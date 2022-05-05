《神州經脈》財新服務業PMI大走樣 更多中概入美臨時摘牌名單

美國聯儲局一如預期減息0.5厘，創22年來最大加息幅度，不過符合市場預期，加上中國官方罕有在假前公布有關中央政治局會議的報道，對股市進行緊急維穩。滬深股市勞動節假期後復市反復向好。軍工、房地產和消費股領漲，新能源汽車及旅遊板塊則走勢疲弱。

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滬指滬指延續反彈走勢，盤中漲超1％，收市仍漲0.68％，報3067.76點。深成指升0.23％，報11046.38點。創業板指因寧德時代(深:300750)業績大走樣，一度跌超3％，隨後震盪回升跌幅收窄，收跌1.33％。不過國家隊維穩無助交投，全日兩市成交9010億元（人民幣．下同），按日少6.6％，外資金淨流出23.6億元。



今日新聞精選



1. 隨著防疫措施收緊，4月服務業經營活動受到的負面影響擴大，行業景氣度在收縮區間進一步下降。5月5日公布的4月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得36.2，較3月下降5.8個百分點，連續第二個月創2020年3月以來新低。此前公布的4月財新中國製造業PMI降至46.0。兩大行業景氣度繼續在收縮區間下探，拖累4月財新中國綜合PMI下降6.7個百分點至37.2，同樣為2020年3月以來最低。從分項數據看，服務業供需收縮幅度擴大。4月服務業經營活動指數、新訂單指數繼續在臨界點以下回落，均創下2020年3月來新低。4月服務業就業指數較3月略有下降，連續第四個月處於收縮區間。服務業投入價格維持上漲，出廠價格由升轉降，導致企業成本壓力進一步加大。財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月局部疫情持續，製造業、服務業景氣度亦持續轉弱，服務業收縮更甚。市場需求承壓，外需惡化，供給收縮，供應鏈受阻，物流時間延長，積壓工作增加，工人返崗困難，通脹壓力持續，市場樂觀情緒低於長期平均水平。



2. 美國證券交易委員會5月4日依據《外國公司問責法》（HFCAA）再將88家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單。第六批公司包括在港雙重上市的京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、網易(09999)、小鵬汽車(09868)、蔚來汽車(09866)、華能國際(00902)、中國鋁業(02600)、中通快遞(02057)、攜程(09961)、中國東航(00670)、中國南航(01055)、中國移動(00941)、中石化(00386)、上海石化(00338)、中石油(00857)、廣深鐵路股份(00525)、中人壽(02628)、寶尊電商(09991)，除此之外還有滿幫集團、騰訊音樂、拼多多、汽車之家、華住、有道、虎牙、科興等共88家。至此，該名單目前已擴容至128家。SEC稱上述公司可提交申辯證據的截止時間為今年5月25日。財聯社引述中金公司有關專業人士表示，名單近期增加較快，主要與近期上市公司披露財報時間點較為集中有關。理論上講，在雙方監管部門就中美審計監管合作達成協議之前，大部分中概股公司都會進入該名單。



3. 內地通報新冠確診數字再回落，周三（4日）新增本土及無症狀逾5000宗。在上海，新增感染連續多天回落，周三新增4651宗病例，包括261宗確診，其餘為無症狀感染；再多13名患者死亡，死者分別40歲至100歲，全部有嚴重慢性病。上海市長龔正周三視察疫情防控工作時說，當前疫情防控仍處於持續攻堅、不進則退的關鍵時期，要加快清零攻堅進度，提高防控措施的針對性和有效性，聚焦老舊小區、城中村、大型企業和工地等重點位置。北京疫情延續，北京衛健委通報，4日北京新增42例本土確診病例和8例無症狀感染者。北京巿政府新聞發言人徐和建表示，暫時延續五一假期社會面有關防控措施，繼續暫停演出場所、娛樂場所、互聯網上網服務場所和健身房等室內體育場所經營活動。即日起，朝陽區從事洗浴、足療服務的相關經營主體將暫停營業。此外，美國國務院4日表示，國務卿布林肯新冠病毒檢測結果呈陽性，症狀輕微，正居家工作。據報道，他原訂於當地時間周四發表美國對華新政策演講，已延後並擇日宣布。



