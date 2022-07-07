《神州經脈》外儲驟降險守3萬億美元關 無懼連五日收水A場反彈

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署中央預算執行和財政收支審計整改工作，將審計整改納入國務院大督查，要求各地強化問題整改，確保養老、醫療、教育、基本住房及社會救助等民生資金規範安全使用，節用裕民，推動宏觀政策落實，穩住經濟大盤。此外，商務部等17部門再發布鼓勵擴大汽車消費費的措施，刺激汽車產業鏈個股大幅上揚，滬深股市今早輕微低開後不久明確轉升，新能源汽車股、豬肉股、能源股走強，滬綜指收升0.27%，報3364.4點，深成指升0.93%，創業板指升1.68%。

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進入7月，人行連續五個交易日回籠資金，共收水4280億元（人民幣．下同），引發貨幣政策轉向猜想。滬深兩市全日成交10530億元，為連續第11個交易日突破1萬億元，惟成交較上日減少3%。外資今日通過滬股通、深股通流入5.54億元，結束連續兩日淨流出。



專家指出，當前流動性較為寬鬆，人行在本周逆回購操作不能反映出貨幣政策已經有所轉變，但可能以此向市場釋放出「控槓桿」信號。隨著經濟形勢的變化，貨幣政策或進入重新觀察和評估階段，政策傾向的變化還有待觀察。



國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，愈來愈多的跡象顯示，中國經濟第二季出現了自2020年以來的首次萎縮。接受《彭博》調查的經濟學家普遍預測，中國下周五（15日）公布的第二季度GDP料增長約1.5%。然而，6月份的高頻數據以及4月和5月的表現不佳表明，數十個城市封控的衝擊難消，導致中國經濟在這段時間出現收縮。



今日新聞精選



1. 據外媒報道，拜登政府或在近期宣布對華關稅減免方案，當中包括取消對目前中國輸美商品中100億美元商品加徵的關稅。報道形容，取消的100億美元加徵關稅相對特朗普政府對華徵收的3700億美元總數屬小數目。對華關稅減免方案的內容還包括，啟動新的對華關稅排除程序，同時依據《美國貿易法》的301條款對部分中國行業啟動新的關稅調查。據中國官媒《環球時報》報道，代表200多家在華經營美國企業的美中貿易全國委員會對該方案表示失望。發言人向媒體發表聲明，他們主張全面取消對華加徵的關稅。中國國務委員兼外長王毅將在出席20國集團外長會議期間，與美國國務卿布林肯會晤，據《路透》引述美國國務院高級官員最新表示，布林肯與王毅的會晤是有關確保美方負責任地管理雙邊關係，但會晤預計不會就中國關稅問題發表聲明。商務部新聞發言人束珏婷今日在例行發布會表示，美方在產業補貼方面對中方的指責與事實完全不符。中國加入世貿組織以來，認真履行加入承諾，遵守世貿組織《補貼和反補貼措施協定》的各項義務，全面取消了協定下的禁止性補貼。對於世貿組織規則允許使用的其它補貼，中方的補貼水平和方式均符合世貿規則。中方一貫反對301調查等貿易保護主義做法，敦促美方不要出台新的貿易措施。



2. 商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，今年以來，中國外貿頂住國內外多重壓力，總體實現穩定運行。1-5月，以人民幣計，進出口同比增長8.3%，預計6月仍將維持較高增長。束珏婷表示，從近期對部分地方、行業和企業的調研情況看，下半年中國外貿發展面臨的不確定不穩定因素增多，形勢依然複雜嚴峻。從外需看，受地緣政治衝突、部分發達經濟體加快收緊貨幣政策等影響，全球經濟增速恐放緩，貿易增長前景不容樂觀。從國內看，下半年外貿基數明顯抬高，企業綜合成本仍在高位，接訂單拓市場仍有難度。下一步，商務部將會同各地方、各相關部門落實好穩外貿政策措施，繼續支持企業用足用好相關政策措施，幫助廣大外貿企業穩定健康發展。此外，商務部副部長盛秋平在國新辦吹風會表示，今年以來，受疫情多點散發等因素影響，中國汽車市場承壓加大，汽車消費下滑明顯，特別是4—5月降幅較大，形勢較為嚴峻。相信隨著疫情得到有效控制和各項政策措施發力見效，汽車消費將持續回穩復甦，下半年汽車消費有望實現較快增長。



3. 人民銀行今日公布，6月末中國外匯儲備錄30712.7億美元，較5月末減少565.1億美元，降幅為1.81%。5月外儲增80.6億美元。人行數據又顯示，以盎司計，6月末黃金儲備6264萬盎司，為連續34個月保持不變。今年首四個月，中國外匯儲備經歷連續四個月下滑，其中4月降683億美元，單月降幅創下2016年11月以來近五年半大；中國外儲隨後在5月實現小幅反彈，6月再下降。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，截至2022年6月末，中國外匯儲備規模為30713億美元，較5月末下降565億美元，降幅為1.81%。6月，中國外匯市場運行平穩，境內外匯供求延續基本平衡。國際金融市場上，受主要國家貨幣政策、通脹預期、全球經濟增長前景等因素影響，美元指數顯著上漲，主要國家金融資產價格大幅下跌。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額減少，與資產價格變化等因素共同作用，當月外匯儲備規模下降。外匯局指出，當前全球經濟增長放緩，通脹居高不下，國際金融市場波動性增大，外部環境更趨複雜嚴峻。



