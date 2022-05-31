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《神州經脈》製造業PMI勝預期　滬指月漲逾4%外資連三日捧場

31/05/2022

　　作為全國經濟核心的上海終於要結束「靜態管理」，明確於周三（1日）零時起解除各類封控措施，除中高風險地區和封控區、管控區外，區內民眾出行應不再受到「層層加碼」式的阻撓。關注上海重新運作對經濟的正面影響，加上5月官方PMI數據好過預期，除汽車外各權重板塊領漲，帶動滬綜指全日升1.19％收市，報3186.43點，盤中高見3188.6點，創今年4月20日以來新高。深成指周二（31日）同漲1.92％，創業板指飆2.33％，科創50指數更升3.37％。

 

 （資料圖片）

 

　　資金循陸股通淨流入138.66億元（人民幣．下同），是5月20日以來的新高，兩市成交9362億元，按日漲15.4％。


　　回顧整個5月，北京上海新增確診數字回落，以及國務院召開緊急會議穩經濟大盤，料各項經濟指標從低谷回升，滬綜指亦從低位逐步走高，累計5月滬綜指升4.57％，結束兩個月連跌的趨勢。　　


　　標普全球評級表示，隨著嚴格的防疫措施制約經濟活動和收入增長，內地經濟增長和財務指標的風險上升。標普全球評級信用分析師尹睿表示，如果明年經濟復甦並增長，中國各項指標面臨的壓力將是暫時的。不過，即使政府強調支持經濟的必要性，仍有跡象表明政府正在針對經濟中的薄弱部分推出新的支持舉措，而非廣泛的政策支持。5月份數據大幅改善的可能性很小，今年中國GDP實現5.5％增長率的可能性下降。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，5月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.6％，雖然連續三個月低於臨界點，但比4月上升2.2個百分點，且高於市場預期的48.6％。5月份，非製造業商務活動指數為47.8％，比上月上升5.9個百分點。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，5月生產指數和新訂單指數分別為49.7％和48.2％，比上月回升5.3和5.6個百分點，表明製造業產需均有不同程度恢復，但恢復動力仍有待增強。汽車等行業生產指數高於上月10個百分點以上，升至擴張區間。當月，出廠價格指數為49.5％，低於上月4.9個百分點，年內首次降至收縮區間，表明製造業產品銷售價格總體水平回落。5月，大型企業PMI為51％，高於上月2.9個百分點，重回擴張區間，中、小型企業PMI分別為49.4％和46.7％，高於上月1.9和1.1個百分點，景氣水平雖有所改善，但仍低於臨界點。5月服務業商務活動指數為47.1％，高於上月7.1個百分點，服務業景氣度較快修復，但仍低於往年同期水平。

2. 內地新冠疫情繼續回落，周一（30日）全國報告新增陽性個案不足100宗。曾經的疫情重鎮上海，在剔除無症狀轉歸確診後，昨日新增陽性個案29例創三個月新低，且社會面連續三日新增後再度歸零。上海市新冠疫情防控工作領導小組辦公室昨日晚間發布通告，明確於6月1日零時起有序恢復住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行。上海市委書記李強表示，接下來，要在毫不放鬆抓好常態化防控的同時，加快推進復工復產復商復市，做到「應復盡復、應放盡放」，不能層層加碼，全力跑出經濟恢復和振興的加速度。北京衛健委公布，5月30日0時至24時，新增16例本土確診病例和2例無症狀感染者。國務院副總理劉鶴指出，加快疫情科研攻關，加強病毒機理研究和疫苗藥物研發；確保產業鏈供應鏈暢通，補齊基礎軟件、核心硬件、基礎原材料等突出短板。此外，文旅部今日發布通知，放寬因新冠疫情而暫停跨省團隊旅遊的規定，稱更加科學精準實施跨省旅遊熔斷機制，堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，原則上不對全行業實行一刀切。

