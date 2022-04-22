《神州經脈》中概退市風暴五度擴圍 維穩力不從心滬指周挫近4%

中概股自美退市風險擴大，由美回流的中概股知乎(02390)周五（22日）早香港掛牌首日，遇上美國證監會（SEC）周四（21日）晚再出招贈慶，將其與另外16家中概股一併列入「預定摘牌名單」。滬深股市昨日大跌，中證監同日召開全國社保基金和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會，要求機構投資者增強投資能力，擴大權益投資比例。中證監主席易會滿周五再主持召開黨委會議，傳達貫徹周五上午國務院金融委專題會議精神，會議強調要及時回應市場關切，引導市場預期，激發市場活力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行。

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滬深股市周五早低開，之後在國家隊支持下一度上攻3100關，午後反覆轉上，滬綜指午後重上3100點，不過，維穩力量不足，最後收升0.23%，報3086.92點，3100關得而復失，結束五連跌；全周累挫3.9%。



深成指周五仍跌0.29%，創業板指收跌0.69%，報2296.6點，再創下2020年6月以來新低。



兩市周五成交按日縮12%至7533億元（人民幣．下同），為近一年低；不過，外資大舉入場，從陸股通淨流入67.65億元。



瑞士瑞聯銀行（UBP）亞洲高級經濟學家Carlos Casanova周五在其評論中指出，該行把中國第二季GDP按年增速預測由4.5%調降至3.5%，低於市場預估的4.6%，並認為市場定價目前還沒有反映國內經濟活動在第二季轉弱的因素，預料在當局於下半年推出更多刺激措施之前，A股總回報、信貸困境和人民幣將承受更大壓力。



今日新聞精選



1. 隨著能源、食品和其他基本商品成本的上漲，通脹成為美國政府目前面臨的嚴重問題之一，其處理方式亦將影響拜登政府在今年11月中期選舉前的支持率。據《路透》引述美國主管國際經濟事務的副國安顧問辛格暗示，美國可能降低對自行車或服裝等一系列非戰略性中國商品的關稅，以幫助對抗通脹。辛格在一次公開活動中指出，前特朗普政府徵收的關稅可能給了政府一些談判籌碼，但這些關稅沒有戰略目的。美國可以利用關稅來推進戰略優先事項，例如加強關鍵供應鏈，保持美國在基礎技術方面的傑出地位，並支持國家安全。另據日媒《朝日新聞》21日援引多名政府消息人士稱，日本防衛大臣岸信夫計劃於5月上旬訪問美國，並與美國防長奧斯汀舉行會談。預計日美兩國防長將圍繞俄烏軍事衝突、朝鮮核武器和導彈研發，以及中國崛起等議題進行溝通，並確認深化日美同盟關係等。



2. 中概股自美退市風險擴大，美國證劵交易委員會（SEC）周四再公布將17間中概股公司列入「預摘牌名單」，為3月以來第五批，包括周五在港上市的知乎(02390)、理想汽車(02015)等。17間公司還涉貝殼、瑞幸咖啡、中比能源、尚乘集團、百世集團、中網載線、萬春醫藥、極光移動、中國食品、諾華家具、LOVARRA、Scientific Energy、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group等中概股。這17隻股份可於5月12日前提交證據，以證明不具備被除牌的條件。根據SEC網頁顯示，目前有11隻股份列入確定除牌名單（Conclusive list），包括百勝中國、和黃醫藥、微博、富途控股、愛奇藝、百度、百濟神州、再鼎醫藥、盛美半導體、凱信遠達醫藥及Nocera。在博鰲亞洲論壇2022年年會「中國資本市場開放進行時」分論壇上，對於中概股下跌的問題，中國證監會副主席方星海表示，回應稱，中美審計監管合作談判進展非常順利，很有信心在不久的將來達成協議。



3. 國務院副總理韓正21日在海南博鰲出席博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式，集體會見論壇理事和戰略合作夥伴代表，並同中外企業家代表座談。韓正表示，當前中國經濟下行壓力進一步加大，主要是受新的不確定因素影響。今年中國宏觀經濟政策力度更大，更突出對實體經濟和基層的支持，發力更加靠前。他還表示，堅持打造市場化法治化國際化營商環境，對各類市場主體一視同仁，在涉企政策制定中，充分聽取企業家的意見和建議。中國對外開放的大門會越開越大，歡迎世界各國企業來華投資興業，分享中國發展紅利。人行行長易綱周五在一個分論壇上表示，中國貨幣政策的首要任務是維護物價穩定，今年糧食生產和能源供應對物價穩定非常重要。金融服務高度重視農業生產，以及煤炭、石油、天然氣等重要能源的生產和進口。此外，國務院副總理胡春華21日到中國農業生產資料集團公司督導農資供應工作。他強調，要不誤農時抓好春耕生產，確保春耕農資供應充足、流通順暢、到位及時，為實現全年農業穩產增產目標任務提供有力保障。



