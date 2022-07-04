《神州經脈》「互換通」啟動 ETF通首日平穩 滬指重上三千四

ETF互聯互通周一（4日）正式啟動之際，內地與香港資本市場互聯互通機制再擴大，宣布推出「互換通」--香港與內地利率互換市場互聯互通合作。此外，人民銀行與香港金融管理局簽署常備互換協議，將雙方自2009年起建立的貨幣互換安排升級為常備互換安排，協議長期有效，互換規模亦從5000億元人民幣擴大至8000億元人民幣，互換流程進一步優化，資金使用更加便利。

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滬深股市周一早低開，養豬、軍工、醫藥、能源等板塊上升帶動下，滬綜指收升0.53%，報3405.43點，重上三千四。深成指升1.29%，創業板指更漲1.9%。踏入下半年人行即收水，周一進行30億元（人民幣．下同）7天期逆回購，是多月以來首次逆回購數量低於100億元，淨回籠970億元，收水規模為4月以來最大。兩市全日成交11305億元，連續8個交易日突破1萬億元。



今日新聞精選



1. 中國人民銀行、香港證券及期貨事務監察委員會、香港金融管理局決定，同意開展香港與內地利率互換市場互聯互通合作。人行副行長、外匯局局長潘功勝表示，「互換通」是在「債券通」的基礎上，境內外投資者通過香港與內地金融市場基礎設施的連接，參與兩地金融衍生品市場的一項機制性安排，有利於滿足投資者的利率風險管理需求，有利於推動境內利率衍生品市場發展，有利於鞏固香港國際金融中心地位。兩地監管爭取在6個月之後項目上線，初期先開通「北向通」，即香港及其他國家和地區的境外投資者參與內地銀行間金融衍生品市場，未來將適時研究擴展至「南向通」。



2. A股與港股的ETF互聯互通周一正式開啟，首批納入ETF互聯互通的符合資格標的共87隻，其中包括4隻香港ETF及83隻內地ETF。83隻ETF當中分別有53隻及30隻在上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌。4隻香港ETF，包括盈富基金、恒生中國企業、南方恒生科技及安碩恒生科技。據《中國證券網》報道，首批83隻A股ETF周一普遍走勢向好，當中有64隻收漲，佔比達到77%。其中，生物醫藥ETF、創新藥ETF漲幅均超5%。



3. 疫情下經濟復甦臨壓力，中國轉向發力新基建。國務院總理李克強6月29日主持召開國務院常務會議，通過發行金融債券等籌資3000億元，用於補充包括新型基礎設施在內的重大項目資本金、但不超過全部資本金的50%，或為專項債項目資本金搭橋。會議強調，年內再開工一批國家高速公路聯通、省際公路瓶頸路段暢通、內河水運通道建設、港口功能提升等工程。引導金融機構提供長期低利率貸款。另外，住建部、國開行提出，推進開發性金融支持縣域生活垃圾污水處理設施建設，包括縣城、鄉鎮、行政村生活垃圾分類投放設施、集中收集設施；縣城、鄉鎮生活垃圾中轉站；各類生活垃圾運輸車輛；縣城生活垃圾焚燒處理等設施以及鄉鎮小型化、分散化、無害化處理設施；再生資源回收點、站或縣級再生資源利用中心；縣域生活垃圾收運處置體系運行監管信息平台。



4. 中國三大航空集團中國國航、南方航空、東方航空分別發出公告，已與歐洲空中巴士公司簽訂購買協議，合共訂購總數292架A320NEO系列單通道飛機，總價2493億元。若加上中國東航5月份披露的289億元飛機訂單，今年以來三大航訂購飛機總金額約為2780億元。有內地網民不忿為何沒有買中國自行研製的C919大型噴氣式客機。內媒《觀察者網》專欄分析，C919目前試飛取證和交付準備工作仍在推進中，預計將於2022年完成交付，因此C919短時間內難以滿足國內市場龐大的需求，而且在相當一段時間內，C919並不會全部替換掉國內機隊，而是維持一種共存狀態。



5. 拜登政府內部對是否放寬部分中國貨關稅的意見爭持不下，美國政府據報考慮折衷方案。英國《金融時報》引述消息報道，拜登政府已分裂為兩大陣營，財長耶倫和商務部長雷蒙多的一派主張撤銷關稅有助降低通脹；貿易代表戴琪的另一派則擔心削減關稅將減少華府與中國的協商籌碼。報道指，華府目前正考慮的其中一個提議，是削減或降低部分中國消費品關稅，但同時增加或提高其他商品的關稅，白宮希望這種雙軌做法的折衷方案，有助壓低通脹，同時令拜登某程度上免受政治衝擊。



6. 發改委擬周一與多間豬肉企業召開研討會，相關人士透露，會議將分析近期生豬市場供需和價格形勢，提醒相關企業保持正常出欄節奏、避免盲目壓欄，提出不得囤積居奇、哄抬價格的要求，研究保持生豬市場平穩運行的相關措施等。內媒引述與會人士透露，發改委價格司表示，會監控生豬價格變化，對哄抬價格的企業會嚴肅處理，如有必要，會與重點供應企業分別約談。牧原股份、新希望等大豬企承諾不會壓欄，會正常供應，下半年會有陸續出欄的計劃。分析指出，市場上不缺豬，近期價格過快上漲是因為由企業過度壓欄，如果到了8－9月集中出欄，又可能導致價格快速下跌，不利於價格穩定。



7. 吉利(00175)創辦人李書福帶頭投資的星紀時代，周一正式獲魅族科技79.09%的控股權，並取得對魅族科技的單獨控制。李書福表示，未來智能汽車、智能手機兩個行業的賽道不再單調，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全場景、沉浸式體驗的一體融合關系。本次交易後，原先持有48.98%股份的魅族創始人黃章持股將降低至9.78%，失去公司控制權，而原持有魅族27.23%股份的淘寶也將退出對魅族的持股與控制。公司表示，魅族科技會作為獨立品牌繼續保持運營，黃章將任魅族科技產品戰略顧問。



8. 中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7071，較上個交易日跌208點子，上個交易日報6.6863。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報6.6965，較上個交易日4時30分收盤價升41點子，全日在6.6885至6.7030之間波動。



撰文：經濟通中國組

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