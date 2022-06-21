《神州經脈》多地樓市政策再鬆綁 滬指兩連跌仍守三千三

滬深股市小幅低開後持續震盪，三大指數一度集體飄紅，隨後持續走低。滬綜指低開0.05%後，多次下試3300關，多地再次推出刺激樓市措施，房地產板塊盤中上揚，帶領滬綜指轉升，可惜午後再次遇上沽壓，最終收跌0.26%，兩連跌，報3306.72點。深成指收跌0.51%，創業板指軟0.63%，失2700點。

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人民銀行連續48日進行100億元（人民幣．下同）逆回購操作，利率持平。兩市全日成交10801億元，按日少7.2%，連續第八個交易日破萬億。外資持續出走，資金循陸股通淨流出10.62億元，連續兩日流出。



野村證券周二（21日）最新研究報告稱，6月中國新興產業採購經理人指數（EPMI）返回擴張區域，較5月上行3.6個點至52.5。這略低於該指數2014－2021年的6月平均值53.7，但遠高於2014－2021年6月數據環比平均變動值，表明隨著上海和其它一些城市封管控解除，物流中斷情況得到了實質性緩解。野村預計，中國6月官方製造業採購經理人指數（PMI）亦將重返擴張區域，料升至50.4。若果真如此，將創下11個月最高值。



今日新聞精選



1. 據外電報道，美國財長耶倫在加拿大多倫多進行訪問期間稱，美國就稀土金屬非常依賴地緣政治對手中國，指出美國在關鍵的商品供應上，須減少對競爭國家的依賴，又指疫情期間的事情反映美國的供應鏈非常脆弱及欠缺韌性。耶倫表示，美國應加強與友好國家的國際貿易關係，確保供應鏈穩定。據美國地質研究報告稱，在2017至2020年期間，源自中國的稀土金屬數量，佔美國整體使用量的比例高達78%。美國政府正致力提升本土稀土金屬產量，以改變過度依賴中國的情況。另據《路透》引述知情人士表示，在下周的七國集團（G7）峰會之前，拜登不可能做出取消中國貨關稅的任何決定。其中三位消息人士說，白宮官員將於周五（24日）與拜登討論下調前總統特朗普對中國的一些懲罰性關稅的方案，包括有可能大幅削減。但任何潛在的最終舉措的規模還沒有決定。消息人士指，拜登的顧問們正在仔細研究特朗普時代對數千億美元中國商品徵收的關稅，他們認為其中許多商品缺乏戰略價值。



2. 中國官媒《經濟日報》周二發文表示，當前，新冠疫情對就業的不利影響還未完全消除，今年中國高校畢業生達到1076萬人，各方仍要以「時不我待」的緊逼感，推動各項政策再細化再落實等；畢業季的到來或進一步加重就業壓力，把促進青年就業放在重要位置。文章認為，解決年輕人的就業問題，關鍵在提供更多合適就業崗位。為此，應抓緊把已確定的退稅減稅降費、緩繳社保費、物流保通保暢、推動企業復工達產等政策舉措落實到位；發揮好財政、貨幣等各項政策的幫扶作用，護航勞動密集型產業發展等。此外，工信部副部長辛國斌周一下午主持召開部分行業協會座談會。會議要求，高效統籌疫情防控和工業生產，鞏固5月份以來工業生產恢復增長勢頭。一是要在增強產業鏈供應鏈韌性上下更大功夫，及時總結經驗，健全重大突發事件下穩定產業鏈供應鏈的工作機制，指導企業完善應對風險挑戰的各類預案。



3. 據內媒《澎湃新聞》周二從武漢市房產交易中心獲悉，自6月20日起，武漢市購房新政再現調整。中心工作人員表示，本市戶籍居民在限購區域已有2套住房的可以新增購買一套，該政策執行時間持續至2022年12月31日止。對限購區域內首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在武漢市繳納社會保險或個人所得稅年限由1年調整為3年內累計有6個月。上述政策鬆綁距離上次調整僅不足一個月。根據國家統計局公布的5月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，武漢5月新樓價格及二手樓價格同環比跌幅均較4月進一步擴大。其中，5月新樓價格環比跌0.8%，同比更跌1.8%；而在二手樓方面，5月環比跌0.5%，同比跌2.7%。同時，溫州住建局再發布15項支持合理購房需求的政策，包括降低首套、二套商貸首付比例；首次在市區買房給予購房款0.6%的消費補助；提高公積金貸款額度和降低首付比例；利用房票加速拆遷安置等。此外，廣東住房公積金業務數字人民幣應用場景試點在深圳落地，深圳市靈活就業人員可使用數字人幣繳存住房公積金。



4. 河北省公安廳公布唐山打人案最新進展，9名犯罪嫌疑人被捕，4名被打女子，兩人無需留院治療，另兩人輕傷治療中。紀檢監察機關同時對涉及的公職人員，涉嫌嚴重違紀違法問題，依紀依法開展審查調查。同時，河北省紀檢監察機關對唐山市某燒烤店尋釁滋事、暴力毆打他人案件及其他相關案件涉及的公職人員涉嫌嚴重違紀違法問題，依紀依法開展審查調查。唐山市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，正接受廊坊市紀委監委紀律審查和監察調查。唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌、長虹道警務站副站長韓志勇、機場路派出所民警陳志偉、光明里派出所原所長范立峰，正分別接受唐山市曹妃甸區紀委監委、唐山市豐南區紀委監委紀律審查和監察調查。河北省公安廳還通報，被害人就醫後，遠某（女．24歲）、李某（女．29歲）經醫院檢查無需留院治療後自行離開；王某某、劉某某在普通病房住院接受治療，目前傷情已好轉。6月20日，司法鑒定科學研究院出具了司法鑑定意見書，王某某、劉某某損傷程度為輕傷（二級），遠某、李某損傷程度為輕微傷。



