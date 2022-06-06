《神州經脈》財新服務業PMI遜 科技業似見曙光 滬指企三千二

雖然財新中國5月服務業PMI差過預期，但市場憧憬穩經濟政策進一步落實，加上資金入市托底，滬深股市周一（6日）上午輕微高開後反復向上，滬綜指高開0.05%後一度轉跌，但在資金大舉流入下反覆向上，滬指收漲1.28%，報3236.37，站上3200點，為4月19日來首次，深成指漲2.66%，創業板指漲3.92%。兩市超3700股飄紅。

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端午節假期後，成交活躍，外資周一流入112.55億元（人民幣．下同），兩市成交破萬億，達11126億元，為5月11日以來首次，按日增24.8%。



今日新聞精選



1.由於疫情緩解、相關防疫措施逐漸放鬆，5月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得41.4，較4月回升5.2個百分點，為2020年3月以來次低，低於市場預期的46，顯示服務業企業生產經營活動仍受疫情影響，但衝擊程度有所放緩。此前公布的5月財新中國製造業PMI回升2.1個百分點至48.1；兩大行業PMI同時回升，拉動財新中國綜合PMI回升5個百分點至42.2，仍連續三個月呈收縮態勢。從分項指數看，5月服務業經營活動指數和新訂單指數均從4月低點回升，但仍低於榮枯線，均為2020年3月來次低；服務業就業指數在收縮區間下降至2021年3月以來最低，反映疫情影響正逐漸傳導至就業市場，企業增加用工意願較低。5月服務業投入價格指數持續位於擴張區間，但擴張率小幅回落至2021年9月來最低，出廠價格指數重回榮枯線以上。財新智庫高級經濟學家王？表示，製造業景氣度好於服務業，需求略強於供給。疫情對市場供求的負面影響已傳導至就業端，供應鏈受阻、物流時間延長問題未能得到徹底改善。企業成本端壓力也依然較大。



2.美國商務部長雷蒙多表示，總統拜登正研究放寬部分中國貨品關稅，以應對高通脹問題。雷蒙多認為，取消家庭用品、單車等中國貨關稅有其道理。不過，他強調，華府已決定會保留鋼、鋁的關稅，以保護美國工人及鋼鐵行業，並指這是國家安全問題。雷蒙多又認為，半導體短缺問題將持續至2024年，認為解決辦法是國會盡快通過「晶片美國製造法案」，但不明白國會為何拖延。有關法案旨在強化美國半導體產業，令美國對中國更具競爭力。據《華爾街日報》報道，美國未來兩年內不會對太陽能產品徵收新關稅。另據《路透》引述消息人士稱，美國總統拜登周一將採取行政措施，尋求重啟陷入停滯的美國光伏項目；拜登將動用國防生產法來促進太陽能面板的生產。



3.國務院近期宣布提振經濟的措施，突出對科技行業的激勵。在中共中央宣傳部周一就「實施創新驅動發展戰略 建設科技強國」有關情況舉行的發布會上，被問及這一系列激勵是否意味著去年對科技行業的監管限制有所放鬆時，科技部部長王志剛表示，實際上任何一個政府的管理都是激勵和約束兩個方面。中國更多地是把激勵放在更重要的位置，相信企業家、企業能夠規範發展企業的同時，對整個經濟社會、民生等方面作出更多積極正向的貢獻，這是最主要的標準。在這個標準下，剩下就是因時因勢來調整，不同的時間、不同的對象、不同的場合、不同的領域有不同的調節方式，從而作出正確的選擇。內地著名經濟學家李稻葵上周五（3日）亦表示，他認為中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，又指未來政策的重點將是恢復投資者信心。他認為，目前互聯網公司對中國政治的影響已經為零，高層的擔憂已被打消。



4.據《華爾街日報》最新報道稱，中國將結束對內地網約車龍頭滴滴出行的網絡安全審查，取消停止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴出行的APP重回國內應用商店。滴滴於周一美股盤前曾飆高六成，現仍漲50%，報2.8美元。另一曾被監管點名的內地整車物流信息平台滿幫集團盤前亦急彈20%。為完成網絡安全審查和整改，滴滴出行上月23日召開臨時股東大會通過自願除牌方案。滴滴稱，計劃在6月2日或之後向美國證交會（SEC）提交25號表格，申請從紐約證券交易所退市，預計表格會在提交後10日左右生效。滴滴去年6月30日以14美元發行價在紐交所上市，以此計算，市值670億美元（約5226億港元），上市初期一度升至18.01美元即市高位，市值高見874億美元（約6817億港元），但上市僅一星期，滴滴出行應用程式被中國監管批評「嚴重違規收集使用個人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。此後滴滴股價一路下瀉，市值上市初高位最多蒸發逾九成。



