《神州經脈》國產遊戲版號重啟發放 維穩盤出擊滬指企穩三千二

A股市場周二（11日）遭遇小股災，周二再進一步下跌，午後維穩盤出動，金融、白酒板塊拉漲，外資全日從陸股通淨流入A股91.37億元（人民幣．下同），規模創近兩周新高。滬綜指午後由跌倒升，尾盤企穩三千二，收報3213.33點，升1.46%。深成指全日升2.05%，創業板指更漲2.5%。

（資料圖片）

早段成交偏悶，午後交投氣氛有好轉，全日兩市成交9165億元，但仍較上日成交減少4.9%。



今日新聞精選



1. 上海新冠肺炎疫情嚴峻，「封城」持續，美國務院網站「中國旅行建議」最新顯示，國務院命令駐上海總領事館領區的非緊急美國政府僱員，及所有家屬撤離，意味著此前宣布的「授權撤離」升級為「強制撤離」。美方稱，本次撤離因上海新冠肺炎感染病例激增，以及中國抗疫限制措施的影響。在北京，外交部發言人趙立堅今日表示，中方已就美方此前授權撤離其駐上海總領館部分人員和家屬表明了立場，不管是「授權撤離」，還是「強制撤離」，都是美方自己的決定。中方對美方把人員撤離問題政治化、工具化表示強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。美方應當立即停止抹黑中方防疫政策，停止借疫情搞政治操弄，停止對中國污蔑抹黑。趙立堅在例行記者會上再次為「動態清零」政策辯護，認為相關防疫規定是基於科學和專家意見，符合中國實際和世界衛生組織指導原則，有力地保障了在中國居住生活的中外公民生命安全和身體健康，為全球抗擊疫情作出了重要貢獻。



2. 內地新冠疫情持續，衛健委新聞發言人米鋒表示，防控正處於關鍵緊要時期，要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖。國家衛健委公布，4月11日全國新增確診1272宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例1251宗，上海佔最多有994宗；新增本土無症狀感染23295宗，其中上海佔最多有22348宗，廣東19宗。上海昨日新增本土個案逾2.3萬人，數字稍見回落。上海疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝昨宣布，已劃定首批分區防疫名單，上海將按「封控區」、「管控區」、「防範區」，實施分區分類差異化防控。衛健委新聞發言人米鋒今日表示，2月26日至今，上海累計治愈出院本土病例986宗。截至目前已從全國16個省份調派醫務人員4萬餘名和每日238萬管核酸檢測的能力支援上海，和上海的醫務人員一起開展新冠肺炎醫療救治和核酸檢測等工作。



3. 國家新聞出版署時隔超過8個月後，周一（11日）重啟發放國產遊戲版號，本次獲批的45款遊戲中，5款為客戶端遊戲（電腦遊戲），一款Switch主機遊戲，其餘39款均為移動遊戲（手遊），包含心動公司(02400)的《派對之星》、創夢天地(01119)的《小心火燭》及百度(09888)旗下《進擊的兔子》。金山軟件 (03888)旗下西山居開發的電腦遊戲《劍網3緣起》、游族網絡(深:002174)手遊《少年三國志:口袋戰役》、三七互娛(深:002555)的《夢想大航海》、吉比特(滬:603444)的手遊也榜上有名。中信證券研報指出，2022年首批國產網絡遊戲版號恢復發放，肯定了遊戲行業過去8個月以來的整改效果，遊戲行業整體有望回暖。未來遊戲行業將更傾向於高品質內容，研發能力強勁的頭部遊戲公司有望維持競爭力。



4. 內房陽光城(深:000671)董事近期紛紛售股籌資還債，但隨著境外債違約造成連鎖效應，無法抵擋的違約潮如約而至。該公司最新公布，因未能按期支付境外債券利息，致使公司債務融資工具「20陽光城MTN002」加速到期，公司未能獲得對該債券交叉保護條款的豁免，即未能足額償付「20陽光城MTN002」本息合計7.86億元。陽光城表示，上述的事件可能觸發境內其他融資工具的相關條款。與此同時，再有二線城市放鬆樓市限購政策，據內媒從南京市六合區房產交易管理中心確認，從當日起，外地戶籍購房者，可在南京市六合區限制購買一套房。此外，正在實施債務重組的內房華夏幸福(滬:600340)昨晚(11日)在微信號刊文稱，一季度債務重組簽約達到半數，成功實現首次現金兌付。據《彭博》引述至少五家境內債券持有人表示，在與公司簽訂債務重組協議後，已收到債券本金1.3%的現金兌付款。



