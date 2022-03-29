《神州經脈》內房年終成績表難產 滬疫情失控連推多策 A場偏軟

多家在港上市的內地房地產企業未能在4月前交出去年業績，恐導致集體停牌，引發港股A股內房股價急跌，除了預告會停牌的融創(01918)之外，目前還未公布年績的房企還有中國恒大(03333)、中國奧園(03883)、富力地產(02777)、寶龍地產(01238)、佳兆業(01638)及陽光100中國(02608)，這些企業絕大多數都出現了債務危機。

（資料圖片）

房企危機進一步加劇，加上新一波新型冠狀病毒疫情在內地持續擴散，滬深股市周二（29日）反覆偏軟，一直盤踞在三千二關口上下，最後全日收跌0.33%，報3203.94，保住三千二關；半導體板塊領跌，深成指跌0.46%，創業板指軟0.06%。



金融重鎮上海市從周一（28日）起至4月5日做全民強檢，雖然當局強調不是「封城」，但就以「切塊式、網格化核酸篩查」實施兩段式封控。外電解讀，上海封控對中國和全球的影響將超過深圳封城，兩者合計可能對中國經濟造成2020年第一季度採取全國封鎖措施以來最大的衝擊，並可能危及中國GDP目標。



人民銀行加碼放水，周二再進行的1500億元（人民幣．下同）7天期逆回購利率持平2.1%，淨投放1300億元，惟股市交投繼續轉冷，兩市全日成交8640億元，較上日的低水平再縮水0.7%，刷新今年2月18日以來新低。



今日新聞精選



1. 外媒報道，美國商務部28日表示，將調查中國太陽能生產商是否通過在四個東南亞國家開展業務來非法規避太陽能關稅。調查的結果或導致美商務部對在柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞經營的中國公司生產的太陽能電池組件徵收高額關稅。隆基股份(滬:601012)回應表示，公司有產品從越南、馬來西亞銷往美國，對於美國商務部此次調查，公司一直都在關注。對於調查帶來的影響以及後續結果，公司內部正在評估中。中國外交部發言人汪文斌回應，美方大搞貿易保護主義，將對國際產業鏈、供應鏈的穩定和全球應對氣候變化合作造成干擾和破壞，最後只會反噬自己，損害自身利益。與此同時，針對美國聯邦通信委員會（FCC）以「對美國的國家安全和人員安全造成不可接受的風險」為由將中國電信(00728)(滬:601728)美洲公司列入所謂的「受管制清單」（Covered List）後，該公司表示，FCC的決定泛化國家安全概念，濫用國家力量，缺乏正當理據，損害了中國電信美洲公司的正當權益和聲譽。



2. 上海疫情擴散仍得不到遏制，周一新增本地確診及無症狀感染者近4500宗，再創新高。浦東新區向居民下達「禁足令」，要求居民除核酸採集外一律留家。上海市人民政府最新發布《上海市全力抗疫情助企業促發展的若干政策措施》，在退稅減稅、降費讓利、房租減免、財政補貼、金融支持、援企穩崗等方面出台實施助企政策，包括實施大規模增值稅留抵退稅，延長一批稅收優惠政策等，市政府初步測算，僅稅收相關政策2022年就可以為全市相關行業和企業減負1400億元左右。同時，上海銀保監局印發《關於做好上海銀行業無縫續貸有關工作的通知》，推進無縫續貸方式增量擴面，降低中小微企業綜合融資成本，實現貸款到期和續貸的無縫對接。《通知》提出首期選取轄內15家試點銀行重點推進，力爭首期無縫續貸增量達到100億元，推廣一年左右實現全轄無縫續貸增量達到1000億元，累計幫助市場主體節約成本約10億元，並在上海建立無縫續貸的長效機制。國家衛健委公布，28日全國新增確診1293宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例1228宗；新增無症狀感染者5758宗，其中本土5658宗。



3. 由於去年未經審核年度業績未能於本月31日或之前刊發，融創(01918)將於4月1日上午9時正起在聯交所停牌。集團指，近期因國際評級機構下調其評級引起有關境外貸款問題，正與相關債權人溝通解決方案，及融創房地產境內公開債展期事項等對財務報表影響不確定性，預期無法於本月底前完成去年度財務報表編製，故董事會會議將延期舉行。此外，融創一筆規模40億元的境內債「20融創01」周五（4月1日）臨回售日，據外媒報道，有部分債券持有人不同意融創提出的展期兩年方案，向受託管理人發送臨時議案，要求融創於回售日支付全部利息和80%以上的本金，並要在6月10日或之前支付剩餘本金及對應的利息、罰息等，更要求融創應追加土地使用權、在建工程、股權等資產做擔保。另外，陽光城(深:000671)再有債券本息無法按時兌付。公司2019年度第一期定向債務融資工具（債券簡稱：19陽光城PPN001）應於2022年3月22日支付本息，但截止兌付日日終，公司未能按照約定籌措足額償付資金。上述事項可能觸發境內其他融資工具的相關條款。與此同時，陽光城還有三隻境外債券未能按時支付利息。



