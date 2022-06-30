《神州經脈》官方製造業PMI重返擴張 滬綜指月漲幅近兩年大

中國6月官方製造業和非製造業PMI雙雙返回擴張區域，製造業採購經理指數（PMI）升至50.2%，比上月升0.6個百分點，但遜於市場預期的50.5%。當月官方非製造業商務活動指數升至54.7%，創2021年5月以來新高；綜合PMI產出指數升至54.1%，亦為13個月高點。滬深股市周四（30日）震盪反彈，滬指盤中重返3400點，深成指、創業板指一度漲逾2%。滬綜指最終收升1.1%，未能成功企穩三千四，報3398.62點，滬指本月累計漲6.7%，錄得2020年7月以來最大單月漲幅。周四是上半年的最後一個交易日，滬指上半年累計跌6.6%。

（資料圖片）

內地放鬆疫情管控措施的消息浪接浪，消費股集體爆發，酒店、旅遊、民航板塊強勢，房地產、大基建股迎來回調。深成指漲1.57%，創業板指升1.52%。



人民銀行周四進行900億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨投放800億元。兩市成交連續第六個交易日破萬億，全日成交11598億元，按日大減11.9%。



香港特別行政區成立紀念日假期，滬港通、深港通的北向交易於周四周五（6月30日及7月1日）關閉，7月4日恢復交易。



今日新聞精選



1. 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，隨著國內疫情防控形勢持續向好，穩經濟一攬子政策措施加快落地生效，中國經濟總體恢復有所加快。6月製造業景氣面繼續擴大，積極因素不斷積累。當月，生產指數和新訂單指數分別為52.8%和50.4%，高於上月3.1和2.2個百分點。同時，物流保通保暢等政策措施顯效發力，供應商配送時間指數為51.3%，高於上月7.2個百分點，供應商交貨時間較上月明顯加快，有效保障企業生產運行。6月，大型企業PMI為50.2%，連續兩個月高於臨界點，延續恢復性擴張勢頭。中型企業PMI為51.3%，高於上月1.9個百分點，升至擴張區間，生產活動有所加快。小型企業PMI為48.6%，高於上月1.9個百分點，小型企業恢復進程相對較慢，但景氣水平有所回升。統計局稱，雖然本月製造業延續恢復態勢，但仍有49.3%的企業反映訂單不足，市場需求偏弱依然是目前製造業面臨的主要問題。同時，出廠價格指數降至46.3%，連續兩個月位於收縮區間，部分企業盈利空間受到一定程度擠壓，經營壓力較大。



2. 美國商務部工業與安全局周二（28日）公布名單，將25個位於中國內地和香港的實體加入管制出口的實體清單。其中，有8個實體被指獲取或試圖獲取美國原產電子產品以支持中國軍方應用，包括北京海蘭信數據科技(深:300065)旗下的三間子公司等。海蘭信通過深交所互動易平台對此回覆稱，公司管理層對此事有預期、有思考、有準備。整體來看，被列入「實體清單」對公司業務發展的實質影響極為有限。此外，美國聯邦通訊委員會（FCC）的專員之一卡爾在Twitter發帖，公開自己給蘋果行政總裁庫克及Alphabet行政總裁皮查伊撰寫的信件，要求兩家公司的應用程式商店，將字節跳動旗下的短視頻軟件TikTok下架，恐其對美國用戶的數據安全構成風險。此外，七國集團（G7）峰會發布聯合公報，稱中國存在全球經濟的「非市場」政策和做法以及「強逼勞動」問題，商務部新聞發言人束珏婷表示，關於所謂中國的「非市場」政策和做法，這種說法既缺乏國際經貿規則依據，也與事實完全不符。



