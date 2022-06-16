《神州經脈》中國持美債創十二年低 70城新樓價格指數同比轉跌

美國聯儲局議息後宣布加息0.75厘，雖是1993年以來第一次加息75點，惟符合市場預期。議息結束後，美匯指數跌穿105，人民幣中間價周四（16日）升419點子，終結連續五日下跌。滬深股市今早輕微高後0.04%後波動不大，惟滬綜指午後轉跌，盤中煤炭、券商股沽壓加大，最終全日收跌0.61%，報3285.38點，三千三關再失；深綜指則升0.37%，報2106.75點。

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兩市全日成交10808億元（人民幣．下同），連續第五個交易日破萬億。外資連續三日淨流入，資金循陸股通淨流入規模44.52億元。



官媒《證券時報》對百位內地經濟學家針對二季度內地經濟走勢進行問卷調查，專家普遍認為內地主要經濟指標顯著回升尚需時日，就業壓力也應得到充分重視。股匯方面，多數受訪者還相信下季度股市景氣度能夠平穩向好，跨境資本流動總體穩定。受訪者建議，宏觀政策還應加力提效，房地產市場鬆綁政策可繼續加碼，接下來要重視對中小微企業的紓困與居民消費端的改善。



今日新聞精選



1. 國家統計局公布5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據統計局公布數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比轉跌0.1%，上個月上漲0.7%，為2015年9月以來首次出現同比下跌；環比則下跌0.1%，上個月環比下跌0.2%為年內首次。70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有25個（上月為18個）；持平兩個（上月五個）；下跌43個（上月47個）。二手住宅價格指數環比上漲的有15個（上月為15個），持平兩個（上月五個），下跌53個（上月50個）。計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，5月份，70個大中城市商品住宅銷售價格環比總體延續降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅環比下降城市個數減少；一、二、三線城市商品住宅銷售價格同比漲幅均有回落或降幅擴大，同比下降城市個數增加。但中原地產首席分析師張大偉稱，雖然各種刺激政策頻繁發布，但目前看，因為受疫情影響，購房者信心低迷。市場期待更多的積極政策。結構上來看，一二線城市房價走勢不平衡情況仍存，新房表現好於二手房。



2. 美債的兩大持有國--中國和日本在4月均大幅減持美債。根據美國財政部15日最新資料，中國4月份大幅減持362億美元美債，其美債持有量降至約1萬億美元，為2010年5月以來的十二年新低（當時美債庫存量為8437億美元）。無獨有偶，日本當月亦減持139亿美元美債，使其美債持有量跌至2020年1月以來最低。考慮到美聯儲加息態度日趨堅定，美公債價格跟隨下跌，中國此舉將可避免日後的損失更多。但有債市專家認為，中國減持美債一事，不能只是從金融角度來觀察，有可能中國是擔心日後與美國之間的政治風險升級，才慢慢重置手中的全球外匯布局。此外，中國外匯交易中心15日發布5月銀行間債券市場境外業務運行情況顯示，5月，境外機構投資者共達成現券交易11155億元，同比增加35%、環比增加9%，交易量佔同期現券市場總成交量的約6%。5月，境外機構投資者買入債券5363億元，賣出債券5793億元，淨賣出430億元。



3. 國家發改委新聞發言人孟瑋在今日的例行發布會上表示，發改委將全力推動扎實穩住經濟一攬子政策措施盡快落地見效，通過宏觀政策靠前發力、適當加力，著力打通制約經濟循環的卡點堵點，積極擴大有效需求，確保糧食、能源、產業鏈供應鏈安全穩定，推動企業在做好疫情防控條件下盡快實現復工達產，做好重要民生商品保供穩價工作，切實保障和改善民生，著力穩住經濟大盤，努力推動經濟回歸正常軌道。下一步，將鼓勵高質量的民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs），形成示範效應。鼓勵民間資本通過PPP等方式參與盤活國有存量資產，提高參與基礎設施項目的便利程度。支持民營企業通過產權交易、併購重組等方式盤活自身資產，鼓勵回收資金用於新的項目建設。展望今年後期，國內CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標。預計後期PPI漲幅有望進一步回落。



4. 國家主席習近平周三（13日）下午同俄羅斯總統普京通電話，是俄烏開戰以來，兩人的第二次通話。習近平強調，中方從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷，積極促進世界和平，促進全球經濟秩序穩定。中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持，密切兩國戰略協作，加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等重要國際和地區組織的溝通協調，推動國際秩序和全球治理朝著更加公正合理的方向發展。針對中俄元首本次通話，美國國務院警告中國，在俄羅斯入侵烏克蘭的問題上，不要站在歷史錯誤的一方。美國國務院發言人表示，中方雖然一直自稱中立，但所作的行為顯示，仍然與俄羅斯發展密切關係，並呼應俄羅斯的政治宣傳。另據美國Axios網站引述知情人士報道，美國總統拜登上周在白宮與內閣主要成員會面時表示，他傾向於從特朗普時期對中國輸美產品加徵關稅的清單中移除一些產品，例如單車的關稅，但相信不會包括鋼鐵及鋁等大型工業產品。相關的正式公告預計最早將於本月發布。



