.84%，開市後跌幅快速放大，跌幅一度跌超過1.6%，惟能源、地產及銀行板塊維穩下，中午收市跌幅收窄至約0.1%，全日更倒升0.07%，報3214.5點，三千二幸保不失，不過大盤穩著陸的同時，深市卻在鋰電概念插水下急跌，深成指挫1%，創業板指更瀉1.66%。



人民銀行加碼放水進行1500億元（人民幣．下同）逆回購，加上外資通過陸股通淨流入50.3億元浮現救盤身影，惟資金入市反應審慎，兩市全日成交8704億元，是2月18日以來最低水平，按日減少5.2%。



中國金融四十人論壇在公眾號發表中國金融四十人論壇（CF40）學術顧問、中國社科院學部委員余永定文章稱，俄烏衝突中，美國對俄羅斯採取的金融制裁措施需要引起中國重視。當前中國有大量的海外資產和海外負債，應盡快調整海外資產負債結構，減少美債持有，充分利用好本國儲蓄，將更多的資源用於國內消費和投資。



今日新聞精選



1. 美國聯邦通信委員會（FCC）決定，把中國移動(00941)(滬:600941)、中國電信(00728)(滬:601728)在美國的分公司，及包括俄羅斯的防毒軟件公司「卡巴斯基」等，列入「對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務」清單。FCC指，有受中俄支持的實際企圖透過間諜活動，損害美國利益，措施可以確保美國的網絡免受威脅。FCC去年3月12日最先將華為、中興(00763)(深:000063)、海能達(深:002583)、海康威視(深:002415)和大華股份(深:002236)列入安全風險清單，加上今年新一波制裁，累計目前清單已有七家中企和一家俄企遭列名。被列入清單後，上述公司的設備將被禁止在美國電信網絡中使用，這些公司也將無法獲得新的設備牌照。此外，針對市場近期關注的中美審計監管合作問題，《中國證券報》引述接近監管部門的業內人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正相向而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作。內媒《第一財經》引述接近監管人士報道，中證監經與相關行業主管部門溝通，協調近期對工業用品、超市、震坤行等計劃赴美上市企業提出，俱無異議回覆。



2. 國家衛健委公布，周日全國報告新增確診病例1275例，其中本土病例1219例；與此同時，新增無症狀感染者5134例，其中本土4996例，上海3450例最多。日增3500宗確診再創新高的情況下，上海抗疫政策急轉彎，周日晚急通報周一清晨5時起，以黃浦江為界，分區分批實施全民核酸篩查，整個動態封城由28日開始至下月5日解封。封城期間，上海證券易所正常開市。特斯拉上海工廠據報因此停產四日。上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡表示，通過分析篩查，發現該市疫情呈現區域聚集和全市散發並存兩個特點，有爆發的潛在風險。與此同時，深圳的情況稍好，官方將各類餐飲機構堂食限流從50%提升至75%。此外，彭博經濟研究估計，中國3月官方製造業PMI降至萎縮區間，從2月份的50.2降至49.8。更側重出口的財新製造業PMI也可能降至50以下，而此前一個月曾意外上升。分析認為，過去一段時間對科技重鎮深圳採取的疫情封鎖措施是抑制製造業活動的一個重要因素。研究又預計，中國官方非製造業PMI可能從2月份的51.6下滑至50.6。



3. 據《路透》引述消息人士指，中石化(00386)(滬:600028)暫停與俄羅斯對價值5億美元的投資合作的談判，包括在俄羅斯聯營天然氣化工廠的計劃。中石化原計劃是與俄羅斯最大的石化生產商Sibur合作，開展一個類似東西伯利亞的阿穆爾天然氣化工聯合體的項目，該項目由中石化擁有40%的股份，Sibur擁有60%的股份，預計在2024年投產。不過，中石化總裁喻寶才今日稱，公司目前在俄羅斯的業務沒有資產減值跡象。消息人士指，中國3大能源巨頭均開始評估西方制裁俄羅斯，對公司在當地投資的影響，並成立專責小組，正制定業務中斷及面臨二級制裁的應變計劃。此外，俄羅斯入侵烏克蘭後遭遇西方嚴厲制裁，過去一個月來，已有數十家國際企業撤出該國。一個行業機構表示，俄羅斯正在尋求中國、印度、伊朗和土耳其來填補西方零售公司大批撤離造成的缺口。據報道，俄羅斯購物中心協會（RCSC）稱正在與上述四個國家的相應代表談判，尋找西方品牌的替代品。



4. 太平洋島國所羅門群島證實與中國建立安全夥伴關係，更有媒體引述相關文件稱，中國有可能會在位於澳洲東北方的所羅門群島設立軍事基地。相關消息引發美國盟友澳洲和新西蘭對中國在這一地區影響力的擔憂。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周六（26日）表示，整個太平洋地區都「深表關切」。澳紐過去近十年來在太平洋地區一直保持著強大的影響力，且澳洲長期以來是所羅門群島主要的防衛夥伴，及最大的援助國。莫里森指，將在本周末與領導人進一步討論，並透露澳洲的使團團長已經和所羅門群島總理Manasseh Sogavare舉行了會議。此外，北韓上周發射了一枚新的大型洲際彈道導彈，領導人金正恩說這次試驗旨在展示其核力量的威力，並威懾美國的任何軍事行動。這是北韓自2017年以來第一次完整的洲際彈道導彈試驗。對此，美國國務院發言人波特（Jalina Porter）表示，在北韓恢復洲際彈道導彈試驗之後，中國和俄羅斯應該告訴北韓避免更多的「挑釁」。