3. 國家統計局公布，6月份，非製造業商務活動指數為54.7%，高於上月6.9個百分點，連續兩個月明顯回升。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，6月份，國內疫情形勢整體平穩，各項助企紓困政策措施逐步落地，服務業延續恢復態勢，商務活動指數在4、5月份低基數水平上回升至54.3%，高於上月7.2個百分點，重返擴張區間，服務業企業經營狀況較5月份有所改善。調查的21個行業中，商務活動指數位於擴張區間的由上月6個增加至19個，服務業景氣面明顯擴大。從市場需求和預期看，6月新訂單指數和業務活動預期指數分別為53.7%和61.0%，高於上月10.0和5.8個百分點。建築業商務活動指數為56.6%，高於上月4.4個百分點，表明建築業景氣度有所回升。同時，供應商配送時間指數為50.5%，高於上月8.8個百分點，升至擴張區間，表明暢通交通物流政策取得實效，建築業原材料運輸不暢得到緩解，有力保障了施工進度。從市場預期看，業務活動預期指數回升5.2個百分點至63.1%，企業對近期行業發展前景較為樂觀。



4. 商務部新聞發言人束珏婷在發布會表示，將積極發揮內地與香港經貿合作委員會作用，穩步推動內地、香港、澳門三地共建單一自貿區，扎實推進商務領域支持粵港澳大灣區建設，堅定支持香港打造「一帶一路」功能平台，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位。針對近日5家中國公司被美國列入制裁名單，束珏婷表示，美方近日以涉俄、涉伊朗、涉軍等理由，對有關中國企業進行制裁。美方這種做法是以所謂「維護國際秩序」為名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，是典型的經濟脅逼行為，嚴重破壞國際經貿秩序和貿易規則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，嚴重損害包括中美兩國企業在內的各國企業切身利益。中方對此堅決反對。此外，今年以來包括寶馬在內一批跨國公司加快在華投資布局，束珏婷指，這充分說明外資企業對中國市場信心不減，看好在華長期發展前景，商務部將加大對全國重點外資項目的服務保障和支持力度。今年1-5月，合同外資一億美元以上大項目實到外資476.8億美元，同比增長40.3%，佔中國同期實際使用外資的54.3%。



5. 內地本土新冠陽性個案趨穩，周三（29日）全國報告本土確診病例及無症狀感染合計39宗。工信部周三宣布取消內地居民通信行程卡「星號」標記，或意味著在過去14天訪問過中高風險城市的民眾可自由出行，該政策刺激A場旅遊、民航股早盤進一步炒上。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友通過微博發文，解讀行程卡「摘星」。吳尊友表示，這些新措施的出台，既不是新冠防控措施的放鬆，也不意味著動態清零政策的放棄，更不意味著中國將要走西方國家新冠防控所謂的「躺平」路線。他指出，「星號」標記僅僅提示某人來自有高風險區或中風險區的城市，並沒有與具體的高風險區或中風險區直接掛勾，即不能反映「星號」標記者的實際風險高低。隨著科學防控、精準施策的不斷完善，對於高風險區／中風險區的劃分和防控管理要求更加精細化、精準化，通信行程卡「星號」標記的提示作用，在新防控策略的具體實施中的難以發揮作用。此外，上海人力資源和社會保障29日消息，考慮到新冠肺炎疫情對上海市經濟社會的影響，經市勞動關係三方共同研究，2022年上海市最低工資標準不調整。



6. 北約公布的新的十年戰略，首次將中國列為戰略重點之一，北約在文件中提到，該集團正面臨來自中國的「系統性挑戰」。指中國採用一系列廣泛政治、經濟與軍事工具，增其全球影響力和權力，但同時戰略、動機與軍事建設並不透明，挑戰北約利益、安全和價值，並試圖破壞基於規則的國際秩序。在北京，外交部發言人趙立堅回應稱，中方對北約馬德里峰會出台所謂新戰略概念文件嚴重關切並堅決反對。趙立堅強調，該文件罔顧事實，顛倒黑白，充滿冷戰思維和意識形態偏見。眾所周知，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，中國從來沒有侵略過任何國家，從來不搞代理人戰爭，也不參加或者組建任何軍事集團。我們堅持走和平發展道路，推動構建人類命運共同體，推進高質量共建「一帶一路」，提出並踐行全球發展倡議。值得關注的是，北約在文件中將俄羅斯定為「最重大和最直接的威脅」，對中國仍定調為「挑戰」。戰略文件中也表示，「對與中國進行建設性的接觸保持開放，包括建立透明互惠的關係，以維護聯盟的安全利益。」



