《神州經脈》6月出口遠超預期進口略遜 滬指三千三遇阻成交續縮

中國海關總署在A股尾盤時段公布以美元計算的6月進出口數據，6月以美元計出口同比增17.9%，增速較5月加快1個百分點，創五個月高位，亦遠遠高於市場預期的增12%；進口則同比增1%，增速較5月回落3.1個百分點，遜於市場預期的增3.9%。當月貿易順差979.4億美元，多於預期的757億美元。





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A股先跌後回穩，午後保持悶升，滬綜指總結全日升0.09%，報3284.29，挑戰三千三惟未成功，深成指升0.56%，創業板指更反彈1.63%。



在第二季GDP數據15日出台前，交投持續收縮，兩市全日成交9423億元，按日減少3.5%，是6月2日以來成交新低。



《人民日報》發表評論員文章稱，應對好新的下行壓力，宏觀政策仍然有空間、有餘地、有手段，需要抓緊謀劃增量政策工具，把握好目標導向下政策的提前量和冗餘度。



今日新聞精選



1. 海關總署公布，以人民幣計，中國6月進出口總額3.76萬億元，同比增速進一步提升至14.3%，較5月擴大4.8個百分點。其中，出口同比增22%，進口增4.8%。當月貿易順差6501.1億元。上半年，貨物貿易進出口總值19.8萬億元，同比增長9.4%。其中，出口增長13.2%；進口增長4.8%。1-6月實現貿易順差2.48萬億元。受疫情影響最為嚴重的上海，6月份進出口已恢復正增長，當月同比增長9.6%、環比增長35.6%。海關總署新聞發言人李魁文指出，上半年，反映國際市場大宗商品價格的路透CRB指數累計上漲幅度超過25%，在此背景下，中國原油、天然氣、煤炭等部分大宗商品進口均價同比呈現明顯上漲態勢，並拉升整體進口值增速。當前中國外貿發展面臨一些不穩定不確定因素，但有利因素也很多，促進外貿保穩提質仍然具有堅實的基礎。此外，上半年，中國對東盟、歐盟、美國分別進出口2.95萬億元、2.71萬億和2.47萬億元，分別增10.6%、7.5%和11.7%。



2. 解放軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，7月13日，美國「本福德」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則，是其大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證。但美國第七艦隊在網站發表聲明指，本福德號開展的自由航行行動挑戰中國對西沙群島的主張，行動符合國際法。此外，正在日本訪問的美國財政部長耶倫周二（12日）表示，中國在低收入國家的債務重組方面缺乏合作，這一點「相當令人沮喪」，華盛頓已經與中國政府多次討論過這個問題。她指，中國有許多不同的機構在發展中國家提供貸款，而中國政府高級官員很少進行協調以確保它們參與債務重組。美國已經與中方在多個場合討論過這個問題，這也是美國與IMF、G20和G7討論的一個話題。



3. 中國國家新聞出版署在網站上發布7月份國產網絡遊戲審批信息，有67個國產遊戲獲得審批通過。騰訊(00700)和網易(09999)沒有出現在該名單上，兩家公司於4月和6月也沒有遊戲進入獲批名單。今次獲批遊戲包括創夢天地(01119)的《永恆輪回:無限》、金山軟件(03888)子公司西山居的《雙相》、瘋狂體育(00082)的《可愛跑酷》、嗶哩嗶哩(09626)的《暗影火炬城》、中青寶(深:300052)和青瓷遊戲(06633)的《三國演義:兵臨城下》、中國移動(00941) (滬:600941)旗下咪咕互動的《克瑞因的紛爭》。此外還有字節跳動關聯公司林子互娛科技運營的《晶核》、游族網絡(深:002174)的《戰火與永恆》、萬達電影(深:002739)旗下互愛互動的《未來足球》、星輝娛樂(深:300043)的《戰地無疆》、掌趣科技(深:300315)子公司動網先鋒的《非匿名指令》等等。



4. 內房資金鏈斷裂的影響仍在持續發酵，據內媒報道，各地多個爛尾預售樓盤業主向政府及銀行發《強制停貸告知書》，集體拒絕向銀行償還房貸。據內媒不完全統計，截至7月12日，包括鄭州、武漢、南昌、長沙、太原、西安等城市在內的多達52個停工或爛尾樓盤的業主發布了停貸告知書。開發商涉及恒大(03333)、新力(02103)、綠地(滬:600606)、融創(01918)、康橋、鑫苑、藍光發展(滬:600466)、正商、美好置業(深:000667)等。官媒《證券時報》今日發表評論文章關注事件，指「如果這股風潮蔓延開來」，或對樓市造成負面衝擊，不利樓盤銷售和金融系統穩定，建議政府追討轉移走的資金，引入有實力房企保證交付。文章提到，如果問題得不到解決，業主或將面臨徵信污點，樓市在危機持續下，買房者會更加謹慎，還有金融機構，金融機構盡管有房產做抵押，但是沒有交付的房產，只能成為壞帳，當壞帳增加，還可能造成系統性金融風險。文章建議，各地政府應該研究如何「盤活爛尾樓，把死棋下活」，追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。



