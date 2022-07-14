《神州經脈》房貸斷供潮如泉湧 滬綜指疲軟 人幣即期近兩月低

美國6月份通脹再創出逾40年新高，市場料聯儲局加息一厘機會大增，滬深股市今早低開，內地爆發房貸斷供潮，令市場擔心內房債務問題再惡化，而且業主以「斷供」方式抗議無法收樓，將矛頭從發展商轉向按揭銀行，金融風險大增，銀行、保險、房地產股逆市走頹，滬綜指半日勉強升0.31%，午後再次轉跌，收市跌0.08%，報3281.74點，挑戰三千三失敗，家電、儲能板塊掀漲停潮，深成指收升0.75%，創業板指更反彈2.63%。

（資料圖片）



兩市全日成交10279億元（人民幣．下同），按日減增加9.1%，成交時隔2個交易日再度突破1萬億元。



美國加息步伐加快、中國經濟受疫情拖累，據《彭博》引述知情人士表示，中國高層密切關注資本外流，相關主管部門近期被要求在對外投資方面進行有針對性的應對。知情人士稱，相關指示自6月下旬起傳達，國有企業也被要求謹慎對待境外投資。指示並未設立具體目標，但突顯了對資本外流的擔憂。



今日新聞精選



1. 荷蘭外交大臣Wopke Hoekstra證實，荷蘭和美國正在磋商禁止晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）向中國出口晶片製造技術。《彭博》上周報道稱，美國官員正在游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線（DUV）光刻機。這些機器比先進技術落後了一代，但仍然是製造汽車、手機、電腦乃至機器人所需的某些非先進晶片的最常用設備。知情人士稱，華盛頓的首要目標是禁售最先進的DUV技術，即浸沒式光刻機。另外，美國為提高半導體產量和對中國的競爭力，大力振興晶片產業的計劃，欲出台晶片法案，斥520億美元巨資吸引晶片巨頭公司在美國建晶片工廠。據《路透》報道，美國眾議院民主黨核心小組主席哈基姆周三（13日）表示，這個法案已經取得了「重大進展」，他相信在7月底前將會達成協議。另據《彭博》最新引述消息稱，因擔心對俄制裁升級加劇進口煤炭緊張局面，中國官方正研究取消目前非公開的對澳煤進口禁令。在中澳因新冠源頭追溯問題導致關係破裂後，該禁令已維持近兩年。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，希望澳方抓住兩國關係出現機遇的契機，付諸實際行動，重塑對華正確認知，同中方相向而行。



2. 內地停貸風波愈演愈烈，多地受爛尾樓困擾的業主紛紛效仿。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。官媒《證券時報》繼周三發表評論文章《防爛尾樓盤停供風險擴散》，周四（14日）再發表文章指出，停貸風波折射多方困局，壓實責任求破解成當務之急。有專家建議財政部門和銀行共同出力減輕受困個人償債壓力，包括允許階段性暫緩還款，銀行端暫不確認違約、風險不降級，個人端不計入徵信，以及審慎處理停貸期間貸款計息問題等。報道還引述業內人士指出，下半年要保持房地產行業持續復蘇，建議成立「地產行業健康發展穩定基金」來擺脫地產行業當前的困局，同時調整「三條紅線」政策。大行花旗推算，整個市場的按揭擔保總量可能就在5—6萬億元。建行、郵儲、工行、農行以及股份制銀行（如興業、招行、平安等）的按揭業務佔比較高，斷供風波對這些銀行的影響更大。據外媒報道，中國監管部門召開緊急會議，研究探討防風險方案。住建部要求相關地方住建局、銀行儘快出具項目風險影響報告。部分銀行計劃收緊對高風險城市的住房押按揭貸款的要求。



3. 財政部周四公布，上半年全國一般公共預算收入105221億元，同比下降10.2%，扣除留抵退稅因素後同比增長3.3%。期內，全國一般公共預算支出同比增長5.9%。上半年國有土地使用權出讓收入同比下降31.4%。單計6月，扣除留抵退稅因素後，當月全國一般公共預算收入增長5.3%，增幅由負轉正；按未扣除留抵退稅因素的自然口徑，下降10.5%，降幅明顯收窄。財政部政府債務研究和評估中心主任宋其超在新聞發布會上表示，下半年繼續做好專項債發行收尾工作，並及時撥付轉向債券資金，盡快形成實物工作量。他預期，下半年經濟有望持續回升向好，財政收入將逐步回升。他並指出，上半年專項債發行使用特點是:下達時間早；發行進度快，截至6月末今年新增專項債額度已經發行3.41萬億元，用於項目建設的新增專項債額度基本發行完畢；重大項目優先支持。