5.加拿大武裝部隊上周發表聲明指，於4月26日至5月26日，加拿大皇家空軍巡邏機在國際水域執行聯合國監控北韓的任務期間，遭到中國解放軍戰機頻繁騷擾，聲明批評中國空軍不遵守國際航空安全規範，並對加拿大空軍作出不專業的互動，使加方空軍的安全受到威脅，有時加拿大巡邏機不得不改變飛行路線，避免與中方戰機發生潛在碰撞。對此，中國國防部新聞發言人吳謙回應稱，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為借口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，中方對此表示堅決反對。針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取有理有力、安全專業的處置措施，並通過外交渠道向加方提出了嚴正交涉。不過，根據加媒引述加拿大軍方消息人士的說法，中國戰機自去年聖誕開始已經進行了超過60次類似的攔截行為，其中超過20次被認為是「非常危險」。報道提及，中方戰機經常在加拿大巡邏機20至100英尺的位置飛行，接近程度足以讓加方機師可以看到中國機師。加拿大政府曾就事件向北京發出外交抗議，但沒有獲得回應，情況也沒有獲得改善。



6.華夏幸福(滬:600340)發布關於債務逾期等事項的公告稱，截至目前，華夏幸福及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等形式的債務金額56.34億元（不含利息），該公司累計未能如期償還債務金額合計536.51億元（不含利息）。截至2022年5月31日，《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1088.63億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計96.41億元。另外，公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用「兌、抵、接」清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計將兌付金額為19.16億元此外，房陽光城(深:000671)陷債務風險後，泰康系股東持續出售股權。該公司2日發布公告稱，於近日收到公司股東泰康人壽保險有限責任公司出具告知函，截至2022年6月3日，泰康人壽通過大宗交易和集中競價的方式合計減持其持有的公司無限售條件流通股1.24億股，佔公司總股本2.99%，本次減持後泰康人壽尚持有陽光城4143.05萬股股份，佔公司總股本的1%。



7.內地疫情繼續回落，周日（5日）新增本土及無症狀86宗。上海衛健委公布，周日上海新增本土新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者4例，其中2例確診病例和3例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面新增3例陽性感染者。針對出現的3例社會面感染者，上海將寶山區、虹口區的三個地址列為中風險地區，目前上海共有14個中風險地區。此外，中國鐵路上海局集團公布，今年端午小長假期間（2日-5日），長三角鐵路發送旅客386.5萬人次，日均發送96.6萬人次，較2021年端午節（12日-14日）日均發送248.8萬人次顯著下降。北京方面，昨日新增5宗本土確診病例和1宗無症狀感染者。今日起，除封控區外，北京重新開放堂食服務。與此同時，北京市印發《北京市統籌疫情防控和穩定經濟增長的實施方案》，提出6方面45條舉措。包括提出大力促進汽車等大宗消費。此外，國家衛健委發布進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管的通知，要求嚴格落實核酸檢測機構退出機制，設立「紅綠燈」。對涉嫌違法犯罪的，依法移送公安機關追究相關責任。各地要及時公布監督檢查結果，接受社會監督，形成有效震懾。



8. 美國5月非農就業數據遠優於預期，顯示就業狀況持續改善，為聯儲局繼續大幅加息提供依據，美匯再度攀升。不過，人民幣中間價止步兩連貶，大幅反彈逾400點；即期匯率（CNY）周一上午亦高開359點子，全日漲293點，收報6.6457，實現兩連升，創5月5日以來一個月新高。交易員稱，中國經濟復甦預期助力人民幣企穩，但美國就業狀況仍十分良好，美聯儲9月也可能大幅加息的預期推高美指，人民幣盤中回吐部分漲幅。在美國通脹出現回落節奏前，估計美指很難持續調整，人民幣的反彈空間也將受限；另外中國經歷疫情嚴重衝擊後，人民幣偏高估的狀況是否得到有效釋放，也還行要觀察，短期人民幣或延續寬幅震盪。中銀證券全球首席經濟學家管濤稱，不論短期還是中長期，匯率測不準是必然，雙向波動是常態。應對未來的匯率寬幅波動，各方應積極擬定應對預案。中國有基礎有條件保持人民幣匯率在均衡合理水平上的基本穩定。但匯率穩定不等於固定。

撰文：經濟通中國組

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