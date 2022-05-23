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人幣反彈創兩周高　惟疫情下經營困難　中資航空股難受惠

23/05/2022

　　人民幣匯價兩連漲創兩周新高，本應對持有大量美元債務的內地航空公司最有利，但三大中資航空股仍受內地疫情影響，早前公布的4月份運營數據慘淡，縱將獲當局現金補貼，但有券商料其今年將繼續錄虧損，東航(00670)及南航(01055)今日(23日)股價偏軟，國航(00753)則跌逾1%。

 

(Shutterstock圖片)

 

人幣中間價兩連漲　中金：受惠疫情改善人行降LPR

 

      中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.6756，較上個交易日升731點子，實現兩連漲，創5月6日以來兩周新高，升幅創2005年7月22日以來最大，上個交易日報6.7487。美元熱度有所消退，停止連續6周漲勢，美匯指數於上周五(20日)紐約尾盤回落至103.03，是2月以來最差單周表現。


　　中金公司最新周報總結稱，上周人民幣匯率大幅反彈，推力主要來自國內疫情改善，另外美元走弱也助力匯價回升，還有上周人行下調LPR帶來經濟信心企穩也幫助人民幣反彈；中國經濟基本面等積極的因素正在增多，這或將利好人民幣匯率；本周中國經濟數據公布較少，人民幣匯率或更受美指走勢影響，波動區間為6.60至6.77。

 

高盛：料在岸人民幣匯率未來12個月升至6.4元兌1美元

 

      另近日外電報道，高盛駐北京的經濟專家魏琪表示，雖然有關人民幣匯率的短期不確定性很高，但中長期仍對人民幣持建設性立場，因為全球投資者對人民幣計價資產的投資似乎仍然不足。預測在岸人民幣匯率將在未來12個月回升至6.4元人民幣兌1美元，因為美元將會貶值，且全球投資者增持中國資產。


      花旗銀行則指，人民幣匯價已反映中美息差收窄的預期，故人民幣走勢雖然不會強勁反彈，但兌美元跌穿7算機會微，預期短期內最多跌至6.9水平。而瑞銀則指為應對通脹壓力，美國聯儲局正迅速果斷採取行動，美國2年期國債收益率或會升至3厘，中國相對已失去吸引力，將人民幣匯率今年6月目標由6.4降至6.55，9月、12月和明年3月目標由6.45降至6.5。

三大航企4月載客量跌八至九成　民航局指疫情影響超預期

 

      另方面，內地民航業因國內疫情形勢嚴峻，第二季經營繼續承壓。三大航空公司早前先後發布4月份運營數據，東航載客86.81萬人次，同比跌90.71%，貨郵載運量跌78%。南航載客224.49萬人次，環比跌44.92%，同比跌81.37%，貨郵量9.58萬噸，環比跌14.35%，同比跌22.88%。國航載客132.86萬人次，環比跌41.4%，同比跌84.2%，貨郵量7.65萬噸，環比跌12.1%，同比跌31.2%。

 

      中國民航局發布《2021年民航行業發展統計公報》則指，2021年新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。據初步統計全行業累計虧損842.5億元人民幣。

 

國內航線將獲現金補貼　惟國泰君安料三大航企今年續虧損

 

　　因應航空公司經營艱難，民航局將在5月21日至7月20日期間對國內航線提供現金補貼，旨在確保4500條國內航線的運營不中斷，以及航空公司至少能夠實現盈虧平衡。該補貼方案遵循發改委關於服務業扶持政策的通知，預計將發放超過130億元人民幣，是2020年以來對航空業的最有力支持措施之一。

 

　　國泰君安發表研究報告指，根據通知，可以預期航空業將出台更多支持措施，包括免徵增值稅，通過取消海運保險和港口費用降低航油採購價格。由於疫情和高油價導致運營環境極具挑戰性，因此航空公司非常需要這些支持措施。不過，客運量非常疲軟，2022年第一季度同比下降25.3%，而由於上海的封城，預計4月和5月將進一步惡化，三大航空公司在今年將繼續錄得虧損。

 

內地疫情續回落　上海社會面續清零

 

　　內地疫情則繼續回落，國家衛健委公布，昨日(22日)全國新增病例802宗，其中新增本土確診病例174宗，北京佔83宗，上海55宗，天津32宗。新增本土無症狀感染者628宗，上海佔503宗，河南53宗，四川29宗，北京16宗，天津15宗。上海社會面繼續清零，未發現感染者。

 

　　國航今日跌1.14%報5.19元，東航跌0.38%報2.65元，南航跌0.24%報4.09元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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