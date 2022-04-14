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《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈

14/04/2022

 　　周三（13日）召開的國務院常務會議指出，鼓勵撥備水平較高的大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度。公開市場周五（15日）有1500億元（人民幣．下同）中期借貸便利（MLF）到期，市場預計這將是最近的政策觀察窗口，人行可能通過降準置換MLF。彭博經濟學家曲天石更預計，人行最早周四（14日）宣布降低金融機構存款準備金率，並於周五生效。此外，不少經濟師預期MLF利率下調5至10個基點。

 

（資料圖片）

　　國務會議還指示要促進消費，進一步加大出口退稅等政策支持力度，確定加大金融支持實體經濟的措施，還要促進醫療健康、養老、托育等消費，及鼓勵汽車、家電等大宗消費，禁止各地新增汽車限購措施，支持新能源汽車消費。


　　降準預期燃點，加上政府重提支持消費，多個板塊受利好拉漲，包括白酒、券商、地產、消費等板塊，拉動滬綜指半日升0.7%突破三千二，午後升幅進一步擴大，全日收漲1.22%，報3225.64點；深成指升1.27%，創業板指午後一度倒升，全日仍跌0.02%。


　　香港復活節假期明日開始，陸股通今日起暫停交易。兩市全日成交8701億元，按日減0.4%，維持低水平。

今日新聞精選

1. 美國財長耶倫在華盛頓一個智庫發表演說，呼籲中國協助結束俄烏戰事，否則可能影響本身的國際地位，又警告如果有國家破壞西方對俄羅斯的制裁，將會面對後果。耶倫表示，熱切期望中國善用與俄羅斯的特殊關係，促成正面發展，協助結束俄烏戰事，指如果中國不尊重烏克蘭的主權與領土完整，將不能期待國際社會尊重中方未來就這些原則提出的任何訴求。對此，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在給《路透》的一份聲明中表示，中國堅決反對將中俄關係與烏克蘭危機練習起來，強調中方「致力於勸和促談」。中國外交部發言人趙立堅則認為，處理國際關係不應有雙重標準，俄方的合理關切也應得到尊重。耶倫在答問環節還表示，美國需要致力同中國合作，避免全球金融體系兩極化。她又關注中國的防疫封控措施，造成供應鏈混亂，可能損害全球經濟復甦。此外，商務部新聞發言人束珏婷表示，俄烏衝突以來，有個別外國企業違反正常的市場交易原則，脅逼中國企業「選邊站隊」。中方對此反對，並將採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

2. 美國證劵交易委員會（SEC）周二（12）依據《外國公司問責法》（HFCAA）再將12家中概股公司加入摘牌風險名單，是3月以來第四批被納入名單的中概股，其中包括中國互聯網門戶搜狐。該公司周三晚表示，不打算對SEC的臨時認定提出異議，並正在探索可能將ADS退市的選項。公告強調，公司不能向投資者保證，退市或採取的替代方案（如有）不會對ADS市場價值產生不利影響。搜狐亦正在探索其他行動方案，但尚未確定公司可能採取的行動。另據外電引述知情人士透露，總部設於美國的全球最大晶片設計企業新思科技，因被指向華為旗下的海思其提供晶片設計和軟件，幫助海思通過中芯國際(00981)(滬:688981)生產晶片，目前正在接受美國商務部調查。根據美國有關禁令，美國企業在未取得授權下，被禁止向華為及中芯國際出售敏感技術。新思科技在中國及澳門均設有研發中心。

3. 內地新冠疫情持續，周三新增本土及無症狀突破2.9萬例，再創疫情爆發以來單日新高。國家衛健委公布，全國周三報告新增確診病例3020例。其中境外輸入病例21例；本土病例2999例，上海2573例佔最多；新增無症狀感染者26391例，其中本土26318例，上海25146例繼續領先。疫情封控措施嚴重打擊交通運輸行業，官方數據顯示，3月份，51個城市完成客運量環比增加0.4億人次、增長2.6%，同比去年3月減少5.7億人次、下降26.3%。上海新增本土陽性個案近2.7萬宗，國務院副總理孫春蘭4月11日至12日繼續在滬調研，稱要以快制快，堅決徹底遏制疫情擴散蔓延勢頭。商務部新聞發言人束?婷表示，近期，國內疫情呈現點多、面廣、頻發的特點，對內外資企業的生產經營活動造成了一定影響。對此，中國政府設立重點外資項目工作專班，商務部會同有關部門和地方積極採取措施幫助企業解決可能面臨的困難和問題，特別是幫助疫情重點地區的外資企業，協調解決復工復產、人員入境、物流運輸等方面的具體問題。