5. 中印兩國自2020年中邊境致命衝突以來舉行最高級別官員會晤，此前兩國高級軍官舉行的多次會談收效甚微。中國國務委員兼外交部長王毅上周五（25日）在印度訪問期間表示，中印雙方同意加快解決遺留的個別問題，管控好現地局勢，避免誤解誤判。據報道，印度方面也認為，軍隊早日完全撤離雙方有爭議的邊界是解決兩國間問題的關鍵。王毅在訪問期間會見了印度國家安全顧問多瓦爾及外長蘇傑生等。據外交部引述王毅的話稱，中印雙方要推動邊界問題盡快實現從應急處置轉入常態化管控，堅定不移朝著妥善管控邊境問題的方向努力，尋求公平公正的解決方案。中方歡迎印度發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用。中方也不追求所謂「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用等。王毅此後又到訪尼泊爾，據兩國將進行可行性研究，計劃建設一條跨越喜馬拉雅山脈的高壓輸電線路，以方便電力輸送。尼泊爾總統班達里與王毅會面時指，尼泊爾從中國的發展中受益良多，將始終致力發展對華友好關係，堅定不移奉行一個中國政策。班達里又指，尼泊爾願意與中方推進共建「一帶一路」，將兩國之間的山川變成連結雙方的通道。



6. 國家應急處置指揮部周日下午新聞發布會上公布，東方航空(00670)(滬:600115)飛行事故客機第二個「黑盒」已於周日上午尋獲，所發現的第二個「黑盒」飛行數據記錄器存儲單元外觀較為完好，其他部分損毀嚴重；此外東航表示已正式開始啟動理賠工作。第二個黑盒在周日早上9:20左右於撞擊點東側山坡坡面1.5米土層下被發現，廣西消防搜尋人員已在隨後將其轉交給民航專家，並由民航專家認定其為第二個黑盒。該記錄器存儲單元部分目前已送往北京的專業實驗室進行譯碼工作。失事飛機上共兩部黑盒記錄器，此前發現的一部為駕駛艙語音記錄器，主要記錄駕駛艙的各種聲音；周一發現的為飛行數據記錄器，記錄的則是飛機在飛行中的高度、速度、航向上升下降率等狀態參數。國家應急處置指揮部周六（26日）晚間確認東航失事航班機上132人已全部遇難，包括123名乘客和9名機組人員。周一下午，中共中央政治局召開會議前，經中共中央總書記、國家主席習近平提議，出席會議的中共中央政治局委員等全體起立，向「3.21」東航MU5735航空器飛行事故遇難同胞默哀。



7. 中證監擬於近期推出一系列政策措施，進一步拓寬民營企業債券融資渠道，增強服務民營經濟發展質效。一是推出科技創新公司債券，優先重點支持高新技術和戰略性新興產業領域民營企業發債募集資金。二是進一步優化融資服務機制，將更多符合條件的優質民營企業納入知名成熟發行人名單，提高融資效率。三是發揮市場化增信作用，鼓勵市場機構、政策性機構通過創設信用保護工具為民營企業債券融資提供增信支持，盡快推出組合型信用保護合約業務。四是便利回購融資機制，適當放寬受信用保護的民營企業債券回購質押庫准入門檻。五是鼓勵證券基金機構加大民營企業的業務投入，將在證券公司分類評價、專項業務排名中納入民營企業債券相關指標。六是加強宣傳推介力度，組織主動上門送政策活動，推動投資機構與民營企業「面對面」交流，增進共識與信任。七是提升信息披露質量，強化民營企業債券全流程信息披露。



8. 人民幣中間價止步兩連貶，即期匯率（CNY）周一早則大幅低開123點子，觸及兩周低位後收窄跌幅，全日貶47點，收報3.3702。交易員稱，亞洲時段美指走強至99關口附近交投，疊加上海等地疫情嚴峻抑制境內市場情緒，人民幣低開逾百點後震盪，不過短期看逢高結匯需求仍將限制匯價跌幅。通脹擔憂下市場繼續調整對美聯儲加息的預期，中美利差可能加速收窄或加大資金流出風險，短期人民幣可能穩步向6.4關口回調。對於近期市場對股市下跌或加速資金流出的擔憂，原外管局官員管濤最新撰文指出，外資集中拋售人民幣金融資產，勢必會引起境內股債匯市的連鎖反應。最近的金融市場波動只是一次預演。官濤認為，若不能立即解決外資所擔心或關心的問題，估計即便匯率穩住了，短期內外資也不會回來。更關鍵的問題是，僵化的匯率安排與擴大的金融開放是危險的政策組合。

撰文：經濟通中國組

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