5. 國務院總理李克強周三主持召開國務院常務會議，部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，更好擴大有效投資、帶動消費和就業；確定階段性緩繳中小微企業職工醫保單位繳費，加力支持紓困和穩崗；決定開展涉企違規收費專項整治，部署緩繳行政事業性收費。會議指出，擴大有效投資，就是要用市場辦法、改革舉措激發民間投資活力。會議特別提到，地下綜合管廊工程投資潛力大、帶動能力強，是一舉多得的代表性項目。要結合已部署的城市老舊管網改造，推進地下綜合管廊建設，吸引社會資本參與。會議又指出，為進一步助企紓困和穩崗，在符合條件的地區，允許中小微企業緩繳3個月的職工醫保單位繳費，規模約1500億元人民幣。政策實施要直達市場主體，免申即享。另外，會議決定，開展涉企違規收費專項整治，把交通物流、水電氣暖、金融、地方財經、行業協會商會和中介機構等領域作為重點。



6. 國家財政部公布，今年首五月累計全國一般公共預算收入86739億元，扣除留抵退稅因素後增長2.9%，按自然口徑計算下降10.1%。中央一般公共預算收入40534億元，扣除留抵退稅因素後增長2.3%，按自然口徑計算下降11.4%；地方一般公共預算本級收入46205億元，扣除留抵退稅因素後增長3.4%，按自然口徑計算下降8.9%。財政支出方面，累計首五月全國一般公共預算支出99059億元，比上年同期增長5.9%。其中，中央一般公共預算本級支出12291億元，比上年同期增長5.4%；地方一般公共預算支出86768億元，比上年同期增長6%。期內，全國稅收收入72459億元，扣除留抵退稅因素後增長1.4%，按自然口徑計算下降13.6%；非稅收入14280億元，比上年同期增長13.1%。印花稅2165億元，比上年同期增長13.7%。其中，證券交易印花稅1413億元，比上年同期增長15%。



7. 內地反壟斷法修正草案擬於下周將提請全國人大常委會二次審議。全國人大常委會法工委發言人楊合慶表示，提請審議的草案二次審議稿將進一步明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具體適用規則。他透露，二次審議稿中包括總括總擴性規定及各項細則。例如在總則中規定，經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等，從事本法規定的壟斷行為，排除、限制競爭。針對壟斷行為類型規定的細化規則，比如在濫用市場支配地位中規定專門條款。據報反壟斷法修正草案二審稿主要擬作五方面主要修改，一是明確「國務院反壟斷執法機構」為該法執法部門。二是進一步明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具體適用規則。三是完善壟斷協議「安全港」規則。四是對未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序完善。五是對經營者集中的審查工作提出具體要求。



8. 國務院副總理韓正在迎峰度夏能源保供工作電視電話會議上表示，要積極應對當前能源供應的突出矛盾，充分發揮煤炭的兜底保障作用，確保今年用電安全。有關省區特別是重點產煤省區要積極挖掘增產潛力，確保完成電煤保供任務。要強化煤炭中長期合同履約監管，建立有效的監督檢查問責機制。中央有關部門要建立健全電煤保供穩價的激勵約束機制，落實好財稅、金融等支持政策。此外，中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪15日在北京以視像方式主持第十二次金磚國家安全事務高級代表會議，強調金磚國家要踐行真正的多邊主義，努力實現共同安全；要統籌傳統和非傳統威脅，努力實現綜合安全；要倡導同舟共濟，努力實現合作安全；要統籌安全和發展，努力實現可持續安全。會議審議了反恐和網絡安全工作組工作，一致同意共同推動國際反恐合作和網絡安全合作相關計劃和路線圖，維護聯合國在全球反恐事業中的中心協調作用，呼籲構建更加包容、有代表性和民主的全球互聯網治理體系。



9. 美國聯儲局於本港時間周四凌晨公布加息75個基點，是自1994年以來最激進加息幅度，決議出爐後美元兌主要貨幣走軟，美匯指數跌穿105。人民幣中間價今早強勢上調逾400點，止步五連貶；即期匯率（CNY）跟隨高開239點子，全日漲33點，收報6.7162，實現兩連揚，創6月10日以來近一周最高。交易員稱，美聯儲大幅加息75基點後主席鮑威爾稱這並非常態，偏鴿派表態令美元指數自高位回落，人民幣隨非美貨幣獲益走升，短期或延續寬幅震盪走勢。他們並表示，美聯儲加息落地後市場風險偏好料回暖，加之拜登政府考慮降低對華關稅，這將為人民幣匯率提供一定利好因素，不過近期客盤分紅購匯偏多料限制人民幣反彈空間。

撰文：經濟通中國組

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