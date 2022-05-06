【英國加息】鄭廣復：英鎊短期仍有沽壓 咩位有支持？

嘉賓：經濟通資深市場分析師 鄭廣復

昨天（6日）英倫銀行（BOE）議息後，貨幣政策委員會（MPC）以6對3票通過加息0.25厘，將基準利率上調至1厘的2009年以來高位。該3名MPC委員建議大幅加息半厘。



BOE在會議聲明中指出，俄羅斯入侵烏克蘭令環球通脹壓力加劇，且對英國及全球經濟前景造成實質性損害，俄烏戰事及中國的新冠疫情發展都令供應鏈阻斷的憂慮加深。BOE預期英國今年首季GDP增長0.9%，較2月時的預測強勁，第二季則料僅增長0.1%，BOE行長貝利更預期2023年將會收縮0.25%，但強調英國不會陷入技術性經濟衰退（連續兩季收縮）。



另外，英國3月份通脹率達到7%，較2月時預測高1個百分點，這主要因為環球鹿源價格及商品貿易價格大幅上升，近期的升勢主要因為環球需求轉向耐用品，以及供應鏈受阻所致。BOE預期指標利率將於2023年中升至2.5厘，之後才逐步回落至2%，通脹率則預期在今年第二季升至9%以上，到今年第四季時平均通脹率將略高於10%。



雖然BOE的議息投票結果反映委員傾向更大幅度加息，但經濟衰退的預期導致英鎊受壓，兌美元大跌逾300點子，昨天最低跌至1.2326。然而，不論是受到突如其來的脫歐衝擊，或是2020年新冠疫情的突襲，英鎊兌美元都未曾在月線圖收低於1.20，加上BOE有能力對市場變化作出快速反應，預期1.20仍將是英鎊兌美元的強力支持位，中線料維持在1.20至1.30之間波動。

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