7. 國務院副總理韓正28日到山西太原調研，主持召開煤炭清潔高效利用專題座談會並講話。他強調，要切實抓好煤炭保量穩價，大力推進煤炭清潔高效利用，扎實推動生態優先、綠色低碳的高質量發展。座談會上，韓正表示，要立足以煤為主的基本國情守牢能源安全底線，充分發揮煤炭的「壓艙石」作用，為穩定宏觀經濟大盤、穩物價保民生作出貢獻。要堅持遠近結合、先立後破，尊重市場規律，加強政府調控，建立有利於可持續發展的長效機制，統籌造好煤炭清潔高效利用這篇大文章。要促進煤電和可再生能源協同發展，充分調動地方和企業積極性，推動煤電聯營和煤電與可再生能源聯營。要加強監督管理和檢查問責，確保抓好電煤中長期合同履約。扎實做好迎峰度夏能源保供工作，切實保障民生用電和企業正常生產用電。韓正並強調，要推動傳統產業數字化智能化改造，大力發展綠色建築，積極推廣裝配式建築，深入挖掘產業發展的巨大潛力。要強化企業創新主體地位，突出應用導向，加快突破關鍵核心技術，為保障產業鏈供應鏈穩定作出更大貢獻。



8. 據內媒《21世紀經濟報道》從多位地方發改、財政人士處獲悉，近期監管部門通知地方，要求地方申報2022年第三批地方政府專項債券項目，其目的在於著力發揮專項債帶動擴大有效投資的重要作用，切實穩定宏觀經濟大盤。按照監管要求，此批申報項目可在交通基礎設施、能源、保障性安居工程等既有九大領域的基礎上，將新型基礎設施、新能源項目納入申報範圍。專項地方債使用範圍在2019年經歷過一次擴容，更新後的投資範圍包括鐵路、軌道交通、城市停車場等交通基礎設施、農林水利、水電氣熱等市政和產業園區基礎設施等，不得用於土地儲備和房地產相關領域、置換債務以及可完全商業化運作的項目。截至目前，專項債形成了九大投向領域。此外，6月地方債發行規模有望創單月歷史新高幾成定局。據《中證報》報道，當月地方債發行規模或達1.93萬億元。截至29日，6月以來地方債已發行1.78萬億元，30日待發行0.15萬億元。今年以來，地方債已發行5.25萬億元。專家表示，展望下半年，地方債加快落地使用，相關部門謀劃增量工具，將助力穩住經濟大盤。



9. 美國聯儲局主席鮑威爾周三出席歐洲央行論壇時，就目前處於40多年來最高的通脹率發表強硬言論，誓言美國政策制定者不會讓通脹長期影響經濟，美元匯價維持強勢。人民幣中間價三連貶至近兩周低，即期匯率（CNY）周四早低開43點子，全日則漲29點，收報6.6943。交易員稱，美聯儲主席鮑威爾重申鷹派立場，隔夜美元指數繼續攀升，不過中國非製造業PMI意外好於預期提振人民幣人氣，短期匯價料圍繞6.7關口寬幅震盪。他們並表示，近期中國防疫政策有所放鬆，經濟復甦預期會繼續向好，再加上外資流入境內股市，這均會對沖季節性分紅購匯對人民幣的壓力。興業研究觀點認為，分紅購匯和實際利差將繼續利空人民幣匯率，短線看美元指數調整和A股資金流入緩解了購匯壓力。待美聯儲進一步強化緊縮預期、股市吸引力降低、關稅調降利好出盡，人民幣修復高估的動能將得以恢復。

撰文：經濟通中國組

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動