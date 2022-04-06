《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花 財新服務業PMI直墜A股維穩

周三（6日）公布的3月財新中國服務業PMI創兩年低，可見多地疫情防控升級令中國經濟發展再度按下刹車鍵，傷害內需之餘還對全球供應鏈帶來負面影響。亞洲開發銀行最新預測今年中國經濟增長5%，低於12月時的預測，並且遠低於2021年的增8.1%。該行認為，在新冠疫情衝擊尚未完全消除之際，烏克蘭戰爭料將打亂亞洲經濟復甦。

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內外夾擊下A股滬深股市再維穩，半導體、軍工、白酒拉跌，房地產及基建板塊早段獨力支撐，午後金融股走高，滬綜指復市首日僅收升0.02%，報3283.43，深成指跌0.45%，創業板指更跌1.24%。



兩市全日成交9661億元（人民幣．下同），較休市前最後一個交易日增加3.3%。外資今日通過陸股通淨流出53.21億元，結束連續三個交易日淨流入。人民銀行今日進行的100億元7天期逆回購，但由於今日有累積4500億元逆回購到期，資金淨回籠4400億元。



國家發改委近日展開密集摸底，地方發展改革委也陸續召開分析座談會，研判一季度經濟運行，部署下一步重點工作。根據這些會議釋放的信號，一季度經濟開局良好，但受疫情以及外部因素等影響，穩增長壓力依然較大。下一階段，保持工業平穩增長、著力抓項目穩投資、扶企紓困等仍是重中之重。



今日新聞精選



1. 周三公布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得42，較2月大幅回落8.2個百分點，為2020年3月以來最低，亦大幅低於市場預期的49.7。此前公布的3月財新中國製造業PMI錄得48.1，同樣落入收縮區間，拖累3月財新中國綜合PMI下降6.2個百分點至43.9，為2020年3月以來最低。從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。3月服務業經營活動指數大幅下降，近七個月來首次低於臨界點，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為2020年4月來最低。服務業成本加速上漲，但向消費端的傳導有限，企業成本壓力增大。3月服務業經營預期指數在擴張區間內回落，降至2020年9月以來最低，並低於長期均值。財新智庫高級經濟學家王?表示，目前國內正面臨2020年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇了中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。



2. 據外電引述美國貿易代表戴琪表示，美國尋求重新調整與中國的商貿關係，而非尋求與對方脫勾。戴琪表明，拜登政府的政策是專注於調整環球經濟的各環節，包括應對供應鏈缺乏透明度、責任承擔及多元性等事宜。華府希望與中國的商貿商討，集中於貿易帶來的改革機遇，以及更策略性的方針，而不是停止貿易或貿易脫勾。與此同時，國務委員兼外長王毅，應約與加拿大外長趙美蘭通電話。王毅說，中加關係近年因為孟晚舟事件嚴重受挫，這宗事件的實質是，美國以脅逼方式打壓中國的高科技企業，這種行為令人不齒，任何國家都不應為虎作倀，助長這種單邊霸凌行徑，任何國家也都有對此作出必要反應的權利。王毅表示，兩國關係的現狀不符合雙方利益，加方應正視問題，同中方相向而行。《新華社》引述趙美蘭表示，加中關係處於困難階段，加方願同中方坦誠相待、相互尊重，本著向前看的精神，推動加中關係逐步重回正軌，建設更具韌性的雙邊關係。



3. 內地新冠疫情失控，周二（5日）新增本土及無症狀破兩萬宗，再創逾兩年來新高。國家衛健委公布，4月5日全國新增確診1415宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例1383宗，吉林仍佔最多有973宗；新增無症狀感染者19199宗，其中本土19089宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多有16766宗。上海昨日新增本土個案再次突破萬人，達到17077宗。浦西原定4月5日凌晨解封，但因上海疫情持續，上海市4日在全市展開新一輪核酸檢測，在檢測和相關工作完成前，上海市宣布將繼續實施封控管理，2500萬人口除因病就醫等外，仍須嚴格落實足不出戶。國務院副總理孫春蘭4日至5日在上海調研指導疫情防控工作並強調，要以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，加快建設方艙醫院，加快拓展集中隔離用房。與此同時，疫情好轉的深圳決定重開電影院等娛樂場所，所有密閉場所按50%限流開放，進出公共場所核酸檢測陰性證明放寬至72小時；學生則將於4月8日起陸續返校。



