英倫銀行宣布加息0.25厘 為連續第五次加息行動

英倫銀行（BOE）議息會後一如市場預期，宣布加息0.25厘，指標利率升至1.25厘。BOE貨幣政策委員會（MPC）以6對3票通過今次加息0.25厘的決定，反對的3名委員會建議加息0.5厘。

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英國4月份通脹率升至9%，創1982年以來最高，能源相關及二手車價格上升的主要因素。另外，英國經濟增長亦放緩，增長率由去年第四季的1.3%放緩至今年首季的0.8%，是去年首季經濟收縮以來最低增長率。



英倫銀行在今年5月初曾警告，英國今年底前或陷入經濟衰退。



英鎊匯價在議息結果公布後，英鎊兌美元由1.2157急挫89點子至1.2068。



英倫銀行在議息聲明中指出，英國經濟或於上半年陷入衰退，即使勞工市場近期輕微緊絀，預期失業率在3年內升至5.5%，平均CPI通脹率則預期在今年第四季略為超過10%後見頂，但預期在2年內跌至略高於2%水平。



另外，英倫銀行又指出，MPC將會採取所有措施以令通脹在中期內穩步返回2%目標，未來進一步加息的時間、步伐及幅度將視乎MPC對經濟前景的評估及通脹壓力而定，而MPC將會特別警惕持續的通脹壓力跡象，必要時將會採取強而有力的回應。



英倫銀行下次議息時間是8月4日。

撰文：經濟通市場組

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