4. 據英國《金融時報》引述消息人士稱，由於中國視像監控設備製造商海康威視(深:002415)被指涉及在新疆侵害維吾爾族人權的行為，美國計劃對海康威視擴大制裁，所有使用海康威視產品或與該公司合作的企業甚至政府，都可能在美國的制裁範圍之內。據報目前全球有超過180個國家都在使用海康威視生產的監控鏡頭，包括美國自身，美國政府已提前向其盟友通報其制裁計劃，不過美方目前還未作出最終決定。中國外交部發言人趙立堅周四（5日）就此回應，對有關報道表示嚴重關切，正在密切關注有關動向。趙立堅強調，中方堅決反對美方利用人權等借口，濫用國家力量和國內法無理打壓中國企業。關於美方所說的中國企業侵犯新疆穆斯林的人權，中方已經多次闡明有關立場，美方的說法完全是世紀謊言，是對中國的抹黑和污蔑。他重申，美方應該嚴肅對待中方關切，停止以各種借口制裁打壓中國企業，損害中方利益的霸權行徑，中國政府將堅定維護中國企業的正當合法權益。



5. 內地嚴格的防疫限制和市民擔憂感染風險而居家不出，內地「五一」勞動節假期的旅遊和消費支出大幅下滑。文化和旅遊部表示，「五一」假期5天，全國國內旅遊出遊1.6億人次，同比減少30.2％，按可比口徑恢復至疫情前同期的66.8％；實現國內旅遊收入646.8億元人民幣，同比減少42.9％，恢復至疫情前同期的44％。此外，根據中指院監測數據，2022年五一假期五天期間（4月30日－5月4日），重點監測城市新建商品住宅成交面積較去年五一假期下降52.3％。多數代表城市新房成交規模同比下降，其中武漢、蘇州、溫州同比下降均超五成。該機構認為，當前政策環境已明顯改善，部分熱點城市市場信心有所修復，但受疫情反復等因素影響，政策效果尚未明顯傳導至市場。隨中央政治局會議最新定調，要求支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。多地在「五一」假期前後加速出台各項房地產紓困政策。



6. 美國對華的懲罰性關稅將於7月自動屆滿，美國貿易代表處表示，正就措施進行評估和諮詢，如果有需要可以延長。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中美經貿合作的本質是互利共贏，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美方單方面加徵關稅不利於中國、不利於美國、不利於世界。美國前特朗普政府指控北京竊取美國知識產地和強逼美國企業技術轉移，自2018年起對中國徵收懲罰性關稅，涉及每年約3500億美元的中國進口商品。此外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和美軍參謀長聯席會議主席米利上將（Mark Milley）周二（3日）出席參議院撥款委員會小組聽證會時表示，美國國防部的主要軍力布局重點仍鎖定對抗中國咄咄逼人的霸凌行為。根據美國五角大樓今年3月向國會提交的《2022年國防戰略》報告，美國國防部把中國視為「意義最重大的競爭對手」。對此，趙立堅表示，美高官擔心的是美式霸權受到影響，美國應該做的是摒棄冷戰思維和霸權，直面客觀理性看待中國國防力量發展。



7. 中國恒大(03333)旗下恒大地產公告稱，「19恒大01」2022年第一次債券持有人會議已召開，審議通過三項議案。其中，決定將「19恒大01」於2021年5月6日至2022年5月5日期間的利息支付時間，調整至2022年11月6日完成支付（如遇非交易日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。如發行人未能如期完成上述利息支付，應根據逾期天數，每日按應付未付金額的萬分之五支付違約金。上述事項的調整，不觸發本期債券相關違約責任。「19恒大01」發行規模150億元人民幣，票面利率6.27％，期限四年，到期日為2023年5月6日。此外，上海建工(滬:600170)今日召開2021年業績說明會，有投資者詢問關於公司工程領域涉及的多項恒大集團的訴訟事項，上海建工董事長徐征表示，針對高風險房企的違約事項，公司堅持採取法律手段催討糾紛款項，主張優先受償權，保全相應資產確保債權安全。



8. 美國聯儲局一如預期決定加息半厘，將聯邦基金利率目標範圍上調到0.75至1厘，是2000年5月以來最大加息幅度，符合市場預期。而且，聯儲局主席鮑威爾暗示，暫不考慮一次過大幅加息0.75厘，導致美元回落至一周低點。五一長假後首日復市，人民幣中間價止步八連貶，反彈逾500點；即期匯率（CNY）周四早未有跟隨，低開80點子後再度下插，全日挫358點，收報6.6224，收盤價再創2020年11月12日以來近一年半新低。交易員表示，隔夜美聯儲如預期計息後美匯回落，但中國經濟前景仍令人擔憂。周四官方中間價略強於預測，或顯示人行有意穩定市場預期，但離岸價較在岸價仍偏弱。法國興業銀行亞太區首席經濟學家姚煒等人在周四的報告中稱，人民幣近期下跌速度過快，短期內有望出現反彈；但因經濟承壓，且未來半年內美元料持續走強，都可能令人民幣繼續下跌，預計三季度內有望跌至6.8元觸底。

撰文：經濟通中國組

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