3. 銀行間首單房企信用風險緩釋憑證（CRMW）周一落地。為輔助新城控股(滬:601155)中期票據發行，中債信用增進公司和上海銀行此前於5月24日聯合創設首單CRMW，總金額不超過1.3億元。隨著新城控股2022年第一期10億元中期票據完成簿記，也標誌著首單CRMW正式落地。新城控股早前披露，擬發行最多10億元中期票據，期限為2＋1年期，上海銀行和中債信用增進公司擬為中票合計創設不超過1.3億元的信用風險緩釋憑證，信用保護費簿記建檔區間均為2.5％－4.5％。此外，綠地控股(滬:600606)在宣布擬將一筆境外債展期後，標普一周內決定再次下調其評級。標普最新將綠地控股的長期發行人信用評級由「B－」下調至「CC」；未償優先無抵押票據的發行評級由「CCC＋」下調至「C」，展望負面。該機構稱，將綠地擬延長美元債到期日視作不良債務延期，待該交易完成後，將評估其是否構成違約。與此同時，負面展望反映標普可能在擬議交易完成後，將綠地發行人信用評級下調至選擇性違約。此外，穆迪亦下調綠地控股的評級，評級展望調整為負。

4. 國家商務部公布，今年1-4月，中國對外非金融類直接投資（ODI）為2285.4億元人民幣，同比增長2.5％；折合358.8億美元，同比增長4.5％。期內，中國對外全行業直接投資2869.5億元人民幣，同比增長0.7％；折合450.5億美元，同比增長2.6％。商務部此前公布，1－4月全國實際使用外資（FDI）4786.1億元人民幣，同比增長20.5％；按美元計價為744.7億美元，同比增26.1％。商務部亦公布，今年1到4月，中國服務進出口總額19074.9億元，同比增長21.9％；其中服務出口9332.6億元，增長25.1％；進口9742.3億元，增長19.1％。服務出口增幅大於進口6個百分點，帶動服務貿易逆差下降43.1％至409.7億元。4月當月，中國服務進出口總額4502億元，同比增長10.8％。期內，旅行服務進出口2718.3億元，增長9.5％。剔除旅行服務，1－4月服務進出口增長24.3％，其中出口增長26.6％，進口增長21.4％。

5. 中指研究院公布的監測數據顯示，5月樓市整體成交上升，其監測的17個主要城市成交面積環比上漲8.8％；同比降幅有所縮小，成交面積同比下降51％。分城市看，一線城市續疲弱環比降三成，但部分二三線熱點城市成交量回升且漲幅明顯。5月份，一線城市整體環比下降31.9％，其中深圳和北京成交面積環比降幅顯著，分別為41.4％、40％。同比來看，整體成交下降，降幅為79.7％，其中上海成交面積降幅顯著，為95.3％。二線代表城市5月樓市成交量環比上升8.31％，環比上升的城市中，蘇州漲幅顯著，為31％；青島次之，漲幅為30.8％。與此同時，三線代表城市成交量環比上升27.2％，連雲港漲幅較大，為57％；惠州次之，為28.8％。今年以來內地樓市低迷，各地出台房策刺激樓市。一線城市表現亦不如往年，二季度過半，深圳樓市出現今年首個「日光」盤。位於深圳福田區的熱門豪宅樓盤海德園最新推出239套住宅、推售面積為約143－251㎡的4－5房、均價約12.6萬元／平方米，最低總價約1800萬元。在30日線上選房啟動6小時後售罄，套現57億元。

