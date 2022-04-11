《神州經脈》通脹數據高預期 中美十年債利差倒掛 A場再陷震盪

內地新冠疫情持續嚴峻，繼上海後，廣州周一（11日）起「封城」抗疫；加上中國3月CPI同比漲幅超預期升至三個月高位，類滯脹風險加劇，A股主要板塊幾乎全線下跌。分析人士指出，寬鬆預期短暫落空，疫情封鎖措施加大對經濟下行的憂慮，中美十年期國債利差近12年來首次倒掛，帶動外資持續流出，以及最新的通脹數據，對市場構成多重壓力。

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滬深股市周一早低開，之後滬綜指跌幅不斷擴大，午後跌勢加劇，收跌2.62%，報3167.13點。深成指報11520.21點，跌3.67%，創業板指跌破前低2462.17點，創2020年7月以來新低，收挫4.2%。各板塊普遍走低，房地產股下跌；煤炭、水泥、有色金屬股偏軟。



人民銀行周一連續6日進行100億元（人民幣．下同）7天期逆回購；公開市場本周合計1900億逆回購和MLF到期。兩市全日成交增4%至9637億元。中國和美國10年期國債利差近12年來首次出現倒掛，令市場擔憂人民幣計價資產吸引力減弱；外資今日通過陸股通淨流出57.62億元，連續四個交易日淨流出。



今日新聞精選



1. 受國內疫情、國際上俄烏衝突帶動全球糧食和能源等大宗商品價格上漲，國家統計局公布，2022年3月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲1.5%。漲幅較上月擴大0.6個百分點，創去年12月以來三個月新高，且高於市場預期的漲1.2%。全國工業生產者出廠價格（PPI）同比上漲8.3%，漲幅較上月回落0.5個百分點，為連續第五個月升幅收窄，創11個月新低，惟仍高於市場預期的漲7.9%。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，據測算，在3月份1.5%的CPI同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.4個百分點，新漲價影響約為1.1個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續保持穩定，3月份同比上漲1.1%，漲幅與2月份相同。PPI方面，從環比看，PPI上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點；PPI同比漲幅回落則主因去年同期基數較高。分析認為，目前國內輸入性通脹風險增，類滯脹壓力大，但降準作用不大，人行可能更青睞增加貸款供應。



2. 人行最新公布的3月信貸數據普遍超預期。3月末，廣義貨幣（M2）餘額249.77萬億元，同比增長9.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.3個百分點，亦高於市場預期的增9.2%。當月，狹義貨幣（M1）餘額64.51萬億元，同比增長4.7%，增速與上月末持平，比上年同期低2.4個百分點。3月份，人民幣貸款增加3.13萬億元，同比多增3951億元，環比3月更多增1.9萬億元或1.54倍，多於市場預期的增2.675萬億元。一季度人民幣貸款增加8.34萬億元，同比多增6636億元。初步統計，3月份，社會融資規模增量為4.65萬億元，比上年同期多1.28萬億元，環比2月多增3.46萬億元或2.9倍，亦顯著多於市場預期的增3.7萬億元。2022年一季度社會融資規模增量累計為12.06萬億元，比上年同期多1.77萬億元。截至今年3月末，社會融資規模存量為325.64萬億元，同比增長10.6%。



3. 針對中美對上市公司的審計爭議，繼日前中國證監會公布鬆綁的境外上市監管新規意見稿之後，中證監主席易會滿9日再釋出善意，他表示，將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，保持境外上市渠道暢通，支持中國企業依法合規利用兩個市場、兩種資源更好發展。按照「尊重國際慣例、遵守國內法規」的原則，推動中美審計監管合作取得成果，為資本市場高水平開放構建可預期的國際監管環境。易會滿強調，資本市場高水準開放的步伐不會變，中國證監會將抓緊研究推出新一輪自主開放的務實措施，穩步擴大滬深港通標的範圍，推動滬港通、深港通機制拓展優化，穩步擴大商品和金融期貨市場的雙向開放，進一步豐富國際化品種供給，全面提升資本市場互補的競爭力。



4. 內地新冠疫情持續，周日（10日)新增本土及無症狀逾2.7萬例，連續六日破2萬，再創疫情爆發以來單日新高。上海疫情仍然嚴峻，昨日新增本土個案逾2.6萬人，達到26087宗，本土病例連續第10日創新高。國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，周日接受央視訪問時，就上海本輪疫情的防控難點等問題作出回應，並強調上海已出現廣泛社區傳播，必須採取更果斷堅定的措施。廣東省昨日全省新增本土確診病例19宗。廣州市提升疫情防控，周一零時開始，市民非必要不離開廣州，需要離開的要有48小時核酸陰性證明。全市中小學周一起一連七日暫停課堂教學。佛山周日報告8宗無症狀感染後，該市五區（禪城區、南海區、順德區、高明區、三水區）今起陸續開展全區核酸檢測。不過，疫情逐步緩和的吉林省，決定逐步推進商貿企業復商復市。