4. 國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，部署加力穩崗拓崗的政策舉措，確保就業大局穩定，繼續發放最高20萬元人民幣創業擔保貸款並由財政貼息，嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者。會議還要求多措並舉擴消費，支持綠色智能家電消費。會議指出，要加快釋放綠色智能家電消費潛力，在全國開展家電以舊換新和家電下鄉。會議指出，要更好發揮消費對經濟增長的主拉動作用，要加快釋放綠色智能家電消費潛力。一是在全國開展家電以舊換新和家電下鄉，鼓勵有條件地方予以資金和政策支持。實施中要維護全國統一開放大市場，保障公平競爭。二是完善綠色智能家電標準，推進安裝、維修等全鏈條服務標準化。三是支持發展廢舊家電回收利用，全面實施千兆光纖網絡工程，加快城鎮老舊小區改造，鞏固提升農村電網，為擴大家電消費提供支撐。



5. 發改委舉行上半年經濟形勢媒體吹風會，發改委價格司司長萬勁松表示，中國物價持續運行在合理區間，上半年CPI平均上漲1.7%，漲幅明顯低於其他主要經濟體，與國際高通脹形成鮮明對比。烏克蘭危機以來，中國食品價格平均上漲1.4%左右，遠低於美歐國家7.5%—9.5%的漲幅。發改委有信心、有能力繼續保持物價運行在合理區間，全年3%左右的CPI預期目標是可以實現的。發改委綜合司司長袁達表示，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，下半年經濟有望繼續回升、運行在合理區間。隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作有力有效推進，重點區域疫情防控取得積極成效，穩經濟政策效應逐步釋放，6月份經濟實現較快企穩回升。此外，發改委運行局局長李雲卿表示，受重點行業用電增長、氣溫升高等因素影響，入夏以來全國日發電量快速攀升，7月13日全國調度發電量達到278.54億千瓦時，最高調度負荷達到12.22億千瓦，均創歷史新高。



6. 內地新冠疫情持續，周三新增本土確診及無症狀感染合計292宗。7月5日以來，奧密克戎BA.5變異株及分支在西安、上海、北京、天津等地陸續檢出。截至到7月13日，9天內已有7地報告奧密克戎BA.5變異株。廣東省衛健委公布，周三全省新增本土確診病例及無症狀感染者共43宗，其中珠海佔30宗。另外，據珠海發布微信公眾號消息，據香洲區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部、高新區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布的通告，3名人員因散布「珠海封城」涉疫情虛假信息，分別被處以行政拘留和行政罰款處罰。上海方面，13日上海新增本土新冠肺炎確診病例5例和無症狀感染者42例，均在隔離管控中發現。官媒《人民日報》發表評論文章稱「我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的，毫不動搖堅持動態清零總方針。」文章並指，疫情越早得到控制，經濟社會發展受到的影響就越小。前不久，一家國際媒體網站刊登了一篇分析「動態清零」總方針並沒有削弱中國經濟實力的文章，指出過去3年來，中國在亞洲的經濟影響力其實是在增長，而非下降。



7. 美國證券交易委員會（SEC）自今年起先後將148隻中概股納入上市風險名單，摘牌名單則增至40隻，當中包括大量在香港雙重上市的中資企業。雙方爭端源自中國以敏感數據為由，拒絕該國企業對外交出審計底稿，讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）進行審計，而根據美國最新通過的《外國公司問責法》，外國企業若連續三年未能呈交審計報告予美方審核，將被禁止交易並撤銷上市地位。中美證監官員上周通話，希望化解中概股退市風險，但美國證券交易委員會主席Gary Gensler周三接受媒體訪問表示，他對中美能否達成審計底稿審查協議沒有信心，並指問題取決於中方對口機構。Gensler又強調，投資者應該清楚，美國國會已經明確表示一點，即PCAOB必須「完全」掌握審計文件，才可保留中概股公司的上市地位。此外，就近期市場流傳陸金所大面積裁員的消息，內媒引述陸金所控股相關負責人表示，為應對市場環境的變化，強化公司的獨特優勢，陸金所正進一步整合科技能力與資源，對內部職能重複的部門進行正常調整，以更加聚焦金融信息服務。



