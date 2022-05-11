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內地新增新冠個案回落航空股造好　惟恐續受困人幣走弱

11/05/2022

      受內地堅持「動態清零」政策及人民幣匯價連日走弱影響，中資航空股股價連連下挫，惟近日內地新增新冠病例持續減少，憧憬市民出行意欲增加，航空股今日(11日)終借機反彈，其中國航(00753)更曾升逾半成。

 

 

(Shutterstock圖片)

 

上海無症狀感染個案跌至千多宗　惟白雲深圳機場4月客量大降

 

      國家衛健委公布，內地昨(10日)新增324宗新冠確診個案，包括302宗本土病例，其中上海228宗、北京24宗、河南22宗、廣東10宗，而新增無症狀感染個案1603宗，上海佔1259宗。相比周日(8日)新增415宗確診個案，包括401宗本土病例，而新增無症狀感染個案3918宗，其中上海佔3625宗，可見昨日新增個案明顯回落。


　　不過，白雲機場(滬：600004)昨晚公告，4月起降架次11359架次，同比下降71%；旅客吞吐量69萬人次，同比下降86.58%。深圳機場(深：000089)4月旅客吞吐量108.87萬人次，同比下降73.52%；航班起降架次1.45萬架次，同比下降53.37%。另早前文化和旅遊部表示，五一假期5天，全國國內旅遊出遊1.6億人次，同比減少30.2%，實現國內旅遊收入646.8億元人民幣，同比減少42.9%。

 

世衛建議內地放棄清零策略　惟中央強調堅持不動搖

 

     中央仍堅持動態清零，但世衛總幹事譚德塞在一場新聞發布會上表示，清零策略不可持續，過渡至另一政策非常重要，已向中國專家表達了相關意見。世衛緊急項目執行主任瑞安亦指，任何抗疫政策除了要考慮對一國經濟的影響，亦要考慮對人權的尊重。惟內地有研究指，如果中國不採取防控措施就放棄動態清零政策，或引發大量Omicron變種病毒感染個案。

 

人幣中間價四連貶創逾年半低　人行或在必要時介入

 

　　另外，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7290，較上個交易日跌156點子，錄四連貶，刷2020年10月16日以來近19個月新低，上個交易日報6.7134。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開73點子，報6.7300，上個交易日即期匯率收盤報6.7227。美匯指數維持在接近104關口前徘徊，在昨天紐約收市報103.93，升0.18%。人民幣連日貶值，對持有不少美元債務的航空股不利。


　　瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰發表報告指，隨著中美利差擴大和中國出口增長疲軟，人行沒有進一步干預的情況下人民幣已經跌破了6.7，預計人行將在必要時介入來控制人民幣貶值節奏，並在美元沒這麼強勢的時候，選擇更合適的時機讓人民幣籃子釋放貶值壓力。工銀國際首席經濟學家程實近日接受《21世紀經濟報道》訪問時則稱，在逆周期、跨周期政策的調節下，中國經濟相對全球的比較優勢有望凸顯，對人民幣匯率仍將形成有力支撐。不過，瑞銀將人幣年底時的預測目標，由原來的6.6降至6.9，又料人幣兌美元有機會在年中跌穿7算。

 

　　國航今日升4.32%收報5.07元，最多升5.97%高見5.15元。擬非公開發行A股募集150億元人民幣的東航(00670)曾升逾2%，收市則升0.77%報2.63元。南航(01055)亦升2.3%報4元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

 撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2022 19:03
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