4. 據《彭博》引述知情人士報道，中央紀律檢查委員會等機構參與了近期對馬雲旗下螞蟻集團與金融機構及國有企業等業務往來的調查，中紀委正試圖釐清理清螞蟻集團的影響力，包括其與銀行和國有企業業務往來的具體程度。消息又指，中紀委參與了今年2月的全面排查，這亦是對前杭州市委書記周江勇腐敗案調查的一部分。螞蟻集團和阿里巴巴集團的總部均設在杭州。報道提及，中國檢察機關本周起訴周江勇收受巨額賄賂，但未在通報中提及任何公司。此外，中國證監會京監管局發布關於對聯想控股股份有限公司(00992)採取責令改正行政監管措施的決定，發現公司存在定期報告披露不及時、臨時報告披露不及時等問題。要求公司立即開展全面整改，並於收到該行政處罰之日起30日內提交書面整改報告。聯想回應稱，已對下一步整改工作進行部署安排。

5. 商務部發布，今年一季度，全國實際使用外資3798.7億元人民幣，同比增長25.6%；折合美元為590.9億美元，同比增長31.7%。高技術產業引資增長較快，高技術產業實際使用外資1328.3億元人民幣，同比增長52.9%。其中，高技術製造業增長35.7%，高技術服務業增長57.8%。商務部新聞發言人束?婷今日表示，外貿發展的環境更趨嚴峻複雜，面臨諸多風險挑戰。從國際看，全球供應鏈瓶頸仍未緩解，通脹壓力上升，主要經濟體貨幣政策趨緊，全球經濟和貿易增速下降。商務部將持續密切關注形勢變化，抓好已出台穩外貿政策的落地見效，研究切實有效的新政策，打通堵點、解決難點、消除痛點，全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通，為外貿企業紓困解難，努力保持全年外貿運行在合理區間。此外，3月31日，商務部召開汽車產業鏈外資企業座談會，與會外資企業評價，看好中國長期穩定發展的經濟前景和市場潛力，堅持把中國作為最重要的海外市場之一。

6. 國新辦就打擊治理電信網絡詐騙犯罪工作舉行發布會，人民銀行支付結算司司長溫信祥表示，商業銀行、支付機構要充分發揮大數據、人工智能等技術手段，提升風險識別、攔截精準性。加強對虛擬貨幣等新型領域風險防範，全方位堵截犯罪資金。同時，商業銀行、支付機構按照便利度不減、風險防控力度不減，優化服務要加強、風險管理要加強，這「兩個不減、兩個加強」原則，在風險防控同時為人民群眾提供便捷的支付服務，避免「一刀切」防控過度影響正常業務。同時，繼三大金融行業協會後，中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會發布關於規範數字藏品產業健康發展的自律要求，抵制無序炒作，引導合理預期。此外，全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉今日表示，即將提請全國人大常委會會議三審的期貨和衍生品法草案將完善對衍生品交易的監管，進一步明確境外機構在境內市場營銷活動的管理規則，維護境內交易者合法權益。

7. 國家主席習近平4月10日至13日在海南考察時指出，要繼續抓好海南自由貿易港建設總體方案和海南自由貿易港法貫徹落實，把支付集成創新擺在突出位置，強化「中央統籌、部門支持、省抓落實」的工作推進機制，確保海南自由貿易港如期順利封關運作。他還強調，要聚焦發展旅遊業、現代服務業、高新技術產業、熱帶特色高效農業，加快構建現代產業體系。要加快科技體制機制改革，加大科技創新和成果轉化力度。要突出陸海統籌、山海聯動、資源融通，推動城鄉區域協調發展。要著力破除各方面體制機制弊端，形成更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放格局。應對疫情方面，。要堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，抓細抓實疫情防控各項舉措。嚴格落實常態化防控措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

8. 歐洲央行將於周四舉行議息會，歐元反彈，美匯指數在紐約尾盤跌0.45%，自2年高位回落至99.84。人民幣中間價兩連漲至近兩周新高，即期匯率（CNY）周四早小幅高開15點，全日則跌49點，收報6.3704。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，考慮到中美利差較低、出口增速可能放緩，預計今年底人民幣兌美元將逐漸貶至6.5。此外，國家外匯管理局資本項目管理司副司長查曉陽表示，繼續推進境內金融市場雙向開放，研究出台熊貓債相關外匯管理制度；完善境外機構投資者投資中國債券市場資金管理。

 

撰文：經濟通中國組

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