4. 國際金融協會（IIF）周二發布的一份報告顯示，3月，新興市場投資組合遭遇一年來首次資金外流，受投資者拋售中國資產，以及對近期地緣政治事件的擔憂日益加劇驅動。數據顯示，3月新興市場投資組合淨流出98億美元，2月為流入133億美元。從發展中國家的股票市場流出了67億美元，債券市場流出了31億美元。IIF認為，中國112億美元的債券和63億美元的股票資金外流是一種「前所未有的態勢」，暗示著市場轉變。這是自2020年9月以來，中國股市首次出現資本流出。IIF經濟學家Jonathan Fortun在聲明中表示，盡管現在得出任何明確結論還為時過早，但中國資金外流的時機表明，外國投資者可能正在重新評估自己的風險敞口，偏好可能開始發生變化。此外，自美聯儲3月開啟加息以來，美債收益率一路走升，最新釋放的鷹派信號，令這種勢頭進一步加劇。而中國債市的相對穩定，則導致中美利差不斷被擠壓，10年利差最新收窄至20個基點（bp），創近12年新低，兩至五年則均出現明顯倒掛。



5. 國家商務部表示，今年1至2月，中國服務貿易繼續保持較好增長態勢。服務進出口總額9534.8億元，同比增長33.5%；其中服務出口4675.8億元，增長39.4%；進口4859億元，增長28.3%。服務出口增幅大於進口11.1個百分點，帶動服務貿易逆差下降57.6%至183.1億元，同比減少249.1億元。首二月，知識密集型服務進出口3824億元，增長17.9%。其中，知識密集型服務出口2196.9億元，增長20.3%；出口增長較快的領域是知識產權使用費、電信計算機和信息服務、其他商業服務，分別增長72.1%、25.7%、17.1%。知識密集型服務進口1627.1億元，增長15%；進口增長較快的領域是保險服務，增速達124.9%。旅行服務進出口有所恢復。1-2月，中國旅行服務進出口1497.7億元，增長16.9%，其中出口下降7.1%，進口增長19.1%。



6. 據《彭博》引述消息報道，中石化及中石油等中國石油國企，正與進口商商討以大幅度折扣價格，向俄羅斯購買液化天然氣（LNG）現貨。一些進口商正考慮利用俄羅斯公司作為代表，參與俄羅斯液化天然氣採購招標，企圖隱瞞其他國家政府。此外，4月3日，滿載20.5萬方液化天然氣（LNG）、來自卡塔爾港口的超大Q－Flex型LNG輪成功靠妥董家口經濟區青島LNG接收站碼頭開始卸貨，標誌著山東地區首次接收來自卡塔爾的海外天然氣資源。中國石化去年3月和卡塔爾能源公司簽署了為期10年、200萬噸每年的液化天然氣長期購銷協議。另一方面，中國常駐聯合國代表張軍在安理會會議上表示，有關布烏克蘭查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清，任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。此外，澳洲國防部長達頓周二宣布，提早數年採購遠程打擊導彈，以抗衡中國及俄羅斯的威脅。計劃耗資35億澳元（約206億港元），導彈將安裝在戰機及軍艦上，增強澳洲對潛在敵人的震懾力。



7. 過去幾天包括衢州、秦皇島、大連、綿陽以及蘭州5個城市接連出台房地產政策，對限購限售政策進行了鬆綁或取消。甘肅蘭州最新發布通知，明確提出降低個人購房門檻、提高公積金貸款額度、放鬆區域限購以及放寬限售條件，首套房和二套房貸款首付比例分別降至20%和30%，同時對擁有一套住房並已結清購房貸款的家庭，再次申請貸款購買住房的，執行首套房貸款政策等。盡管這些寬鬆政策並非創新措施，但市場人士認為，鬆綁力度還是比較大，從投地到買樓環節都有一定放鬆。此外，債務違約至今超過一年的華夏幸福(滬:600340)，就在部分債務簽約重組之後出現重大人事變動，公司聯席董事長兼總裁吳向東因個人原因宣布辭職，但據報他仍會留在公司負責後續工作，即處理公司南方總部的資產；同樣辭職的還有聯席總裁俞建，辭職理由也是出於個人原因，辭職後仍會在公司工作。據內媒分析，吳向東此時辭職，說明其在華夏幸福的角色任務基本完成，公司債務重整在正常進行中，預料吳向東的辭職對公司影響應該有限。



8. 美國聯儲局可能最快下月開始縮表，且歐美對俄羅斯實施新制裁令市場避險情緒上升，周二紐約尾盤美匯指數升0.49%，報99.48，盤中更觸及99.526，是2020年5月下旬以來最高。人民幣中間價兩連跌至三周新低，即期匯率（CNY）周三早跟隨低開129點子，全日跌45點，收報6.3636，錄兩連貶，收盤價創3月29日以來逾一周最低。交易員稱，美聯儲官員鷹派言論推動美指跳漲至近兩年新高，人民幣盤初隨中間價走弱，一度大跌逾180點，後隨客盤結匯增多跌幅逐步收窄；料近期仍維持區間震盪，暫無單邊走貶吉祥。中金公司外匯研究員李劉陽最新報告稱，4月期間人民幣的季節性並不明顯、過去10年中有六年出現了人民幣升值；預測4月底美元／人民幣匯率為6.39，區間在6.35-6.45之間。

撰文：經濟通中國組

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