《神州經脈》疫情嚴峻寬鬆政策如箭在弦 聯儲強鷹A場受壓外資走

美國聯儲局放鷹帶來市場震盪，嚇散隔晚美股，連累亞洲股市亦向下，滬深股市受壓，滬綜指早段最多升6點或0.21%，高見3290點，隨後沽壓湧現，各板塊普遍下跌，此前強勢的地產股、石油、電力股大幅走弱，滬綜指收報3236.7點，跌1.42%，終止連升兩日。深成指高見12205點後受壓回軟，收跌1.65%失萬二關；創業板指更跌挫2.1%。

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兩市全日成交9230億元（人民幣．下同），較上一個交易日少4.5%。外資周四（7日）通過陸股通淨流出6.09億元，連續兩個交易日淨流出。人民銀行周四進行的100億元7天期逆回購，資金淨回籠1400億元。



最新召開的國務院常務會議進一步提出「適時靈活運用多種貨幣政策工具」，分析認為人行寬鬆政策或箭在弦上。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室最新評論稱，隨著更多支持性政策發揮作用，中國經濟在下半年有望強勁回升。該行預計今年MSCI中國將實現13%的盈利增長以及中雙位數的回報率。由於政策利好且估值並不昂貴，依然青睞中國股票。



今日新聞精選



1. 綜合外媒報道，美國眾議院議長佩洛西帶領的議員訪問團，將在出訪日本後，於本周日（10日）到台灣訪問，若消息屬實，將會是25年來在任美國眾議院議長首次訪台。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，中方反對任何形式的美台官方往來，美國會是美國政府組成部分，應嚴格遵守美奉行的一個中國原則。佩洛西如果訪台將嚴重損害中美關係基礎，向「台獨」發出錯誤信號，中方堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。台媒指出，4月10日是《台灣關係法》的立法紀念日，佩洛西率團來訪可展現美國國會對台支持，所以台灣當局正在緊鑼密鼓籌備迎接事項。此外，《路透》最新引述消息人士報道，中國當局呼籲國營煉廠謹慎行事，因為西方對俄羅斯入侵烏克蘭而實施愈來愈多的制裁。報道指，國營煉廠將履行現有的俄羅斯石油合同，但將避免簽訂新的合同，儘管價格十分優惠。



2. 人民銀行發布《金融穩定法（草案徵求意見稿）》，首次在法律中，提出設立金融穩定保障基金，明確由國務院金融委統籌管理，作為應對重大金融風險的後備資金。基金由向金融機構、金融基礎設施等主體籌集的資金，及國務院規定的其他資金組成。《金融穩定法》草案徵求意見稿，共六章四十八條，旨在建立健全高效權威、協調有力的金融穩定工作機制，進一步壓實金融機構及主要股東、實際控制人的主體責任，地方政府的屬地責任和金融監管部門的監管責任；加強金融風險防範和早期糾正，實現風險早發現、早干預；建立市場化、法治化處置機制，明確處置資金來源和使用安排，完善處置措施工具，保護市場主體合法權益；強化對違法違規行為的責任追究，進一步築牢金融安全網，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。人行相關人士表示，當前，金融法治建設仍存在不足，在金融穩定方面缺乏整體設計和跨行業跨部門的統籌安排，有必要制定金融穩定法，加強金融穩定法律制度的頂層設計和統籌協調，補齊金融風險防控工作的短板弱項。



3. 內地新冠疫情持續失控，國家衛健委公布，4月6日全國新增確診1323宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例1284宗；新增無症狀感染者21784宗，其中本土21711宗。新增確診加無症狀感染已連續兩日企於2萬宗以上。上海疫情仍然嚴峻，周三新增本土個案近2萬人，並將於周四繼續新一輪全員核酸檢測。國務院副總理孫春蘭周三表示，上海疫情防控形勢嚴峻複雜，需做好各項防控工作刻不容緩，要周密部署、精心組織，有序推進新一輪全員核酸檢測，提升核酸檢測質量和效率，真正實現風險人員早發現、早管控，同時加快建設方艙醫院和集中隔離點。她又指，上海承載聯通內地及國際兩個市場的重要功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障城市核心功能正常運轉，全力守護群眾安康。此外，深圳福田區出台了防疫惠企政策《深圳市福田區穩企惠民紓困「十條」政策》，有針對性地對城中村租戶商戶紓困、惠民紓困、租金減免等10個方面對企業、個人給予支持。其中，福田區工信局面向市民群眾發放1億元消費券和消費補貼，當中的1億元消費惠民「禮包」分為5000萬元汽車消費補貼，以及5000萬元的消費券。