6. 全國財政支持穩住經濟大盤工作視頻會議在北京召開。會議提出，要進一步加大增值稅留抵退稅政策力度，加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍，確保今年新增專項債券在6月底前基本發行完畢，力爭在8月底前基本使用完畢。此次會議布置了一系列財政政策。包括加大增值稅留抵退稅政策力度，雪中送炭幫企業度難關；加快財政支出進度，盡早發揮資金和政策效益；加快地方政府專項債券發行使用並擴大支持範圍，著力促進穩增長、穩投資；支持中小微企業紓困解難健康發展；有效擴大投資和消費，釋放內需潛力；確保糧食能源安全；支持保產業鏈供應鏈穩定，推動暢通經濟循環；完善政策措施，切實保障基本民生。此外，儘管中國持續降準兼調降政策利率，但資金避險情緒濃厚。據外電統計，5月中國國企在境內一級市場平均發債利率為3.18％，是1997年開始有紀錄以來的單月最低，反映國企債大受資金歡迎，致利差快速收窄。

7. 中誠信國際董事長閆衍在周二召開的一個線上研討會上表示，今年債券市場違約呈現「雙減」的特點。即新增違約債券及新增違約發行人同比雙雙大幅減少，並達到近三年來相對較低的水平。但房企信用風險水平仍然較高，地產行業內部信用資質分化較為顯著。今年1－4月，債券市場新增違約規模不到130億元，同比減少近九成；新增違約發行人5家，同比減少8家。但與此同時，地產行業內部信用資質分化較為顯著。年內新增違約發行人和新增展期主體均以房地產企業為主，且房企主體級別下調次數也位居前列，特別是民營房企，信用風險持續釋放，行業內部分化明顯。值得關注的是，產業類風險向金融領域傳導趨勢顯現。截至目前，債券市場累計有6家非銀金融機構發生債券展期事件，其中多數機構受相關產業類企業負面事件影響，導致自身流動性緊張發生展期。今年還新增1家集團型企業旗下非銀金融機構違約發行人，成為公開債券市場發生違約的首家租賃類的非銀金融機構。

8. 美國國會參議員達克沃斯率團訪台3日，一行人周一晚已抵達台灣。蔡英文今早接見訪問團，就區域安全、經貿合作及台美關係等議題交換意見。到訪的美方參議員強調，美國不只是在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。事實上，美國最近多次發出積極對台明確信號，被問及中國是否認為美國已經放棄「戰略模糊」政策時，外交部部長趙立堅表示，美國國會有關議員訪問台灣，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。中方表示，注意到美國政府近期在台灣問題上發出一系列錯誤的信號。美國政府應該做的是，把總統拜登的涉台「四不一無意」表態落到實處。根據北京官方通報，拜登的涉台「四不一無意」，指的是美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突。在達克沃斯與蔡英文即將會面之際，台灣的國防部指，解放軍昨日派出30架軍機，飛入台灣西南防空識別區，數量是今年來第二多。

9. 人民幣中間價連續兩日大漲，周二再漲441點至一周高；即期匯率（CNY）周二早則低開155點子，全日漲70點，收報6.6578，實現三連揚，創5月5日以來逾三周新高。人幣即期整個5月累跌逾1％，為連續第三個月走貶。交易員稱，由於美債收益率走高，亞洲時段美元指數小幅反彈，人民幣跟隨調整；短期對美聯儲激進加息預期降溫或限制美元漲勢，人民幣大概率延續寬幅震盪。他們並表示，內地PMI數據好於預期將支持市場信心回暖，繼續關注疫情變化；近期市場流動性不足令匯價波動明顯加劇，待京滬銀行陸續返回辦公室上班，這種狀況或緩解。澳新銀行報告則認為，短期人民幣將延續區間震盪走勢，而後有可能恢復逐漸升值態勢。此外，官媒《經濟日報》頭版周二刊登評論文章表示，近期跨境證券投資流動雙向調整不影響跨境資金流動總體均衡，也不影響境外投資者穩步增持人民幣資產大趨勢。文章稱，今年前四個月，中國銀行結售匯和涉外收支均保持順差，「雙順差」表明跨境資金延續了淨流入態勢，也說明中國外匯市場有基礎有條件適應外部環境調整變化。

 撰文：經濟通中國組

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