5. 深圳市七屆人大二次會議今早開幕，深圳市市長覃偉中作政府工作報告時表示，將按照市場化、法制化原則，穩妥處置恒大集團(03333)等房地產企業債務風險。報告設定今年經濟社會發展的主要預期目標是:地區生產總值增長6%左右。新增境內外上市公司30家以上，新培育「獨角獸」企業5家；加大以先進製造業為主的工業投資力度，建成投產中芯國際12英寸線、華星光電T7二期等項目，全年工業投資增長12%以上。另據內媒報道，蘇州市房地產市場和交易管理中心確認，從周一起蘇州市開始調整限售政策，二手房限售由5年改為3年。多地樓市吹暖風，今年以來，截止到4月5日，超65個城市出台樓市鬆綁政策，政策鬆綁內容主要涉及放鬆限購、取消或放鬆限售、降首付比例、降房貸利率、公積金貸款優惠、購房補貼、房企資金支持等。整體政策放鬆力度加大、速度加快。



6. 疫情在經濟發達地區多點散發增添中國經濟下行壓力。國務院總理李克強主持召開專家和企業家座談會稱，當前國內外有些突發因素超出預期，對經濟平穩運行帶來更大不確定性和挑戰；政策舉措要靠前發力、適時加力，已出台的要盡快落實到位，明確擬推出的盡量提前，同時研究準備新的預案。李克強指出，要推動平台經濟健康持續發展，穩定和帶動就業；對耐用消費品消費、受疫情影響還貸困難的消費者，要研究相應的金融支持政策。「著力穩增長，保持經濟運行在合理區間主要是穩就業、穩物價，就業穩，民生才有保障，穩增長也有支撐。」至於穩定物價，李克強表示，必須抓住糧食生產、能源保供、物流暢通等關鍵。要不誤農時抓好春耕生產，做好農資產品尤其是特殊品種保供穩價工作，確保全年糧食豐收。進一步釋放煤炭先進產能，落實支持煤電企業多發電的政策，保障能源穩定供應。



7. 內地持續執行嚴格防疫措施，深圳市、吉林省、上海等地都相繼封城一周以上，其中上海與吉林是主要車廠和汽車零件供應商的生產重鎮。電動車廠蔚來(09866)表示，因疫情爆發導致零件供應出現問題，公司被逼暫停生產，而特斯拉（Tesla）、福士（volkswagen）中國車廠部分廠房也因應政策必須關閉。另據內媒引述長城汽車(02333)(滬:601633)相關負責人表示，當前，受上海、江蘇、吉林等多地疫情影響，長城汽車多家零部件供應商受到波及，導致工廠產能受限。不過，工廠目前未出現停產。乘聯會最新公布，3月內地乘用車市場零售157.9萬輛，同比下降10.5%，環比增長25.6%。1－3月累計零售491.5萬輛，同比下降4.5%，同比減少23萬輛，總體走勢低於預期。其中，新能源乘用車批發銷量45.5萬輛，同比增長122.4%，環比增長43.6%，環比增幅接近於前幾年度。1－3月新能源乘用車批發119萬輛，同比增長145.4%。



8. 中共中央及國務院發布，關於加快建設全國統一大市場的意見，提出要加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，全面推動中國市場由大到強轉變，為構建高水平社會主義市場經濟體制提供堅強支撐。與此同時，國家發改委經濟貿易司周日在中國物流與採購聯合會組織召開物流行業企業座談會，分析了當前新冠肺炎疫情對物流行業影響的突出問題，提出了相關政策建議。座談會由發改委經濟貿易司副司長張江波主持，中國物流與採購聯合會副會長賀登才及部分分支機構負責人與10家現代物流重點聯系企業的代表參加會議。賀登才呼籲在符合國家防控要求的前提下，盡快放開物流作業人員，疏通道路堵點，解封物流節點，讓專業的人干專業的事。



9. 儘管美匯指數上周五（8日）突破100關口，中美10年期國債利差近十二年來首次倒掛，不過人民幣中間價仍三連揚至逾一周高；即期匯率（CNY）周一早低開13點子，全日跌62點，收報6.3699，錄兩連貶，收盤價創3月29日以來近兩周新低。交易員表示，美債收益率上行支撐美元指數高位震盪，中美利差快速收窄對人民幣造成貶值壓力，不過短期匯價料仍能延續相對平穩走勢。他們並表示，國內疫情嚴峻引發供應鏈擔憂，短期中國出口可能面臨下行壓力，另外周一股市重挫也再度加劇資金流出風險，關注市場情緒變化。據《路透》上周根據中債登最新數據計算，境外機構投資者3月連續第二個月減持中國銀行間債券，規模982億元，環比增近五成。中金公司最新觀點認為，人民幣匯率在跌破關鍵的技術支撐前，或仍保持區間運行，預測本周美元人民幣匯率區間為6.35－6.40。

撰文：經濟通中國組

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