5. 捷克參議長韋德齊於2020訪問台灣，曾當面邀請台灣的立法院長游錫堃回訪。近期有報道稱，隨著疫情趨緩，捷克確實是游錫堃今年出訪的第一個國家，詳細細節、時間都還在規劃中。據悉，除了捷克外，斯洛伐克、波蘭、波羅的海三國都是可能出訪的國家。針對相關報道，國台辦發言人馬曉光今日應詢表示，游錫堃是清單在列的「台獨」頑固分子，其搞所謂「議會外交」目的就是拉攏外部反華勢力搞「台獨」。此外，據日本共同社報道，日本防衛省統合幕僚監部20日發布消息稱，當地時間20日上午10時左右，2艘中國海軍導彈驅逐艦和1艘補給艦在千葉縣犬吠埼東南約220公里海域朝西南方向航行。報道稱，中方3艘艦艇從對馬海峽進入日本海，經北海道近海南下進入太平洋一側。更早之前，當地時間19日下午2時左右，這3艘艦艇曾到達宮城縣金華山以東約220公里海域。報道認為，中方艦艇似乎採用「繞行日本列島一周」的航線，因此日方「實施了警戒」。



6. 全國周一（20日）新增24宗本土新冠肺炎個案。上海市衛健委通報，20日上海新增本土新冠肺炎確診病例6例和無症狀感染者3例，其中5例確診病例和2例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面仍有2例陽性感染者，兩地列為中風險地區。與此同時，深圳在隔離觀察的密接人員排查中發現2例新冠病毒無症狀感染者：49歲女子及22歲女子，均居住在羅湖區南湖街道向西村東區。疫情持續衝擊內地經濟，海關總署廣東分署20日發布數據顯示，今年1－5月，廣東外貿進出口3.21萬億元，增長1.9%。其中，出口2.03萬億元，增長6.4%，進口1.18萬億元，下降4.9%。期內，一般貿易進出口增長6%，佔廣東外貿進出口總值的54.9%，較去年同期提升2.1個百分點；加工貿易進出口下降1%，佔25.9%；保稅物流增長1.9%，佔15.4%。期內，廣東對中國香港進出口下降12.8%。此外，同程旅行發布預測報告，隨著疫情防控形勢逐步向好，國內旅遊需求有望在今年暑期得到修復，出遊人次有望恢復至2019年同期70%以上。



7. 反電信網絡詐騙法草案二審稿今天提請十三屆全國人大常委會第三十五次會議審議。二審稿擬進一步拓展涉電信網絡詐騙「資金鏈」治理。一是擴大涉詐監測治理對象範圍，由銀行帳戶、支付帳戶擴展到支付工具和支付服務，百姓生活中常用的數字人民幣錢包、收款條碼等被納入其中。二是規定中國人民銀行、國務院銀行業監督管理機構組織有關清算機構建立跨機構開戶數量核驗和風險信息共享機制，並為客戶提供查詢名下銀行帳戶、支付帳戶的便捷渠道。三是為保障監測識別異常帳戶、可疑交易的有效性，明確金融機構可依法收集必要的交易和設備位置信息。四是規定支付機構應當依照規定完整、準確傳輸有關交易信息，防範電信網絡詐騙分子借此洗錢。此外，反壟斷法修正案二次審議稿亦於今日提請審議，此次審議稿擬作五方面主要修改，包括根據反壟斷執法體制改革的最新實踐，明確「國務院反壟斷執法機構」是該法的執法部門；進一步明確反壟斷相關制度在平台經濟領域的具體適用規則；完善壟斷協議「安全港」規則；四是對未達到申報標準的經營者集中的調查、處理程序進行完善；五是對經營者集中的審查工作提出具體要求。



8. 華爾街金融市場史上首次因美國「六月節全國獨立日」而休市1日。期間美國聯儲局高層續發表超級鷹派言論，美元維持強勢。人民幣中間價反彈269點子，至逾一周新高；即期匯率（CNY）周二早高開31點子，全日漲138點，收報6.6995，止步四連揚。交易員稱，近期中國疫情持續好轉，人民幣表現優於多數貨幣，人民幣CFETS指數觸及六周新高；歐洲央行等主要經濟體跟隨美聯儲緊縮，這會限制美元強勢，短期人民幣或延續6.65－6.75區間波動。興業研究固定收益首席分析師徐寒飛認為，未來半年，內外經濟相對走勢可能出現拐點，人民幣匯率貶值幅度縮窄，甚至不排除小幅升值可能。人行發布《關於支持外貿新業態跨境人民幣結算的通知》，要求加大對外貿新業態的支持力度，完善跨境電商等外貿新業態跨境人民幣業務相關政策，將支付機構跨境業務辦理範圍由貨物貿易、服務貿易拓寬至經常項下。此外，人行宣布在香港成功發行了50億元人民幣6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.30%，投標總量超過發行量的4.5倍。



撰文：經濟通中國組

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