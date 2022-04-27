《神州經脈》首季規上工企利潤增速環比回落 滬指止瀉收復兩千九

美聯儲下月加息半厘似乎已經沒有懸念，外圍急跌，拖累滬深股市在連破數個關鍵點位後，周三（27日）早繼續低開，之後表現反覆，盤中低見2863.65點，刷新自2020年5月以來新低，但午後大市畫風急轉，資金從陸股通大幅流入，軍工、半導體、鋰電等板塊暴力拉漲，滬綜指不但倒升更愈漲愈有，全日收升2.49％，終止兩日暴跌，報2958.28點，收復二千九。深市亦大起大落，午後隨著多個科技板塊坐火箭，深成指全日收漲4.37％，創業板指飆5.52％，雙雙刷新逾三年來最大單日升幅。

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兩市全日成交9177億元（人民幣．下同），按日增加9.4％，資金從陸股通淨流入43.6億元，盤中曾經淨流入超過50億元。



瑞銀證券中國策略分析師孟磊周三在瑞銀媒體電話會議上表示，目前A股市場估值已達到很低的水平，但短期內股指難以出現明顯的上修，因為企業盈利預期低迷、流動性沒有進入股市，且政策發力不及預期。預計二季度市場將處於底部盤整，如果把疫情控制住，且政策寬鬆力度更加積極，市場將在三季度出現反彈。



澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬在一份報告中寫道，中國強勁的經常帳戶盈餘和疲軟的內需表明經濟同時面臨內部和外部失衡，重振內需是恢復平衡的唯一途徑。他認為，中國經濟不會從人民幣走低獲得太多助益。預計當局將使用更多刺激措施，以減輕最近因Omicron變異株疫情導致封控的影響，今年仍可以實現GDP增長5.5％的目標。



今日新聞精選



1. 國家統計局發布數據顯示，2022年首季全國規模以上工業企業實現利潤總額1.96萬億元，按年增長8.5％，增速比首兩個月回升3.5個百分點，但較去年第4季回落3.8個百分點。期內，規模以上工業企業實現營業收入31.27萬億元，按年增長12.7％；營業收入利潤率為6.25％，按年下降0.24個百分點。其中，煤炭開採和洗選業利潤總額按年增長1.89倍，石油和天然氣開採業增長1.51倍，汽車製造業則下降11.9％。其中，採礦業實現利潤總額3835億元，按年增長1.48倍；製造業實現利潤總額1.47萬億元，下降2.1％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額982.5億元，下降30.3％。統計局工業司高級統計師朱虹解讀指，一季度減稅降費、助企紓困多措並舉，工業企業利潤保持平穩增長。但也要看到，外部輸入性通脹壓力加大，新冠肺炎疫情多點散發，給工業經濟平穩發展帶來諸多挑戰，企業生產經營困難增多。



2. 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，將在未來幾周內公布美國國家安全戰略，以應對中國對全球秩序構成的威脅。布林肯出席美國參議院外交事務委員會聽證會時表示，會與日本、台灣、荷蘭等合作，確保先進晶片與生產能力不會落入北京，但他強調美國在晶片產業上，較中國仍有好大優勢。布林肯又指，華府高度關注所羅門群島早前與中方簽訂的安全合作框架協議，已派出一個高級代表團前往當地，所羅門群島總理索加瓦雷誓言中方不會在當地設立軍事基地，華府會繼續密切注視當地形勢發展。此外，無人機製造商大疆創新科技宣布，公司內部正在重新評估不同司法管轄區的合規要求。在目前的審視期間，大疆將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務活動。此前烏克蘭政府官員宣稱，大疆提供的產品對烏克蘭軍方和平民存在「安全風險」。不僅如此，他們還對俄羅斯有效使用大疆設備表示擔憂。



3. 內地新冠確診數字有所回落，周二（26日）新增本土及無症狀逾1.4萬例。周二上海市新增本土新冠肺炎確診病例1606例和無症狀感染者11956例，共計13562例。截至目前，上海金山區、崇明區、奉賢區、松江區和青浦區已達到過社會面清零目標。上海衛健委副主任趙丹丹今日在上海疫情防控發布會上表示，自今日起至30日，上海將採用「核酸＋抗原」組合方式，分區開展篩查工作，並根據檢測結果，動態調整「封控、管控和防範」三區範圍。國台辦發言人馬曉光今日表示，日前，上海市發布首批復工復產「白名單」，其中有11家台企，已安排封閉管理生產或正在陸續恢復生產。昆山市發布第一批60家「無疫企業」，其中含22家台企，可在閉環管理等前提下申請復工復產。北京方面，26日新增31例本土確診病例和3例無症狀感染者。周三起，通州全區中小學停課。另據內地傳媒報道，公安部近日下發通知，要求全國公安機關深入貫徹落實黨中央決策部署，充分採取更加精準有效措施，更好地投身疫情防控和維護穩定工作。