5. 國務院總理李克強周一在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會指出，要高度警惕國際國內環境一些超預期變化、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰；要穩住經濟基本盤，保障基本民生，深化改革開放，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾。抓好春耕生產和農資保供穩價。保障電力煤炭等能源穩定供應，加快釋放國內先進煤炭產能。確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。此外，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制印發通知要求，各地區、各部門全力保障貨運物流特別是醫療防控物資、生活必需品、政府儲備物資、郵政快遞等民生物資和農業、能源、原材料等重要生產物資的運輸暢通，切實維護人民群眾正常生產生活秩序。



6. 中證監、國資委、全國工商聯三部門發布通知，提出12條舉措支持上市公司發展，維護資本市場穩定。舉措包括：鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，增加資本市場投資，特別是優質上市公司的股票投資；鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃，支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購；堅持「房住不炒」，支持上市房企積極向新發展模式轉型。《通知》稱，鼓勵上市公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃。支持符合條件的上市公司為穩定股價進行回購。依法支持上市公司通過發行優先股、債券等多種渠道籌集資金實施股份回購。鼓勵大股東、董監高長期持有上市公司股份，在本公司股票出現大幅下跌時積極通過增持股票的方式穩定股價。審慎制定減持計劃，嚴格遵守關於減持的披露、數量、價格、時間要求，規範、有序減持。



7. 海關總署將於周三（13日）公布中國3月進出口數據。據《路透》綜合19家機構預估中值顯示，3月國內疫情反彈、且主要波及的是東部沿海省份，疫情和封控措施必然對出口相關經濟活動造成擾動，俄烏衝突也給全球經濟帶來負面衝擊，預計3月以美元計價出口同比增速降至13%，將是2020年10月以來最低增速（今年1－2月出口同比增16.3%）。與此同時，需求走弱也影響進口，不過大宗商品價格上行將形成一定支撐，預計3月美元計價進口同比增8%，為2020年12月以來最低水平（今年1－2月進口同比增15.5%）。機構料當月貿易順差將從上月的歷史高點1159.5億美元回落至224億美元，為去年3月以來最低。瑞銀首席中國經濟學家汪濤稱，儘管據報深圳和上海的港口仍維持正常運營，到3月疫情對物流和生產帶來擾動，可能影響外貿增長表現。不過，中信證券首席宏觀分析師程強指出，3月八大樞紐港口外貿集裝箱吞吐量同比增長3.9%，較2月加快1.2個百分點。考慮到港口本身有出口貨源儲備，預計疫情對外貿出口整體影響較有限。



8. 受美國聯儲局鷹派訊號推動，美元周一紐約尾盤繼續保持在2年高位。人民幣中間價止步三連漲，跌至近一周低，即期匯率（CNY）周一早跟隨低開41點子，全日跌12點，收報6.3711，錄三連跌，收盤價續創3月29日以來兩周新低。交易員稱，美國通脹數據公布前美指重新站上100關口，人民幣略承壓；短期美元強勢及中美利差收窄料繼續對匯價造成壓力，不過境內結匯需求仍會限制回調幅度。近期俄烏戰事推高能源價格，美國3月通脹或創多年來新高，這將強化美聯儲積極收緊政策的預期，而中國貨幣政策料維持寬鬆立場，利差仍有收窄空間料擾動市場情緒。內媒熱議中美國債利差倒掛，《中國證券報》引述多家機構指出，中美利差倒掛可能仍會持續一段時間，但中國貨幣政策「以我為主」的取向不會發生變化。機構認為，未來人民幣匯率可能面臨一定的貶值壓力，但出現大幅貶值的風險可控。

撰文：經濟通中國組

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