4. 在持續利好政策影響下，一季度房企融資規模較2021年底有所微升。不過，從同比來看，融資規模降幅較大。貝殼研究院的統計數據顯示，一季度房企境內外債券融資累計約1733億元，同比下降43%，降幅較2021年同期擴大20個百分點。從一季度發債情況來看，境內債發行佔比80%，其中，發行人性質為國央企的佔比高達94%。從融資成本來看，境內方面，一季度債券平均票面利率3.65%，較2021年同期下降112個基點，環比上一季度票面利率下降49個百分點。業內人士認為，此前市場寄予厚望的融資增長點，併購債尚未形成規模，短期內對房企整體的融資規模影響有限。對於境內融資成本大降的原因，貝殼研究院認為，利率下降主要受到發債主體企業性質的結構性影響，信用背書優厚的國央企會獲得更高的市場認可，從而獲得相對低廉的融資利率。



5. 國務院總理李克強6日主持召開國務院常務會議，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩崗和培訓力度。部署適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。會議指出，當前一些市場主體受到嚴重衝擊，有的甚至停產歇業，必須針對突出困難加大紓困和就業兜底等保障力度。提高中小微企業失業保險穩崗返還比例，符合條件的地區可從60%提至最高90%；允許地方再拿出4%的失業保險基金結餘用於職業技能培訓，並向受疫情影響、暫時無法正常經營的中小微企業發放一次性留工培訓補助。要適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持等。分析人士認為，人行寬鬆政策或箭在弦上，工具箱內包括結構性寬鬆及降準降息等子彈隨時待發。另據內媒報道，包括工行、建行、中行、中信、招商等內地部分銀行在疫情較嚴重地區實施差異化延遲還貸政策，涉及房貸、消費貸等，具體以當地執行和審核結果為準。



6. 海口市市場監督管理局副局長鄭廷安4日集中約談美團優選、多多買菜、市菜籃子集團、盒馬鮮生海秀店、盒馬鮮生國貿店、大潤發國貿店、大潤發龍昆南店、旺佳旺等8家肉菜電商，要求要履行主體責任、社會責任，要建立檢測機制規範明碼標價，不得隨意漲價，不得隨意提高佣金等費用，要嚴把產品質量關，確保疫情期間食品安全。各電商經營者表態嚴格落實約談會要求，加強與職能部門的溝通聯繫，建立聯合監管監測機制，全力配合開展疫情期間保供穩價工作。此外，內地傳媒報道，上海市政府早上舉行疫情防控發布會，美團(03690)副總裁毛方列席參與。市場分析指，可視作上海市政府認同美團社會價值和防疫工作重要性。毛方在會上表示，針對市民買菜難問題，美團買菜上線社區集單服務，以居民社區為單位開通服務，優先覆蓋封閉社區多、配送壓力大的重點區域，亦從全國各地調配近千人到上海。美團從北京調度一批自動配送車來滬，首批已在浦東新區美團買菜康橋路站投入使用，為附近社區居民配送生活物資。



7. 中國與新西蘭自由貿易協定《升級議定書》周四正式生效。國家商務部表示，《升級議定書》進一步擴大貨物、服務、投資等領域市場開放，進一步提升貿易便利化等規則水平，還新增電子商務、競爭政策、政府採購、環境與貿易等4個章節，更符合現代經濟與貿易發展需要。此外，商務部國際司負責人就中國-新西蘭自貿協定升級議定書生效答記者問表示，自《中新自貿協定》生效實施以來，雙邊貿易實現快速增長，中方已連續多年保持新第一大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大進口來源國。2021年，中新雙邊貿易額再創新高，達247.2億美元，同比增長達36.4%，是2008年自貿協定簽署之初雙邊貿易額的約5.6倍。



8. 美聯儲鷹派信號強烈，美匯逼近100關口，不過人民幣中間價反彈140點止步兩連貶；即期匯率（CNY）周四早亦高開44點子，全日漲2點，收報3.3634，止兩連貶。交易員表示，美聯儲的會議紀要持續提振美元多頭人氣，短期美指或升破100關口，不過人民幣仍相對平穩，短期大概率維持6.34－6.38區間波動。他們並指出，美聯儲大幅加息預期而國內貨幣政策寬鬆預期越來越高，這可能加速收窄中美利差，掉期料在接下來的時間內持續承壓。外資3月以來史無前例的規模撤出中國股債市場，國家外匯管理局有關部門負責人對《財新》獨家回應稱，跨境證券投資短期波動，不意味著長期趨勢變化。目前境內外匯供求基本平衡，從未來趨勢看，外資投資境內資產仍會以增配為主。另據人行公布，截至今年2月末，中國外匯儲備規模為31879.94億美元，按月減少258.37億美元，為連續第三個月下降，且降幅0.8%較上月擴大。



撰文：經濟通中國組

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