4. 國家主席習近平26日主持召開中央財經委員會第十一次會議，研究全面加強基礎設施建設問題。習近平強調，基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要統籌發展和安全，優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式，構建現代化基礎設施體系，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。會議指出，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設的重點，著力提升網絡效益。發展分布式智能電網，建設一批新型綠色低碳能源基地，加快完善油氣管網。加快構建國家水網主骨架和大動脈，推進重點水源、灌區、蓄滯洪區建設和現代化改造。要加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設，布局建設新一代超算、雲計算、人工智能平台、寬帶基礎網絡等設施，推進重大科技基礎設施布局建設，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設，布局建設一批支線機場、通用機場和貨運機場等。



5. 巴基斯坦南部卡拉奇大學附近26日發生懷疑自殺式炸彈襲擊，一輛載有孔子學院職員的汽車遇襲，至少4人喪生，包括3名中國公民。中國駐巴基斯坦大使館證實，3名死者都是卡拉奇大學孔子學院的中方工作人員。事件發生後，中巴雙方都對此進行了強烈譴責。在北京，外交部發言人汪文斌於今日的例行記者會上重申，這是一起蓄意預謀、針對中國公民的自殺式恐怖襲擊事件，恐怖分子的目標直接指向教師，性質十分惡劣，行徑令人發指，中方對這起重大恐襲事件表示強烈譴責和極大憤慨。汪文斌強調，中巴鐵桿友誼牢不可破，中巴雙方將合作全力追凶，恐怖分子必將付出沉重代價。當地分離武裝組織「俾路支解放軍」對此事件承認責任。據《美聯社》報道，與中國有關的組織，過往多次成為「俾路支解放軍」襲擊目標，原因與中國在當地的「一帶一路」發展項目有關，當地分離主義者曾多次批評當地人無法在項目中得益。巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫當地時間26日表示，他將主持召開一次會議，以制定保障在巴中國等外國公民安全的計劃。



6. 中國恒大(03333)旗下恒大地產集團26日晚間發布公告稱，「21恒大01」債券持有人會議表決通過3份議案，包括《關於調整「21恒大01」債券利息兌付安排的議案》《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。《關於調整「21恒大01」債券利息兌付安排的議案》發行人申請將本期債券於2021年4月27日至2022年4月26日期間的利息支付時間，調整至2022年10月27日完成支付，如發行人未能如期完成上述利息支付，應根據逾期天數，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金；以及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》，要求發行人承諾本期債券不逃廢債，在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，應及時制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議，並嚴格落實和執行償債方案。此外，今年22城首輪集中供地交易已經完成過半，整體表現冷熱不均。據《證券日報》報道，截至4月26日，據諸葛找房數據研究中心統計，22城中已有13城完成首輪集中供地拍賣，共計攬金約3002億元，平均溢價率為4.61%。



7. 中證監發布《關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見》，提出要壯大公募基金管理人隊伍，提高中長期資金佔比，持續推動保險、理財、信託等各類資管機構提高權益投資實際佔比，並實施長周期考核。意見提出，穩步推進高水平開放。支持對中國資本市場具有長期投資意願的優質境外金融機構設立基金管理公司或擴大持股比例，鼓勵行業積極借鑒境外先進資產管理經驗和有益業務模式。支持符合條件的基金管理公司「走出去」，依法設立境外子公司，提升服務境外投資者及全球資產配置的能力。繼續推動擴大QDII額度，拓寬公募基金海外市場投資渠道。穩步有序推動產品雙向開放，持續推進內地與香港基金互認業務，穩妥拓展ETF互通機制，支持符合條件的公募基金參與粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點，推動股票ETF納入內地與香港股票市場互聯互通標的。



8. 市場對聯儲局加息的預期繼續推升美元匯價，而美股三大指數大跌，資金流入美元避險，亦是美元持續走強的原因之一，美匯指數突破102，再創逾兩年高。人民幣中間價迎六連貶，刷逾一年新低；即期匯率（CNY）周三早低開122點子，全日跌96點，收報6.5569，創去年4月9日以來逾一年新低。交易員稱，避險情緒及美聯儲加息前景助力美匯站上兩年高位，目前市場對中國經濟增長憂慮延續，短期美元兌人民幣交易區間可能繼續上移動。他們並表示，市場忌憚監管層仍有較多政策工具應對人民幣快速貶值，短期匯價大跌走勢或難再現，不過美聯儲下月大幅加息可能性高，人民幣料面臨較強外部壓力。渣打銀行認為，二季度人民幣表現將遜於美元及一籃子貨幣，將二季度末美元兌人民幣匯率預測修正為6.7，三季度末為6.65和今年底為6.6。東方匯理銀行稱，中國出口商過去兩年積累了大量美元收入，隨著美元/在岸人民幣走高，對沖比率可能上升。對中國實體來說，資本外流限制仍然相對嚴格，外流需求可能相對受抑。



撰文：經濟通中國組

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