8. 印度政府發表聲明指出，印度稅務情報局調查發現，中國智能手機製造商Oppo逃避關稅近439億印度盧比（約5.51億美元），已向Oppo印度發出通知，要求其繳納關稅。聲明指，有證據表明，Oppo在用於手機生產的進口物品上，不當地使用了關稅豁免；Oppo支付了特許權使用費，但並未按照印度法律的要求將這筆費用加入到進口貨物的交易價值中。Oppo發言人發聲明回應，對上述指控有不同看法，公司認為這是一個全行業的問題，許多企業都在努力解決。將回覆該通知，提出觀點，並將與相關政府部門進一步合作。印度政府在聲明還指，稅收情報部門建議對Oppo印度、其僱員和Oppo中國進行處罰，但並未詳細說明。此外，中資互聯網平台企業字節跳動旗下社交應用程式TikTok，在接受澳洲在野黨參議員帕特森質詢時，承認TikTok的中國員工可以查閱澳洲客戶的數據，但強調其只限員工因工作需要而接觸數據，並稱會將接觸數據的人數降到最低。TikTok又表示，公司從未將澳洲用戶的數據提供給中國政府，也未收到中國政府的類似要求，而且公司也不會答允政府的要求。帕特森回應稱TikTok的說法不可信，而澳洲國庫部長查默斯在回覆媒體查詢時，呼籲TikTok用戶在使用平台時要格外小心。



9. 就報道稱，美國財長耶倫在與國務院副總理劉鶴的視頻通話上討論了對俄羅斯石油價格設置上限的問題，商務部新聞發言人束珏婷表示，當前，國際油價高企，成為推高全球通脹的主要因素之一，國際社會對此廣泛關注。7月5日，劉鶴應約與耶倫舉行視頻通話，在通話過程中，美方介紹了對有關國家石油價格設置上限的想法。中方認為，這個問題十分複雜，解決問題的前提是，有關各方應努力勸和促談，推動烏克蘭危機局勢降溫，而不是升溫，這符合各方利益。就目前斯裏蘭卡局勢動盪，束珏婷表示，中國與斯裏蘭卡是傳統友好鄰邦，1952年簽署的《米膠貿易協定》開創了兩國友好經貿合作的歷史。對於斯方面臨的困難，中方將繼續在力所能及的范圍內提供幫助，支持斯方早日恢復經濟、改善民生。中方願與斯方保持密切溝通，攜手應對挑戰，共同推動中斯經貿合作健康穩定發展。近日，烏拉圭政府宣布已與中國完成自貿協定聯合可研，將盡早啟動正式談判，束珏婷表示，中方高度重視與烏拉圭建立自貿關系。去年9月中烏雙方啟動自貿協定聯合可研以來，雙方工作團隊密切合作，扎實開展相關研究工作。目前，聯合可研已順利完成。



10. 北美進入加息競賽，加拿大央行周三率先加息100個基點，至2.5厘。而美國6月CPI按年升9.1%，遠超經濟師預測的8.8%，市場猜測聯儲局本月稍後亦可能加息100個基點。美匯指數在紐約尾盤報108.01，盤中再觸20年新高。人民幣中間價兩連揚，即期匯率（CNY）今早低開71點子，報6.7300，全日貶251點，收報6.7480，收盤價創5月19日以來近兩個月新低。交易員稱，隔夜美國公布超預期的通脹數據後美指衝高回落，亞洲早盤美指再度反彈收復隔夜跌幅，人民幣受外部影響相對較小，短期料延續區間波動。白俄羅斯中央銀行13日在官網發布消息，自明日(15日)起將人民幣納入其貨幣籃子。人民幣在其貨幣籃子中的權重將為10%，俄羅斯盧布權重為50%，美元和歐元權重分別為30%和10%。此外，中金公司12日協助國家開發銀行香港分行在港面向全球機構投資者成功發行港幣及人民幣雙幣種債券。人民幣及港幣債券期限分別為5年和2年，認購訂單峰值分別達到122億元人民幣和114億港元，最終發行規模分別為25億元人民幣和35億港元，發行收益率分別為2.95%和2.85%。

撰文：經濟通中國組

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