4. 上海衛健委公布，周四上海新增本土新冠肺炎確診病例1931例和無症狀感染者15698例，共計17629例。截至目前，上海本輪疫情累計報告陽性感染者已超過41萬例。以全國計，周四新增本土及無症狀逾1.8萬例。上海市政府公布，將從周五起開展社會面清零攻堅九大行動，包括繼續實行社區管控、連續五日進行檢測篩查等，力爭早日實現社會面清零。上海市副市長張為周五在上海疫情防控發布會上表示，自本周一以來，上海劃定的666家重點企業已有70%實現了復工復產，企業的產能利用率也在不斷提高。上海市經信委主任吳金城稱，本輪疫情對全市工業經濟運行造成很大影響，3月上海工業產值同比下降7.5%，造成一季度全市規上工業總產值增長僅4.8%，增速放緩。北京方面，朝陽區今日發現1例新冠核酸檢測初篩陽性，現住朝陽區?頭西里38號樓。朝陽區已第一時間啟動應急響應，對任?頭西里38號樓進行臨時管控，同時採取相關流調排查和核酸檢測措施。北京昨日亦新增1例本土確診病例。



5. 國家外匯局公布，按美元計值，2022年3月，銀行結匯2580億美元，售匯2313億美元，結售匯順差268億美元。2022年1－3月，銀行累計結匯6603億美元，累計售匯6015億美元，累計結售匯順差587億美元。就美國加息縮表力度明顯超出市場預期，國家外匯局副局長、新聞發言人王春英在國新辦發布會表示，對於一個經濟體的國際收支和跨境資本流動來說，美聯儲加息的確是一個重要的外部影響變量，但是根本因素還是自身宏觀基本面和市場基礎。就中國來講，近年來中國外匯市場韌性不斷增強，有基礎和有條件適應本輪美聯儲政策調整。至於海外股債資金近期大舉流出人幣市場，外匯局透露，3月下旬債券和股票項下外資淨流出比中旬環比下降39%和44%，流出規模下降。4月以來進一步緩和，而且部分交易日恢復了流入。王春英又預計，直接投資項下還會呈現資金淨流入。此外，當前境內主體外匯存款在7000億美元以上，這也屬於歷史高位，可以有效平抑部分匯率調整，有助於人民幣匯率總體穩定和外匯市場平穩運行。



6. 中國近年推行「一帶一路」戰略，但被西方社會指責是向部分發展中國家設債務陷阱，一大例證是位於南亞的斯里蘭卡近日來陷入沉重的經濟危機。在博鰲亞洲論壇2022年年會「一帶一路：合作發展的新實踐」分論壇上，博鰲亞洲論壇副理事長、中國金融學會會長周小川認為，「債務陷阱」這種說法是個別媒體或者國家抹黑中國。周小川表示，中國絕大部分對外投資項目都是對債務國有長遠好處的項目。當然，在這個過程中，確實有一小部分項目會遇到困難，或者受疫情因素影響，對此，應該精心找出辦法來解決，緩解「一帶一路」國家的債務問題，而避免具有不良動機的抹黑。周小川認為，債務問題和債務重組的問題比一般人所想像的更加複雜。它需要針對不同情況制定不同方針，同時，還要貼近市場、貼近投資人和金融機構，設身處地去考慮問題，要貼近債務國的具體情況來進行設計，很難說有一個特別公式或者妙方適用於所有國家。



7. 中國恒大(03333)旗下恒大地產集團發布公告稱，定於2022年4月25日至4月26日召開「21恒大01」持有人會議，審議調整債券利息兌付安排的議案等。其中，發行人申請將本期債券於2021年4月27日至2022年4月26日期間的利息支付時間，調整至2022年10月27日完成支付，如發行人未能如期完成上述利息支付，應根據逾期天數，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金；以及要求發行人承諾本期債券不逃廢債，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，應及時制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議，並嚴格落實和執行償債方案。「21恒大01」於2021年4月27日完成發行，發行規模高達82億元，票面利率7%，債券期限五年，附第三年尾發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。此外，內房陽光城(深:000671)的母企福建陽光集團在上海證券交易所披露公告，公司通過境外全資子公司Yango（Cayman）Investment Limited完成在境外發行三期債券，未能按期償付應付款項，合計5.95億美元。



8. 美國聯儲局主席鮑威爾周四暗示下月加息半厘，美匯維持強勢；人民幣中間價三連挫，周五再瀉近500點子至逾半年低。即期匯率（CNY）周五小幅高開10點子後繼續下插，全日挫375點，收報6.4875，錄四連貶，收盤價創去年8月23日以來八個月新低，四日累計跌幅達1177點。交易員表示，離在岸人民幣本周以來快速下跌，美元／人民幣期權波動率快速回升，風險逆轉指標反映市場貶值預期有所升溫，不過目前未結匯頭寸仍不少，估計調整走勢也會反復。另外，即期成交量略有萎縮，或表明接近關鍵點位市場驅動匯率繼續貶值的動力也有所下降。此外，基於中國多地出現疫情及面臨經濟增長的挑戰，加上美聯儲展示出更鷹派的態勢，瑞銀財富管理將人民幣兌美元今年6月的目標價從此前6.40下調至6.55；將今年9、12月及明年3月目標原來同為6.45，最新下調至6.50。

撰文：經濟通中國組

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