4. 市場有傳言監管層對「當前科創板、創業板在審涉及小米產業鏈的項目做了排查，涉小米產業鏈IPO政策受限」，中證監今日迅速回應澄清，明確表示未對小米產業鏈相關企業出台IPO限制性政策，也未開展專項排查。小米公司發言人在官微發布聲明稱，發現有自媒體針對公司生態鏈及相關投資業務發布了大量歪曲捏造、毫無根據的不實謠言，已對該自媒體背後操作者凌建平提起訴訟，將於近期開庭審理。此外，安徽交通一卡通控股有限公司近日發布公告稱，鑒於微信支付手續費不斷上漲，與騰訊(00700)積極協商無果後，將停止提供微信支付服務。運營方表示，平台自3月24日10時起，用戶將可以使用支付寶、銀聯渠道支付相關費用。針對上述情況，內媒採訪了安徽省高速公路聯網運營有限公司相關負責人。該負責人表示，暫停微信支付服務，指的是市民使用ETC預存費用時不能使用微信支付，過收費站手機「掃碼付」還是可以使用微信的，基本上不影響市民出行。微信支付亦回應表示，一直以來，為支持高速行業發展及效率提升，微信支付對於ETC行業相關場景收取優惠費率，遠低於普遍的微信支付行業費率標準。



5. 所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）首次對該國與中國擬議的安全條約發表評論。他認為，其他國家對所羅門群島與中國進行安全談判反應強烈是「非常侮辱性的」。「所羅門並沒有受到新朋友的任何壓力，也無意要求中國在所羅門群島建立軍事基地。」索加瓦雷周二還告訴議會，被泄露的與中國的安全條約文件是一份草案，他不會透露任何擬議協議內容的細節。索加瓦雷向該國議會的議長表示，其無意參與任何地緣政治的權力鬥爭，有強調所羅門群島不會「選邊站」。他已經就此事與澳洲總理莫里森通過短信進行了交流，並給他寫了一封信。澳洲、新西蘭和美國早前對所羅門群島和中國之間可能達成安全協議表示關切，中國有可能會在這個太平洋島國建立軍事基地。新西蘭總理阿德恩周一表示，這將導致「該地區潛在的軍事化」。在北京，外交部汪文斌表示，中國和所羅門群島這兩個獨立的國家開展正常的執法安全合作，符合國際法和國際慣例，有利於增進所社會的穩定和長治久安，也有利於增進地區國家的共同利益，無可指摘。



6. 美國商務部負責出口管理的副助理部長波爾曼（Matthew Borman）周二表示，美國沒有看到任何跡象表明，亞洲國家不遵守對俄實施的出口控制，部分企業甚至在自我制裁。波爾曼補充，主要企業知道，如果他們不遵守規定，他們的業務將面臨重大風險，因為美國可能會採取包括罰款或刑事處罰在內的行動。俄羅斯在半導體等一些關鍵投入方面相當依賴外國供應，所以他認為，如果有不遵守規定的情況，就會比較容易發現，商務部的任務將是追查其源頭。波爾曼稱，美國已經與中國政府官員舉行會談，解釋對俄羅斯的「管制範圍」，並可能對任何被發現違反美國禁令的中國企業採取執法行動。此外，美國五角大樓周一向國會提供了一份國防戰略簡報，中國在簡報中被稱為「最重要的戰略競爭對手」，而俄羅斯被稱為「嚴重威脅」。中國外交部發言人汪文斌表示，美方上述國防戰略報告充滿冷戰和陣營對抗思維，中俄是兩個大國，美國企圖遏制打壓中俄的圖謀是不會得逞的。另美國參議院28日批准一項法案《美國競爭法》，該法案旨在提升美國在經濟與國家安全和外交領域，並針對中國。



7. 東航空難發生後，國家民航局立即啟動I級應急響應，部署開展行業安全大檢查。為切實加強隱患排查，民航局成立督導組，於3月29日-31日赴華北、西南地區開展安全督導。督導組由民航局領導、三總師、民航局各相關司局人員組成。督導將圍繞三個方面進行:一是華北、西南地區迅速傳達民航局近期系列安全工作部署的情況；二是華北、西南地區監管單位按照「六查」要求重點開展轄區督察的情況；三是運輸航空公司從人員資質管理、運行風險控制、飛機持續適航維修等三個方面開展自查的情況，華北、西南地區監管單位以「四不兩直」的形式深入航空公司一線排查隱患、進行檢查的情況，以及年度監察大綱、行政檢查的執行進度。東航失事客機的兩個黑匣子目前均已找到。國家應急處置指揮部周一介紹稱，黑匣子相關譯碼工作正在進行中，但是僅靠黑匣子數據往往不足以還原事件全部真相，因此目前還在盡最大努力收集盡可能多的飛機殘骸和與事故相關的視頻、目擊信息。



8. 投資者預計美國聯儲局會在未來的兩次議息會各加息50個基點，支撐美元持續走強，美匯指數周一再突破99關卡，至99.15，是兩周來最高。不過人民幣中間價表現堅挺，錄兩連揚，即期匯率（CNY）周二早小幅高開11點子，全日跌20點，收報6.3722，錄兩連貶，收盤價創近一周低。交易員稱，美指在99關口上方持堅，人民幣窄幅整理；短期中美利差可能繼續收窄，關注資金流出風險對匯率的壓力。瑞銀財富管理總監辦公室今日發表評論稱，人民幣兌美元匯率即將見頂，二季度主要在6.4－6.45區間震盪，但以貿易加權計算的人民幣匯率有望進一步上行。該行並稱，全球經濟增長放緩和中國加大政策刺激的力度，意味著中國的貿易順差或將見頂。大宗商品進口價格上漲可能導致盈餘逆轉，但其下半年經常帳戶餘額還是有望保持強勁的勢頭。然而，當出國旅遊限制陸續鬆綁，明年服務貿易餘額可能會明顯減少。





撰文：經濟通中國組

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好