5. 內地新冠確診及無症狀感染合計人數回落至261宗。不過，廣東省疫情有擴散趨勢，全省周二（12日）新增本土確診病例16例（廣州4例，深圳1例，珠海7例，中山3例，清遠1例），含2例無症狀感染者轉確診病例（中山1例，清遠1例）；新增本土無症狀感染者6例（深圳1例，佛山2例，東莞2例，清遠1例）。上海市衛健委通報，12日新增本土新冠肺炎確診病例5例和無症狀感染者50例，均在隔離管控中發現。統計顯示，7月3日至12日，上海此輪疫情共報告本土陽性感染者433例，主要為普陀區蘭溪路148號KTV關聯疫情。隨著疫情發展，需要被隔離管控的密接人員也與日俱增，上海已重啟部分隔離點方艙作為密接者的集中隔離場所。此外，近日，普陀區、虹口區和徐匯區的許多街鎮居委已發布通知，建議居民備好14天左右的食品和醫藥儲備。北京在過去兩天沒有新增本土確診病例。北京市郵政管理局近日依法對北京京訊遞科技有限公司(京東快遞北京總部)違法違規行為進行行政處罰。在對門頭溝區京東金春時代營業部檢查中發現，某快遞員未佩戴N95口罩，核酸檢測未落實一天一檢。



6. 人民銀行調查統計司司長阮健弘在國新辦發布會表示，2022年一季度，中國的宏觀槓桿率是277.1%，比上年末高4.6個百分點。6月份，新吸收定期存款利率為2.5%，比上年同期低16個基點；新發放企業貸款利率為4.16%，比上年同期低34個基點。6月末，投向製造業的中長期貸款餘額同比增29.7%，比各項貸款的增速高18.5個百分點；普惠小微貸款餘額同比增長23.8%，比各項貸款增速高12.6個百分點。人行金融穩定局局長孫天琦表示，河南村鎮銀行風險事件發生以來，人民銀行積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，指導分支機構履行維護區域金融穩定的責任，造好流動性風險監測和應急保障。整體看，中國金融風險收斂，總體可控，99%的銀行業資產處在安全邊界內。此外，人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，今年以來，人民銀行出台了三項新的結構性貨幣政策工具，包括:科技創新再貸款、普惠養老專項再貸款、交通物流專項再貸款。這些基本屬於階段性工具，擬按季發放，將於今年7月首次申請。



7. 第七批國家組織藥品集中帶量採購有60種藥品採購成功，327個擬中選產品平均降價48%，按約定採購量測算，預計每年可節省費用185億元。國家醫保局將確保患者於今年11月用上本次集採降價後的中選產品。逾11家藥企公告稱其藥品擬中標集採，包括海正藥業(滬:600267)、普洛藥業(深:000739)、司太立(滬:603520)、華海藥業(滬:600521)、立方製藥(深:003020)、一品紅(深:300723)等。此外，美國輝瑞公司的替加環素、日本安斯泰來公司的米卡芬淨、西班牙艾美羅公司的依巴斯汀、意大利博萊科信誼公司的典帕醇等4個原研藥中選，平均降價67%。這次有295家企業的488個產品參與投標，217家企業的327個產品獲得擬中選資格。其中，6家國際藥企的6個產品中選，211家國內藥企的321個產品中選，投標企業中選比例達73%。平均每個藥品品種有5.4家企業中選。



8. 2022年《財富》中國500強周三公布，榜單前三的格局並未改變，依舊是：中石化、中石油和中國建築。中國平安位列第四，仍是非國有企業第一位。兩家民營上市企業京東和阿里巴巴的排名均有提升，其中京東升至第7位，首次進入榜單前十；阿里巴巴則名列第11位。新能源汽車領域，蔚來汽車和理想汽車雙雙首次上榜，分別位列第344位和第427位。在盈利能力方面，最賺錢的公司為工商銀行，去年歸母淨利潤達到3483億元。淨利潤率排位最高的是中國生物製藥，淨利潤率高達54%；位居淨利潤率榜第二位的是貴州茅台淨利潤率約為48%。位居淨資產收益率（ROE）榜榜首的是科興生物，疫苗接種為該公司短期帶來巨大營收和利潤，該公司ROE接近92%。此次《財富》中國500強中有49家上市公司未有盈利，虧損總額約4363億元。其中虧損榜首位的是快手，蝕逾780億元；滴滴虧損493億元排第二位；蘇寧易購虧損432億元排第三。陷入債務危機的華夏幸福基業股份則蝕逾390億排第四位。美團蝕235億排第五位。



9. 美匯指數周二紐約時段續漲，盤中觸及108.56，尾盤報108.17，漲0.13%。歐元兌美元周二曾觸及一算，隨後自20年低位小幅回升，最新報1.0035。分析指，歐元前景黯淡，未來不僅很可能重回一算，甚至跌至85至90美仙。人民幣中間價輕微反彈，即期匯率（CNY）今早高開85點子，全日揚116點，收報6.7229，止步兩連貶，暫時脫離近一個月低位。交易員表示，交目前市場靜待美國晚間公布的通脹數據，這將為本月及未來加息節奏提供關鍵指引，在此之前市場謹慎應對；而剛出爐的中國6月進出口數據好於預期，助力匯價反彈。他們指出，中國6月外貿數據繼續向好，料助力人民幣緩解外部美元強勢以及國內疫情反復帶來的各種衝擊，CFETS指數仍可能在強勢美元帶動下被動走高；由於美國通脹表現仍未可知，較短期限的離、在岸人民幣期權波動率反彈明顯。預計人民幣呈區間橫盤走勢。

撰文：經濟通中國組

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