4. 商務部等17部門聯手發布通知，提出搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施。其中提到，研究免徵新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題，深入開展新能源汽車下鄉活動，積極支持充電設施建設等。鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，合理確定首付比例、貸款利率、還款期限，加大汽車消費信貸支持。加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續健康發展、優化汽車使用環境、豐富汽車金融服務。《商務部等17部門關於搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》提出，支持二手車流通規模化發展，各地區嚴格落實全面取消二手車限遷政策，自2022年8月1日起，在全國範圍（含國家明確的大氣污染防治重點區域）取消對符合國五排放標準的小型非營運二手車的遷入限制，促進二手車自由流通和企業跨區域經營。積極支持充電設施建設，加快推進居住社區、停車場、加油站、高速公路服務區、客貨運樞紐等充電設施建設，引導充電樁運營企業適當下調充電服務費等。



5. 全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計338宗，較前日略減少。上海疫情大幅反彈，周三（6日）新增本土新冠確診病例32例和無症狀感染者22例，其中30例確診病例和22例無症狀感染者在隔離管控中發現，社會面出現2例病例。自周四（7日）起，上海新增1個疫情高風險區，以及49個疫情中風險區。北京疫情亦見反彈，周三新增4宗本土確診病例。市衛健委新聞發言人李昂表示，自2022年7月11日起，進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗（不適宜接種人員除外），其他限流、預約場所優先安排已接種疫苗人員。廣東全省新增本土確診病例1例，深圳報告，社區篩查發現。新增本土無症狀感染者2例，深圳報告1例，社區篩查發現；河源報告1例，在集中隔離的密接排查中發現。此外，博鰲機場海關日前為內地首次進口的中和抗體Evusheld（恩適得）完成入境特殊物品審批，貨值共計2198.02萬元，該藥品由英國阿斯利康藥廠生產，是全球唯一一款可以用於新型冠狀病毒感染預防的抗體藥，適用於成人和青少年。



6. 中印關係仍然緊張，據外電報道，印度聯邦反洗錢機構突擊搜查內地手機公司維沃移動（vivo）於當地的40個辦事處，調查多項洗錢指控。這已不是印度第一次向中國手機製造企業發起調查，該國此前以違反外匯法為由扣押了小米(01810)的7.25億美元存款，以及指控華為操縱帳簿逃稅。對於印方的最新舉動，中國駐印度使館發言人王小劍回應稱，中方正在密切關注此事。印方頻繁調查中國企業的做法不僅擾亂了企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙了印營商環境改善，挫傷了包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意願。王小劍強調，中印經貿關係的本質是互利共贏。2021年中印雙邊貿易額歷史性突破千億美元，充分體現了兩國經貿合作的巨大潛力和廣闊前景。中方希望印方依法合規調查執法，切實為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。vivo發言人稍早回應表示，公司正在配合當局，向他們提供所有所需的信息，並強調vivo致力於充分遵守法律。



7. 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定有序推進電子證照應用的舉措，激發市場主體活力。會議指出，要在確保信息安全基礎上，有序擴大電子證照應用。電子營業執照已有多年應用實踐，擴大應用範圍有利於便利市場交易，有利於激發市場主體活力，有利於經濟發展。會議指，在加強法治政府和服務型政推進數字政府建設、提升「互聯網＋政務服務」水平，要拓展電子營業執照在市場准入、納稅、金融、招投標等高頻服務領域應用，推進電子印章同步發放，降低制度性交易成本。會議強調，要守牢信息安全。完善安全管理規定，提高安全防護能力，依法保護個人信息、隱私和企業商業秘密，做到安全可靠、便捷高效，讓群眾和企業辦事放心省心。對違規使用信息、濫用信息等各類侵犯個人和企業合法權益的行為，要依法依規嚴肅查處。會議還部署中央預算執行和財政收支審計整改工作，將審計整改納入國務院大督查，堅決查處拒不整改、敷衍整改及虛假整改等問題，強化制度執行的內外部監管和審計。確保養老、醫療、教育、基本住房及社會救助等民生資金規範安全使用。



8. 美國聯儲局會議紀錄釋出鷹派訊號，美匯指數突破至107.08，再創近20年新高。美匯指數今年已漲12%，可望創下2014年以來最佳表現。人民幣中間價上調103點，即期匯率（CNY）今早未有跟隨，低開66點子，全日貶41點，收報6.7073，錄三連跌，續刷6月23日以來兩周新低。交易員稱，市場聚焦歐洲和英國的衰退風險，避險情緒持續助升美指，不過人民幣當前表現仍相對偏強，但短期要擺脫區間仍需更多指引。他們並表示，國內疫情有重新蔓延跡象，這可能會增加市場的不安，需要關注國內疫情發展；接下來還需關注中國接下來公布的一系列經濟數據，判斷復甦狀況。國際金融協會（IIF）數據顯示，6月66億美元外資淨流入中國，持續減持中國債券，但增加中國股票。今年以來，中國淨流出資金逾100億美元。6月中國債市流出25億美元，連續5個月有外資流出。股市則流入91億美元，創年內最大的單月流入規模。

撰文：經濟通中國組

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